 Азовське море, Азовское море

green point with spaceЗ усіх морів світу Азовське море - наймілкіше, його глибина не перевищує 13.5 метрів в найглибшій точці.

green point with spaceТемпература верхніх шарів води в курортних зонах цього моря влітку нерідко прогрівається до 28-30 градусів тепла.

green point with spaceІснує теорія, згідно з якою Азовське море виникло близько семи з половиною тисяч років тому в результаті катастрофічно сильного підйому рівня Чорного моря (див. Цікаві факти про Чорне море).

green point with spaceАзовське море - найвіддаленіше на Землі від будь-якого океану море, тобто найбільш континентальне.

green point with spaceВзимку Азовське море нерідко покривається льодом. Іноді - повністю.

green point with spaceУ менш солоних (точніше, майже прісноводних) областях Азовського моря мешкають прісноводні риби, наприклад, щука і карась.

green point with spaceРівень води в Азовському морі неухильно падає щороку. Якщо ситуація не зміниться, рано чи пізно воно і зовсім зникне.

green point with spaceДруга назва Азовського моря - Море молюсків.

green point with spaceВлітку прибережні води іноді світяться ночами. Вірніше, світяться водорості, яких тут в достатку.

green point with spaceСередня глибина Азовського моря - всього вісім метрів.

green point with spaceЗа всю історію спостережень в Азовському морі ніколи не спостерігалися хвилі вище чотирьох метрів.

green point with spaceВ Азовському морі водяться дельфіни.

green point with spaceНад поверхнею Азовського моря вітер дме цілий рік. Він буває настільки сильним, що наганяє воду на берег, і рівень моря в прибережній зоні через це підвищується на кілька метрів. 

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