Професор психології Джек Шафер довгі роки працював спеціальним агентом ФБР і навчав інших агентів технікам впливу і переконання, які часом немислимі без особистої чарівності. За його словами, є золоте правило, користуючись яким можна розташувати до себе будь-яку людину. І звучить воно так: «Примусьте співрозмовника сподобатися самому собі».

6 фактів про те, як причарувати будь-яку людину за методикою спецслужб.

Здійсніть помилку.

Коли Джек Шафер починає вести курс лекцій у нового потоку, він як би ненароком робить помилку у вимові якого-небудь слова і дозволяє студентам виправити себе. «Я роблю вигляд, що збентежений, дякую їм за уважність і виправляю помилку», - говорить Джек.

Цей прийом він використовує, щоб досягти 3 цілей. По-перше, коли студенти виправляють помилку викладача, це дозволяє їм почувати себе більш впевнено. По-друге, вони починають більш вільно спілкуватися з наставником. По-третє, вони дозволяють собі помилятися.

Цей прийом можна використовувати, щоб привернути до себе будь-яку людину. Помиляйтеся, показуйте свою неідеальність, дозволяйте людям виправляти себе. І вони будуть розташовані до вас.

Говоріть з людьми про них самих.

Ми дуже зайняті собою і дуже мало цікавимося людьми, яких зустрічаємо. Але, для того щоб сподобатися людям, потрібно щиро ними цікавитися.

«Ви заведете більше друзів за два місяці, якщо будете проявляти непідробний інтерес до людей, ніж за два роки спроб зацікавити їх собою». (Дейл Карнегі)

«Коли люди говорять про себе, неважливо - в особистій розмові або в соцмережах, задіюються ті ж центри задоволення в мозку, як від смачної їжі або грошей». (Роберт Лі Хольц)

Ці дві цитати показують, як важливо розмовляти з людьми про їхні справи, щоб завоювати їхню прихильність. Цікавтеся їх сім'єю, біографією, дітьми, їхньою думкою з того чи іншого приводу, і подяка, часом неусвідомлена, вам забезпечена.

Зробіть комплімент від третьої особи.

Іноді прямі компліменти лунають надто нав'язливо. Багато людей не готові їх приймати або відчувають дискомфорт. У таких випадках краще використовувати комплімент від третьої особи.

Наприклад, ви хочете попросити бухгалтера Ганну Іванівну про якусь послугу і вкручуєте таку фразу: «Ганна Іванівна, до речі, начальник відділу кадрів сказав, що ви найсумлінніший працівник нашої компанії».

Не обов'язково, звичайно, хвалити якісь професійні якості, можна і особисті. Наприклад, так: «Ганна Іванівна, начальник відділу кадрів досі згадує ваші пиріжки з цибулею, які ви приносили на день народження».

Не забудьте поспівчувати.

Кожній людині приємно знати, що її уважно слухають і поділяють з нею її емоції. Звичайно, якщо людина починає розповідати про те, що у неї був важкий день, не варто стогнати: «Який жах, ах ти, бідолажечка!» Особливо якщо це ваш начальник.

Цілком підійде звичайне висловлювання типу: «Так, у вас сьогодні був непростий день. З ким не буває! »Якщо людина розповідає, що їй вдалося впоратися зі складною справою, можна резюмувати так:« Схоже, сьогодні справи у вас йдуть відмінно. Це чудово!"

Ми повинні переконати співрозмовника, що ми поділяємо його почуття і розуміємо його. При цьому, якщо ви намагаєтеся підтримати людину, не треба точно відтворювати її слова. Співрозмовник може насторожитися: він сприйме повторення як щось неприродне.

Попросіть про послугу.

Знамениті слова Бенджаміна Франкліна: «Той, хто одного разу зробив вам добро, охочіше знову допоможе вам, ніж той, кому ви допомогли самі». Цей феномен відомий як ефект Бенджаміна Франкліна. Людина, яка надає люб'язність іншій людині, виростає у власних очах. Тобто якщо ви хочете сподобатися людині, то краще не робити послугу їй, а попросити про послугу її саму. Звичайно, не варто зловживати проханнями про допомогу.

Як дотепно зауважив той же Франклін: «Гості, як риба, починають погано пахнути на третій день». Те ж саме можна сказати про людей, які занадто часто просять про послугу.

Зробіть так, щоб людина сама себе похвалила.

Між звичайним компліментом і лестощами дуже тонка грань, тому краще зробити так, щоб співрозмовник сам себе похвалив. Наприклад, хтось розповідає вам таку історію: «Для того щоб закрити цей проект, я день і ніч працював». Тут можна сказати: «Так, на це потрібна залізна воля». Майже гарантовано співрозмовник відповість щось на кшталт: «Так, мені довелося постаратися, щоб здати проект вчасно. Я, звичайно, відмінно попрацював. Тут нічого не скажеш».

Уміння зробити так, щоб людина сама себе похвалив, - це вищий пілотаж. Практикуйте його, робіть людям приємне. І ви обов'язково сподобаєтеся.

Всі ці поради, безумовно, не заклик до лицемірства. Ми всього лише хочемо допомогти вам робити приємне іншим людям і жити з усіма у злагоді.

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