Середземне море нерідко називають колискою сучасної цивілізації. На його берегах створювалися і руйнувалися незліченні імперії, і жодне інше море, напевно, не бачило такої кількості морських битв, як Середземне. Зараз же воно є надзвичайно популярною туристичною зоною - про яку країну б не йшла мова, ви всюди зможете насолодитися його теплими водами.

Цікаві факти про Середземне море.

Середземне море омиває більшу кількість країн, ніж будь-яке інше - цілих двадцять дві.

Вчені вважають, що утворилося Середземне море після того, як частина материка в Гібралтарській протоці опустилася вниз в результаті землетрусу, і в пролом який утворився в скелях хлинули океанські води. Трапився цей катаклізм близько 5 млн років тому.

Стародавні римляни називали Середземне море просто «Наше море».

Максимальна глибина Середземного моря вражає - більше 5100 метрів.

Висота хвиль в Середземному морі може перевищувати 7-8 метрів.

У деяких частинах Середземного моря, наприклад, в Мессинській протоці, нерідкі міражі.

Площа Середземного моря більша площі таких країн, як Великобританія чи Алжир.

Турки називають його «Білим морем».

На дні Середземного моря лежить багато тисяч останків кораблів. Точну їхню кількість досі не вдається підрахувати - багато з них ще просто не знайдено.

Середземне море багате на підводну флору і фауну. Одних тільки риб тут налічується близько 550 різних видів.

Близько 2% усіх мешкаючих в Середземному морі видів живих істот потрапили в нього з Червоного моря після прокладення Суецького каналу.

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