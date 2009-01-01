Бурштин або янтар це не мінерал, а скам'яніла смола деяких древніх дерев, які пускали коріння 38-120 мільйонів років тому. Його появі сприяла критична зміна рослинного покриву Землі.Через зміни клімату з сухого і жаркого на помірний, з'явилося безліч нових рослин, але зникли інші види рослинності, включаючи цикадові, сагові, папоротеві.

Ось декілька цікавих фактів, які ви, можливо, не знали, про бурштин:

••• Всередині цієї напівпрозорої викопної смоли можна знайти рештки тварин, що населяли Землю мільйони років тому.

••• Найбільший у світі бурштин знаходиться в Музеї бурштину в Копенгагені. Коли його знайшли, вага бурштину становила близько 80 кг. Шматок бурштину, якому приблизно 25 мільйонів років, був знайдений в 2014-му році шахтарями із Західної Суматри. Зараз його вага - 47,5 кг, а його розміри 57,5 x 62 x 37 см.

І все ж варто сказати, що таких великих шматків бурштину вкрай мало - за всю історію було знайдено менше 10 екземплярів вагою більш 5 кг.

••• Існують більше 300 кольорів, в які забарвлюється бурштин. Колір бурштину не завжди жовтий, червоний або оранжевий. Цей самоцвіт може бути білим, зеленим і блакитним.

А бурштин блакитного кольору можна знайти тільки в трьох країнах на нашій планеті - Мексика, Нікарагуа і Домініканська Республіка.

••• Щоб бурштин зміг утворитися, потрібні мільйони років і певні умови поховання смоли в лісових грунтах. Велика частина смоли дерев хімічно нестабільна і з часом вона згниє замість того, щоб затвердіти.

Щоб вийшов бурштин, смола повинна знаходитися під землею при певних умовах - грунт повинен бути сухим і насиченим киснем, а в заболочених місцях, де немає кисню, смола дерев зберігає крихкість.

••• У бурштині застрягало безліч тварин, і навіть "перо" динозавра.

Всередині бурштинових осколків можна помітити комах. Так як янтарна смола має властивість муміфікувати, всі "жертви", що застигли в смолі мільйони років тому, збереглися у своєму первозданному вигляді.

Також всередині бурштину можна виявити жаб, ящірок, пір'я птахів, зміїну шкіру, кістки ссавців, а також безліч рослин. Варто відзначити, що всі тварини і рослини, що застрягли в бурштині, називаються инклюзами. Такий бурштин набагато дорожчий, ніж звичайний - його вартість може доходити до 20 000 доларів.

••• Серед найдорожчого бурштину можна виділити три: один, в якому збереглася ціла жаба, один з 7-сантиметровим хамелеоном, та один з 10-сантиметровою ящіркою. Вартість кожного становить кілька десятків тисяч доларів.

У всьому світі було знайдено всього 30 екземплярів бурштину з ящірками і 50 екземплярів бурштину з метеликами.

••• Завдяки своїй властивості муміфікувати комах і тварин, палеонтологи змогли відтворити життя на Землі в її ранніх стадіях. Вони також знайшли понад 1 000 вимерлих видів комах.

••• Найбільші в світі сховища бурштину знаходяться в Балтійському регіоні. Згідно з доповіддю Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу, більше 105 тон балтійського бурштину було видобуто в північній Європі, у місцях, де палеогеновому періоді знаходились ліси.

••• Стародавні єгиптяни дуже любили бурштин. Безліч свідчень вказують на те, що в єгипетських гробницях, побудованих 3200 років до н. е., збереглися частини бурштину.

Деякі вчені вважають, що бурштин був використаний як символ сліз бога Ра. Вважається, що цей бурштин був утворений на балтійському узбережжі за тисячі кілометрів від гробниць. Бурштин також прикрашав корону єгипетського фараона Тутанхамона.

••• Люди використовували бурштин для створення прикрас ще в 11 000 році до н. е. Кілька тисячоліть тому люди вже могли обробляти бурштин і робити з нього прикраси. Про це говорять археологічні розкопки в Англії.

••• Велика частина бурштину на планеті має вік не менше 90 мільйонів років, але є і неймовірно старі зразки. У 2009-му році у вугільній шахті в штаті Іллінойс вчені знайшли шматок бурштину, якому 320 мільйонів років. За структурою він нічим не відрізнявся від "молодого" бурштину.

••• Особливу цінність має бурштин, видобутий на шахтах Мексики, Нікарагуа і Домініканської Республіки, тому що в ньому набагато частіше зустрічаються інклюзи (комахи, рослини, рибки або частини ссавців, які застрягли в бурштині).

••• Вишневий бурштин був особливо популярний у Китаї та Японії, особливо серед членів імператорської родини. А в Стародавньому Римі цінували прозорий бурштин червонуватого відтінку. У східних країнах великою популярністю користувався прозоро-жовтий янтар з зеленим відтінком, а також хмарний бурштин, який має молочно-білий відтінок.

••• На Гаїті був знайдений уламок "сонячного каменю", всередині якого зберігся древній павук. Згідно вченим, які вивчали цей бурштин протягом 2-х років, знайдена 4-сантиметрова комаха мешкала на території нинішнього Гаїті 120 мільйонів років тому. Дивно, але вік бурштину був визначений завдяки крові павука.

••• Щоб відрізнити справжній бурштин від підробки, потрібно всього лише занурити предмет в солону воду. Натуральний бурштин, занурений у склянку з водою з 2-3 ст. ложками солі, спливе, а підробка піде на дно.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.