Червоне море славиться своїми курортами, розташованими на єгипетському узбережжі. Затиснуте між Аравійським півостровом та Африкою, воно відрізняється надзвичайно багатим підводним світом, теплою водою, і великим напливом туристів. А ось у мореплавців стародавності воно користувалося поганою славою через свій непередбачуваний характер.
Цікаві факти про Червоне море.
Єгиптяни називають Червоне море «Зеленим простором».
Серед усіх морів Червоне море - найсолоніше. Мертве море не береться до уваги - воно все-таки вважається озером.
В Червоне море не впадає жодна річка. Саме тому його води такі прозорі.
З усіх морів саме Червоне є найбільш теплим.
Червоне море є одним з кращих місць для дайвінгу, а найкрасивіший кораловий риф знаходиться в районі курорту Шарм-Ель-Шейх.
Щодня з поверхні Червоного моря випаровується кількість води, еквівалентна приблизно 5 мм. його рівня. Море, втім, не міліє - потужний потік приносить нову воду з Індійського океану.
Води Червоного моря і Аденської затоки в місці своєї зустрічі не змішуються через різну щільность.
Після того, як був проритий Суецький канал, представники флори і фауни Середземного і Червоного морів почали перемішуватися. (див. Цікаві факти про Середземне море)
Навіть взимку температура приповерхневого шару води на півночі Червоного моря зазвичай не опускається нижче +20 градусів.
Береги Червоного моря віддаляються один від одного через рух тектонічних плит зі швидкістю близько одного сантиметра на рік.
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