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 середземне море

Середземне море нерідко називають колискою сучасної цивілізації. На його берегах створювалися і руйнувалися незліченні імперії, і жодне інше море, напевно, не бачило такої кількості морських битв, як Середземне. Зараз же воно є надзвичайно популярною туристичною зоною - про яку країну б не йшла мова, ви всюди зможете насолодитися його теплими водами.

 

 

Цікаві факти про Середземне море.

green point with spaceСередземне море омиває більшу кількість країн, ніж будь-яке інше - цілих двадцять дві.

green point with spaceВчені вважають, що утворилося Середземне море після того, як частина материка в Гібралтарській протоці опустилася вниз в результаті землетрусу, і в пролом який утворився в скелях хлинули океанські води. Трапився цей катаклізм близько 5 млн років тому.

green point with spaceСтародавні римляни називали Середземне море просто «Наше море».

green point with spaceМаксимальна глибина Середземного моря вражає - більше 5100 метрів.

green point with spaceВисота хвиль в Середземному морі може перевищувати 7-8 метрів.

green point with spaceУ деяких частинах Середземного моря, наприклад, в Мессинській протоці, нерідкі міражі.

green point with spaceПлоща Середземного моря більша площі таких країн, як Великобританія чи Алжир.

green point with spaceТурки називають його «Білим морем».

green point with spaceНа дні Середземного моря лежить багато тисяч останків кораблів. Точну їхню кількість досі не вдається підрахувати - багато з них ще просто не знайдено.

green point with spaceСередземне море багате на підводну флору і фауну. Одних тільки риб тут налічується близько 550 різних видів.

green point with spaceБлизько 2% усіх мешкаючих в Середземному морі видів живих істот потрапили в нього з Червоного моря після прокладення Суецького каналу.

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