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 Червоне море

Червоне море славиться своїми курортами, розташованими на єгипетському узбережжі. Затиснуте між Аравійським півостровом та Африкою, воно відрізняється надзвичайно багатим підводним світом, теплою водою, і великим напливом туристів. А ось у мореплавців стародавності воно користувалося поганою славою через свій непередбачуваний характер.

 

Цікаві факти про Червоне море.

green point with spaceЄгиптяни називають Червоне море «Зеленим простором».

green point with spaceСеред усіх морів Червоне море - найсолоніше. Мертве море не береться до уваги - воно все-таки вважається озером.

green point with spaceВ Червоне море не впадає жодна річка. Саме тому його води такі прозорі.

green point with spaceЗ усіх морів саме Червоне є найбільш теплим.

green point with spaceЧервоне море є одним з кращих місць для дайвінгу, а найкрасивіший кораловий риф знаходиться в районі курорту Шарм-Ель-Шейх.

червоне море

green point with spaceЩодня з поверхні Червоного моря випаровується кількість води, еквівалентна приблизно 5 мм. його рівня. Море, втім, не міліє - потужний потік приносить нову воду з Індійського океану.

green point with spaceВоди Червоного моря і Аденської затоки в місці своєї зустрічі не змішуються через різну щільность.

green point with spaceПісля того, як був проритий Суецький канал, представники флори і фауни Середземного і Червоного морів почали перемішуватися. (див. Цікаві факти про Середземне море)

суецький канал

green point with spaceНавіть взимку температура приповерхневого шару води на півночі Червоного моря зазвичай не опускається нижче +20 градусів. 

green point with spaceБереги Червоного моря віддаляються один від одного через рух тектонічних плит зі швидкістю близько одного сантиметра на рік.

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