1. Кіліманджаро — це не просто гора, а колосальний, і що найголовніше, потенційно активний вулкан, який прокинувшись може накоїти багато лиха.

2. У перекладі з мови суахілі, Кіліманджаро означає «гора, яка виблискує».

3. Гора розташована на кордоні Кенії і Танзанії, а тому до її підніжжя можна відправитися зі столиць двох країн. Проте охочі зійти на Кіліманджаро, повинні це робити з боку Танзанії, оскільки між двома країнами існує спеціальна домовленість.

4. Пік Ухту — найвища точка гори і всієї Африки. Його висота — 5895 метрів, що є четвертою по висоті вершиною у світі.

5. Незважаючи на те, що гора вражає кожного своїми розмірами, зійти на вершину можуть не тільки підготовлені спортсмени, але і звичайні туристи. Зробити це можна завдяки спеціальним маршурутам для простих людей.

6. До речі, сходження займає не так багато часу, як може здатися на перший погляд. Каталонському атлету Кіліану Жорне Бургада належить останній рекорд, коли йому вдалося підкорити гору за 5 годин 23 хвилини. Звичайно, що звичайним туристам доведеться витратити набагато більше часу на сходження, але це з лишком окупається приголомшливими видами, які відкриваються перед їхніми очима.

7. Всі бажаючі зійти на вершину Кіліманджаро мають унікальну можливість пройти по черзі по всіх семи кліматичних поясах, що зустрічаються на нашій планеті: їх чекають екваторіальний, субекваторіальний, тропічний, субтропічний, помірний, субполярный і полярний пояси. Кожен з поясів відрізняється своїм власним тваринним і рослинним світом.

8. Розміри Кіліманджаро настільки величезні, що гора здатна впливати на навколишній клімат, стримуючи повітряні маси з Індійського океану, які проливають над нею солідну кількість опадів.

9. Ну і звичайно ж, гора з таким вражаючим зовнішнім виглядом, не могла бути не помічена голлівудськими режисерами, у яких найвища гора Африки користується не меншою популярністю, ніж Статуя Свободи або Ейфелева вежа. У фільмах заокеанських майстрів над горою вибухали кораблі прибульців, Лара Крофт в її надрах шукала ящик Пандори, саме в околицях Кіліманджаро проживав прайд, де панував Король Лев.

10. Незважаючи на те, що вершина гори завжди засніжена, темпи танення льодовиків настільки великі, що якщо нинішні темпи потепління збережуться, то вже до 2200 року крижана шапка Кіліманджаро повністю розтане.

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