Ніл - єдина ріка в Північній Африці, яка протікає по найбільшій в світі пустелі Сахара. Тільки завдяки Нілу і її родючій дельті, зародилася найдавніша цивілізація людства - Стародавній Єгипет.

Ніл - друга в світі за довжиною ріка(найдовшою є Амазонка), її довжина складає 6853 км. Свій початок Ніл бере від двох річок в горах Східної Африки, а потім, випливає з озера Вікторія, утворюючи систему Рукакара → Кагера → Ніл.

Прокладаючи свій довгий шлях через пустелі, заболочені ділянки та зливаючись біля міста Хартум (судан) з двох річок, Білого Нілу, який приніс свої води з півдня і Блакитного Нілу - зі сходу.

Площа басейну Нілу дуже велика, до 3,4 млн. кв.км. Через відмінні природні умови басейну річки, та її неоціненне значення в житті народів, що оселилися на її берегах, Ніл - найдивовижніша річка в світі.

Найбільш примітним місцем за течією річки є її дельта. Це найродючіше місце на Землі. Тисячі років дельта годує народи Єгипту і її родючість не зменшується, в деяких районах дельти, збирають по три врожаї на рік.

Причиною такої дивної родючості є розливи Нілу в його нижній течії, коли річки, що впадають в Ніл, приносять величезну кількість родючого мулу через сезонні літні дощі, що випадають в абіссінських горах. Повінь триває до листопада. Такі повені відбуваються щорічно, тому шар мулу ніколи не виснажується. Під час повеней Ніл фантастично змінює свої води - з чистих вони ніби без причини починають червоніти, потім приймають кривавий колір і залишаються такими поки не відбудеться розлив річки. Ближче до весни, Ніл повертається в свої береги, вода знову чиста. Такий феномен з забарвленням води відбувається за рахунок червоного кольору частинок мулу, принесеного притоками в Ніл.

Воду з Нілу з давніх часів використовували для зрошення, а мулисті наноси в якості високоефективного добрива. У сучасному Єгипті, в зв'язку з будівництвом Асуанської ГЕС, площа зрошуваних земель ще збільшилася. Асуанський гідрокомплекс здійснює постійний контроль за станом водного режиму Нілу, не допускаючи катастрофічних повеней. У той же час, кількість принесеного річками родючого мулу зменшилася через ГЕС.

У долині Нілу розташовані сучасні мегаполіси з давньою історією. Це Хартум, Луксор (стародавні Фіви), Каїр-Гіза, Олександрія.

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