Весна завжди вважалася чарівною порою року, і це не випадково, адже в цей час в людині відкриваються нові можливості, загострюється інтуїція і багато подій набувають зовсім іншого сенсу.

У цій статті ми розповімо вам 10 найбільш цікавих і незвичайних фактів про весну, які вас точно здивують!

1. Навесні діти ростуть в три рази швидше, ніж з серпня по грудень.

Не раз доводилося чути, що батьки кажуть про своїх дітей: за весну і літо вони так витягнулися! Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше? Багато хто вважали це твердження досить спірним. Але зараз англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть в три рази швидше, ніж з серпня по грудень.

2. Найпершою, навесні, зацвітає японська сакура (вишня).

Цвітіння чарівних дерев вишні, або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії. Починаючи з кінця березня (середини квітня - в залежності від кліматичної зони), парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюстками і ароматним квітковим запахом.

Оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі, піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя.

3. Зозулі повертаються в нашу країну в середині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни.

Зозуля - пташка, «яка сама вимовляє своє ім'я» (грец. коккукс, куккос, лат. кукулюс, cucullus). У багатьох народів вона вважалася птахом, що втілює душу, провісницею майбутнього і вісницею весни

4. 20 березня - день весняного рівнодення. У цей день на Землі настає астрономічна весна.

Весняне рівнодення (день Весняного Рівнодення) - одне з найунікальніших явищ природи. В цей день, день і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всій поверхні планети (крім полюсів) день дорівнює ночі, а Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході.. Весняне рівнодення вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. У давні часи, коли не було календарів, весну визначали по сонцю. Вважалося, що саме з цього дня починаються оновлення в природі: перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені.

5. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні.

Навесні виникнення смерчів спостерігається в п'ять разів частіше і в основному – в денний час. Це пов'язано з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад.

6. У рослин, навесні спрацьовує особливий годинник.

Якщо зрізати гілку з дерева у березні і принести її додому, поставити у воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. А от якщо зробити те ж саме з гілкою дерева в листопаді – нічого не станеться, листя і бруньки не з'являться. Навіть якщо світло і тепло будуть тими ж самими.

Справа в тому, що у дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі.

7. Весною бджоли більш дружелюбні, ніж в інші періоди.

Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період комахи більш слухняні і доброзичливі, ніж в інший час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких вони недорозвинулись з осені. Із спостережень бджолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при роїнні бджіл з вулика на нове місце проживання, тим самим природа провокує будівництво нових стільників, для нової сім'ї.

9. Навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени.

Порівняно з іншими порами року, навесні частота дихання у людей збільшується на одну третину. Людина робить не 1000 вдихів на годину, а більше. Це пов'язано з тривалим кисневим голодуванням протягом всього зимового місяця. Коли рослини починають проростати, і відповідно, більше кисню, наші легені починають працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше наситити тіло.

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