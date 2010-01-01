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http://tut-cikavo.com/priroda/481-najbilshij-v-sviti-vodospad-viktoriya

Водоспад Вікторія розташований на річці Замбезі, що протікає в Південній Африці. Цей водоспад по праву вважають одним з найбільш вражаючих і красивих. Достатньо лише уявити собі видовище, коли мільйони літрів вируючої води зі страшною силою падають у вузьку ущелину, утворюючи високу хмару, яку видно навіть на відстані 20 кілометрів. Це явище місцеві жителі назвали «Моси оа Тунья», в перекладі на українську мову воно означає «гримлячий дим ».

Шотландський місіонер Девід Лівінгстон, вважається першим європейцем, який побачив водоспад і зумів його докладно описати. У листопаді 1855 року пливучи на маленькому човнику вниз по бурхливій течії річки Замбезі, він побачив великий острів, що знаходиться біля самої кромки водоспаду. Підібравшись до нього, мандрівник обімлів від тієї неймовірної краси, яка відкрилася перед ним.

Найбільший в світі водоспад Вікторія.

Деякий час по тому, він сказав про те, що це було найпрекрасніше видовище, побачене ним в Африці. А трохи пізніше цей знайдений шматочок суші назвали островом Лівінгстона. Дослідник дав назву водоспаду на честь своєї дочки — Вікторії, хоча всі думали що він назвав його на часть королеви Вікторії.

Найбільший в світі водоспад Вікторія.

Річка Замбезі займає четверту позицію за своєю величиною. Простягнувшись на 1200 кілометрів, ця могутня ріка спокійним перебігом спрямовує свої води по розлогих рівнинах Центральної Африки, як раптом вона різко обривається у вузьку і досить глибоку ущелину на кордоні країн Зімбабве і Замбії.

Найбільший в світі водоспад Вікторія.

 

В ущелину вода зривається з величезної висоти - 128 метрів, а обсяг води становить до 700000 кубометрів в хвилину. Після цього потужний водяний потік з неймовірним шумом пробиває свій шлях повз круті ущелини гірської породи.

При настанні сезону дощів водоспад досить важко розглянути через густий туман, який насичує повітря настільки, що іноді він перетворюється в дрібні дощові краплі. І тому навіть в саму спеку можна абсолютно несподівано промокнути наскрізь.

Найбільший в світі водоспад Вікторія.

Водоспади - це надзвичайно цікаве явище. На думку геологів - це найбільш руйнівні сили природи, тому що вода здатна розмивати і руйнувати навіть найтвердішу породу, створюючи ущелини і каньйони.

pin Говорячи про водоспад Вікторія не можна не згадати про відомі цікаві факти про це природне творіння:

Point Green Міст Вікторія Брідж - це унікальна ланка залізничної лінії між Зімбабве і Замбією, а також однією з трьох автодоріг між цими країнами.

Найбільший в світі водоспад Вікторія.

Point Green Вікторія Брідж став місцем, де були проведені мирні переговори. Сталося це в період війни в Південній Родезії. Мирний діалог відбувся у вагоні поїзда і тривав близько десяти годин.

Point Green 2011 рік визначний для водоспаду тим, що досить відомою компанією він оголошений одним з 7 найпривабливіших місць, які потрібно відвідати.

Point Green Висота водоспаду, як було зазначено вище, становить 128 метрів, що приваблює натовпи туристів. Для любителів водної краси організовані численні тури.

Найбільший в світі водоспад Вікторія.

Point Green Вікторія - наймасивніший водоспад в світі, тому як ширина суцільного падіння його води близько 1 800 метрів.

Point Green Водоспад Вікторія є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки і відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Point Green Досить лише побачити це місце на карті і побувати там одного разу, щоб назавжди закохатися в це чудове природне видовище.

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