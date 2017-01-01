Деталі
Перегляди: 5

весна

Весна завжди вважалася чарівною порою року, і це не випадково, адже в цей час в людині відкриваються нові можливості, загострюється інтуїція і багато подій набувають зовсім іншого сенсу.

У цій статті ми розповімо вам 10 найбільш цікавих і незвичайних фактів про весну, які вас точно здивують!

 

1. Навесні діти ростуть в три рази швидше, ніж з серпня по грудень.

Не раз доводилося чути, що батьки кажуть про своїх дітей: за весну і літо вони так витягнулися! Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше? Багато хто вважали це твердження досить спірним. Але зараз англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть в три рази швидше, ніж з серпня по грудень.

весна

 

 

2. Найпершою, навесні, зацвітає японська сакура (вишня).

Цвітіння чарівних дерев вишні, або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії. Починаючи з кінця березня (середини квітня - в залежності від кліматичної зони), парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюстками і ароматним квітковим запахом. 

Оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі, піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя.

сакура

3. Зозулі повертаються в нашу країну в середині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни.

Зозуля - пташка, «яка сама вимовляє своє ім'я» (грец. коккукс, куккос, лат. кукулюс, cucullus). У багатьох народів вона вважалася птахом, що втілює душу, провісницею майбутнього і вісницею весни

зозуля

4. 20 березня - день весняного рівнодення. У цей день на Землі настає астрономічна весна.

Весняне рівнодення (день Весняного Рівнодення) - одне з найунікальніших явищ природи. В цей день, день і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всій поверхні планети (крім полюсів) день дорівнює ночі, а Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході.. Весняне рівнодення вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. У давні часи, коли не було календарів, весну визначали по сонцю. Вважалося, що саме з цього дня починаються оновлення в природі: перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені. 

весна

 

5. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні.

Навесні виникнення смерчів спостерігається в п'ять разів частіше і в основному – в денний час. Це пов'язано з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад.

торнадо

 

6. У рослин, навесні спрацьовує особливий годинник.

Якщо зрізати гілку з дерева у березні і принести її додому, поставити у воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. А от якщо зробити те ж саме з гілкою дерева в листопаді – нічого не станеться, листя і бруньки не з'являться. Навіть якщо світло і тепло будуть тими ж самими.

 

Справа в тому, що у дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі.

цікаві факти

 

 

7. Весною бджоли більш дружелюбні, ніж в інші періоди.

Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період комахи більш слухняні і доброзичливі, ніж в інший час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких вони недорозвинулись з осені. Із спостережень бджолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при роїнні бджіл з вулика на нове місце проживання, тим самим природа провокує будівництво нових стільників, для нової сім'ї.

бджола

 

9. Навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени.

Порівняно з іншими порами року, навесні частота дихання у людей збільшується на одну третину. Людина робить не 1000 вдихів на годину, а більше. Це пов'язано з тривалим кисневим голодуванням протягом всього зимового місяця. Коли рослини починають проростати, і відповідно, більше кисню, наші легені починають працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше наситити тіло.

весна

 Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка , залиште свої коментарі або відгуки.

Також, Вам буде цікаво знати:
Синевир. Найзагадковіше озеро України. (відео)
Синевир. Найзагадковіше озеро України. (відео)
Маріанська западина. Найглибше місце на землі.
Маріанська западина. Найглибше місце на землі.
Дивовижні факти про Чорне море
Дивовижні факти про Чорне море
Цікаві факти про дощ.
Цікаві факти про дощ.
Цікаві факти про річку Амазонка і її басейн
Цікаві факти про річку Амазонка і її басейн
Говерла. Найвища гора України. Цікаві факти.
Говерла. Найвища гора України. Цікаві факти.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.У кожному будинку є градусник (термометр медичний), який ми

...
Синевир. Найзагадковіше озеро України. (відео)

Синевир. Найзагадковіше озеро України.Озеро Синевир, без перебільшення є легендою Карпат. Це найбі

...
Як комарі літають в дощ?

Як комарі літають в дощ?Звичайна крапля важить приблизно в раз 50 більше комара - це

...
Веселі цікаві факти.

Веселі цікаві факти.Представляємо Вам різні веселі цікаві факти, вони «і звідусі

...
50 цікавих фактів про Туреччину.

50 цікавих фактів про Туреччину.Пропонуємо Вашій увазі дізнатися багато цікавих фактів про ц

...
13 тварин, від яких відвернулася удача.

смішні твариниБез сумніву здібності деяких тварин набагато перевершують лю

...
Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про ФранціюНа черзі, в рубриці цікаві факти, Франція. Однак, про цю кра

...
Якщо гора не йде до Магомета , то Магомет іде до гори

Якщо гора не йде до Магомета , то Магомет іде до гориЦікаво , що вираз «Якщо гора не йде до Магомета , то Магомет

...
Користь риторики. Вчіться ефективно розмовляти.

Користь риторики. Вчіться ефективно розмовляти.Риторика вивчає способи і методи мовлення, яке найбільш ефек

...
Чому швидкість корабля вимірюється у вузлах?

Чому швидкість корабля вимірюється у вузлах?Дивна назва «вузол» збереглася до наших днів з часів вітриль

...
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com