Артезіанська питна вода має великий попит у споживачів бутильованої води. Крім артезіанської води на прилавках магазинів можна знайти і джерельну і звичайну очищену водопровідну. Розберемося в чому ж користь і привабливість артезіанської води.

Що таке артезіанська вода?

Поклади артезіанської води знаходяться на глибині від 100 до 300 метрів. Артезіанський басейн залягає між двома шарами водонепроникної породи, що створює високий тиск води. Велика глибина залягання артезіанських вод виключає їх участь в круговороті води на поверхні землі.

Артезіанські басейни сформувалися багато століть назад як наслідок геологічних змін. Така вода захищена від забруднення через повітря. Свою назву води глибоких горизонтів отримали від назви французької провінції Артуа (Artesium), де добувати їх почали ще в ХII столітті.

Буріння артезіанських свердловин дає можливость воді самій виходити на поверхню земної кори за рахунок високого тиску. Іноді, вона не просто виливається, а навіть б'є фонтаном.

Хімічний склад артезіанської води.

Однак з кожного джерела артезіанської води можна отримати різну за хімічним складом і смаковими якостями воду. На ці якості впливає процес формування водного басейну:

••• Вода, яка проходить через породи залізної руди, має високий рівень заліза;

••• Вода, яка проходить через поклади вапняку, має високий рівень кальцію, магнію і карбонату;

••• Вода також може насичуватися марганцем і калієм.

Артезіанська вода завжди сильно насичена мінералами і мікроелементами. Однак збалансованість її хімічного складу абсолютно не означає, що вона буде м'якою. Тому при її кип'ятінні все ж може виникати осад на стінках посуду.

Незважаючи на те, що джерела артезіанської води захищені від бактеріологічного і гідросферного забруднення, така вода все одно проходить хімічний аналіз. З його допомогою визначають:

••• Рівень заліза у воді;

••• Рівень магнію у воді;

••• Рівень фтору у воді;

••• Рівень кальцію у воді;

••• М'якість води.

Про хімічний склад тієї чи іншої артезіанської води можна прочитати на етикетці або на сайті виробника. Якщо вживати воду з підвищеним вмістом солей, можна отримати хронічне захворювання.

Артезіанська вода, як і будь-яка інша, не містить жирів, білків або вуглеводів. Але, вона насичує організм корисними мінерами і мікроелементами, які беруть активну участь у життєдіяльності людського організму.

Користь артезіанської води.

Як уже згадувалося вище, артезіанська вода відноситься до однієї з найбільш безпечних для людського організму. Той факт, що її залягання проходить на великих глибинах, виключає можливість її інфекційного забруднення.

Також така вода захищена від забруднення пестицидами, нітратами і отрутами від сільського господарства і великих промислових фабрик.

Однак це не єдиний плюс артезіанської води. У цей список слід ще додати:

••• Вона містить бікарбонат - це електроліт, який приводь в норму рівень рН крові. Зниження рівня рН призводить до підвищення рівня кислотності, яка, в свою чергу, викликає постійне відчуття втоми.

••• Вона містить кальцій, який зміцнює кістки, покращує діяльність нервової системи, сприяє розвитку м'язової тканини.

••• Наявність фтору у воді позитивно впливає на міцність зубної емалі і запобігає розвитку хвороб слизової рота.

••• Артезіанська вода також містить кремній. Його дефіцит позначається на стані волом, нігтів, сполучних тканин і кісток. Кремній завжди є в хімічному складі артезіанської води. І крім корисних властивостей, він ще й надає їй приємних смакових якостей.

••• Калій і натрій які містяться у воді, підтримують мінеральний баланс.

Недоліки артезіанської води.

Дуже часто артезіанська вода містить високий рівень солі і заліза. Тому перед тим як потрапити в пляшку вода проходить деяку фільтрацію. Також таку воду потрібно пом'якшувати і знижувати рівень солей, щоб уникнути формування осаду і накипу.

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