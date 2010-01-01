Найбільший в світі водоспад Вікторія.

Водоспад Вікторія розташований на річці Замбезі, що протікає в Південній Африці. Цей водоспад по праву вважають одним з найбільш вражаючих і красивих. Достатньо лише уявити собі видовище, коли мільйони літрів вируючої води зі страшною силою падають у вузьку ущелину, утворюючи високу хмару, яку видно навіть на відстані 20 кілометрів. Це явище місцеві жителі назвали «Моси оа Тунья», в перекладі на українську мову воно означає «гримлячий дим ».

Шотландський місіонер Девід Лівінгстон, вважається першим європейцем, який побачив водоспад і зумів його докладно описати. У листопаді 1855 року пливучи на маленькому човнику вниз по бурхливій течії річки Замбезі, він побачив великий острів, що знаходиться біля самої кромки водоспаду. Підібравшись до нього, мандрівник обімлів від тієї неймовірної краси, яка відкрилася перед ним.

Деякий час по тому, він сказав про те, що це було найпрекрасніше видовище, побачене ним в Африці. А трохи пізніше цей знайдений шматочок суші назвали островом Лівінгстона. Дослідник дав назву водоспаду на честь своєї дочки — Вікторії, хоча всі думали що він назвав його на часть королеви Вікторії.

Річка Замбезі займає четверту позицію за своєю величиною. Простягнувшись на 1200 кілометрів, ця могутня ріка спокійним перебігом спрямовує свої води по розлогих рівнинах Центральної Африки, як раптом вона різко обривається у вузьку і досить глибоку ущелину на кордоні країн Зімбабве і Замбії.

В ущелину вода зривається з величезної висоти - 128 метрів, а обсяг води становить до 700000 кубометрів в хвилину. Після цього потужний водяний потік з неймовірним шумом пробиває свій шлях повз круті ущелини гірської породи.

При настанні сезону дощів водоспад досить важко розглянути через густий туман, який насичує повітря настільки, що іноді він перетворюється в дрібні дощові краплі. І тому навіть в саму спеку можна абсолютно несподівано промокнути наскрізь.

Водоспади - це надзвичайно цікаве явище. На думку геологів - це найбільш руйнівні сили природи, тому що вода здатна розмивати і руйнувати навіть найтвердішу породу, створюючи ущелини і каньйони.

Говорячи про водоспад Вікторія не можна не згадати про відомі цікаві факти про це природне творіння:

Міст Вікторія Брідж - це унікальна ланка залізничної лінії між Зімбабве і Замбією, а також однією з трьох автодоріг між цими країнами.

Вікторія Брідж став місцем, де були проведені мирні переговори. Сталося це в період війни в Південній Родезії. Мирний діалог відбувся у вагоні поїзда і тривав близько десяти годин.

2011 рік визначний для водоспаду тим, що досить відомою компанією він оголошений одним з 7 найпривабливіших місць, які потрібно відвідати.

Висота водоспаду, як було зазначено вище, становить 128 метрів, що приваблює натовпи туристів. Для любителів водної краси організовані численні тури.

Вікторія - наймасивніший водоспад в світі, тому як ширина суцільного падіння його води близько 1 800 метрів.

Водоспад Вікторія є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки і відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Досить лише побачити це місце на карті і побувати там одного разу, щоб назавжди закохатися в це чудове природне видовище.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.