Деталі
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  Цікаві факти

Психологія - це наука, закони якої ігнорувати не можна. Це знають сучасні маркетологи, підприємці і навіть шахраї.

Пропонуємо Вашій увазі, психологічні трюки, які можна застосовувати в звичайному житті. Тепер досягати цілей стане точно легше і цікавіше.

 

pin Як визначити "шанувальника".

Ви коли-небудь помічали краєм ока, що за вами спостерігає певна особа? Однак підловити свого шанувальника ніяк не вдавалося? Пропонуємо провести тест. Якщо ви відчуваєте, що на вас хтось дивиться, просто позіхніть в цей момент. Добряче так, тривало позіхніть і подивіться на цю людину. Як відомо, позіхання «заразне». Ваш спостерігач зазіває відразу ж, і тоді ви переконаєтеся, що мали рацію. 

 

pin Як розсунути натовп.

Якщо вам потрібно пройти через натовп людей - виконайте наступний трюк. Станьте прямо і подивіться на вашу кінцеву мету руху. А тепер ідіть. Ви будете здивовані, але люди самі звільнять вам шлях! Цей трюк не спрацює в наступних випадках: якщо ви будете в сонцезахисних окулярах і якщо ви будете дивитися в смартфон.

 

pin Як заспокоїти противника.

Чи траплялося вам зустрічатися на робочих зборах з людиною, яка вас явно недолюблює. Якщо ви відчуваєте, що вас збираються звинуватити, обмовити або спровокувати на конфлікт, сядьте поруч з опонентом. Щоб подивитися на вас, людині буде потрібно повернутися всім тілом. Чи то це почуття провини прокинеться, чи дискомфорт від того, що об'єкт зовсім поруч, але людина явно скаже набагато менше поганого або взагалі промовчить.

 

pin Заставити говорити очами.

Якщо людина в розмові з вами чогось недоговорює, не варто перепитувати. Просто подивіться співрозмовнику в очі. Погляд викличе незручність та почуття провини і змусить-таки говорити.

 

pin Як заставити людину виконати прохання.

Суть досить проста: якщо ви хочете знижку, попросіть спочатку цю річ безкоштовно. Справа в тому, що людина зазнає почуття провини, відмовивши вам в першому проханні, тому вдруге вона буде набагато лояльнішою.

 

pin Говоріть в певне вухо.

Ще один трюк, який допоможе примусити людину виконати ваше прохання. Виявляється, дуже важливо, в яке вухо ви говорите. Фрази, почуті правим вухом, впливають на логіку співрозмовника, а лівим вухом - на почуття. Це означає, що говорити про роботу і справи краще, стоячи праворуч від людини. Зліва від співрозмовника признавайтесь в любові і обдаровуйте компліментами.

 

pin Візуальний контакт.

Коли людина дивиться прямо в очі, складається відчуття, що вона уважно слухає свого співрозмовника. Тому, якщо вам сподобалася людина і ви хочете зав'язати з нею стосунки, постарайтеся розгледіти колір її очей. Помітивши подібний погляд, співрозмовник стане більш лояльним до вас.

 

pin Частіше називайте співрозмовника по імені.

Сподобатися людині можна, якщо після знайомства часто називати його по імені. Власне ім'я - це просто мед для наших вух. Чому б не скористатися цим прийомом і не збільшити шанси на симпатію співрозмовника.

 

pin Як запам'ятати інформацію.

Якщо ви освоюєте нові знання або навички, поділіться інформацією з іншою людиною. Детально все перекажіть і поясніть співрозмовнику - так ви легше запам'ятаєте деталі.

 

pin Ефект Сенкмена.

Даний трюк став відомий завдяки відео з інтернету, на якому двох забіяк людей у ​​вагоні метро зупинив чоловік, просто пройшовши між ними. Неймовірно, але тут є невеликий секрет. Чоловік, якого незабаром прозвали Снекменом, в цей час... жував. Їжа діє на людей заспокійливо. Самі того не підозрюючи, люди, що спостерігають, як їсть інша людина, стають менш агресивними. 

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