Багато сказано про типові характеристики знаків зодіаку. Але варто поговорити про реальну статистику. Щоб продемонструвати злочинні нахили, ФБР поділилося датами народження серійних вбивць.

Згідно з результатами їхніх досліджень, деякі знаки зодіаку більш схильні до певних типів злочинів.

Отже, які знаки зодіаку найчастіше скоюють правопорушення?

Нагадаємо, що всі знаки зодіаку можна розділити на чотири стихії:

Повітря – Водолій, Близнюки і Терези

Вода – Рак, Риби і Скорпіон

Вогонь – Овен, Лев і Стрілець

Земля – Козеріг, Телець і Діва

Злочинці за знаками зодіаку.

З усіх вогняних знаків, серед Стрільців найбільше злочинців, і їх складніше всього заарештувати. Овни зазвичай озброєні до зубів, але Леви дуже небезпечні.

Коли мова йде про повітряні знаки, найбільше злочинів скоюється Терезами, і вони зазвичай добре озброєні і небезпечні. З іншого боку Близнюків найчастіше ловлять на шахрайстві, а Водолії найчастіше скоюють злочини з помсти.

Із земних знаків, Телець є дуже темпераментним і ризикованим. Діви зазвичай озброєні, а Козероги – різнопланові злочинці.

Як це не дивно, серед водяних знаків і найбільше число злочинців серед усіх знаків зодіаку було виявлено серед Раків, і вони дуже жорстокі. Риби і Скорпіони наділені некерованим характером.

Отже, як розташувалися знаки зодіаку в рейтингу найнебезпечніших злочинців?

12. Близнюки.

Незважаючи на те, що багато поганого можна почути про Близнюків, вони - найменш небезпечний знак зодіаку! Серед Близнюків рідко зустрічаються ті, чиї руки були в крові, так як вони сприймають інших не так серйозно, щоб поранити або вбити їх. Найбільша шкода, на яку вони здатні, це задавити людину своєю балаканиною.

11. Водолій.

Водолій піклується про справедливість і володіє сильним его, яке складно розчавити. Це другий найменш небезпечний знак зодіаку. Можливо, це пов'язано з тим, що вони достатньо розумні, щоб не потрапляти, або вони не залишають доказів після злочину.

10. Лев.

Леви насправді - це великі котики, і вони прагнуть уникати будь-яких неприємностей. Згідно зі статистикою, якщо Лев скоює вбивство, то робить це тільки для привернення уваги.

9. Терези.

Терези вважаються добрими, справедливими і терплячими. Однак серед них частіше були випадки вбивств, ніж серед Водоліїв і Левів. Терези зазвичай стають жорстокими, якщо ви спробуєте скористатися їх благими намірами.

8. Діва.

Серед Дів як правило зустрічаються психопати і дуже розумні вбивці. Тим не менш, Діви частіше вдаються до шахрайства і крадіжки, ніж до вбивства.

7. Риби.

Якщо ви думали, що Риби - няшки, ви сильно помиляєтеся. Серед найбільш відомих серійних вбивць чимало Риб. Враховуючи їх схильність до залежності, Риби часто роблять неабиякі вбивства.

6. Козеріг.

Серед усіх знаків зодіаку, Козероги – це середньостатистичні серійні вбивці, які вбивають більше людей. Хоча вони поважають правила і закони, в люті вони демонструють найгірше. Вони не часто вбивають, але якщо почнуть це робити, їх складно зупинити.

5. Овен.

Люди, народжені під знаком Овна, відомі своїм некерованим характером. Вони легко можуть розлютитися, але, як правило, швидко остихають. Вам слід триматися подалі від Овнів, коли вони в гніві, але вони незабаром забудуть про те, що їх розлютило.

4. Телець.

Гнів Тільця буває дуже інтенсивним. Однак цей знак зодіаку також більше схильний до шахрайства, а не до вбивства.

3. Стрілець.

Стрілець знаходиться на третій позиції у списку найбільш небезпечних знаків зодіаку. Вони націлені не на дрібні злочини, а на щось більш масштабне, як наприклад, масове вбивство. Хоча в більшості випадків, Стрільці рідко заподіюють зло іншим. Вони частіше скоюють крадіжки, але їх дуже складно впіймати.

2. Скорпіон.

Люди цього знака - справжні психопати. Вони можуть бути садистами і легко маніпулюють іншими. Скорпіони часто стають професійними шпигунами і найманцями. Більшість серійних вбивць народилося в листопаді.

1. Рак.

Очолює список найбільш небезпечних знаків зодіаку Раки. В більшості своїй люди цього знака вбивають інших з ревнощів, заздрості або емоційної нестабільності. Вони вбивають з особливою пристрастю, і залишають відмітні знаки на тілі жертви.

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