З усіх морів світу Азовське море - наймілкіше, його глибина не перевищує 13.5 метрів в найглибшій точці.

Температура верхніх шарів води в курортних зонах цього моря влітку нерідко прогрівається до 28-30 градусів тепла.

Існує теорія, згідно з якою Азовське море виникло близько семи з половиною тисяч років тому в результаті катастрофічно сильного підйому рівня Чорного моря (див. Цікаві факти про Чорне море).

Азовське море - найвіддаленіше на Землі від будь-якого океану море, тобто найбільш континентальне.

Взимку Азовське море нерідко покривається льодом. Іноді - повністю.

У менш солоних (точніше, майже прісноводних) областях Азовського моря мешкають прісноводні риби, наприклад, щука і карась.

Рівень води в Азовському морі неухильно падає щороку. Якщо ситуація не зміниться, рано чи пізно воно і зовсім зникне.

Друга назва Азовського моря - Море молюсків.

Влітку прибережні води іноді світяться ночами. Вірніше, світяться водорості, яких тут в достатку.

Середня глибина Азовського моря - всього вісім метрів.

За всю історію спостережень в Азовському морі ніколи не спостерігалися хвилі вище чотирьох метрів.

В Азовському морі водяться дельфіни.

Над поверхнею Азовського моря вітер дме цілий рік. Він буває настільки сильним, що наганяє воду на берег, і рівень моря в прибережній зоні через це підвищується на кілька метрів.

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