Ви, можливо, чули про феномен Баадера-Майнхоф раніше. Можливо навіть, ви чули про це зовсім недавно. Якщо ні, то, швидше за все, дуже скоро знову почуєте. Феномен Баадера-Майнхоф полягає в тому, що почувши або дізнавшись раз про щось вам невідоме, ви дуже скоро знову натрапляєте на ту ж інформацію, яка була в загальному доступі до цього, однак до вас не доходила. І часто не один раз. Фраза, «так дивно, я зовсім недавно чув про це», власне, визначає наявність феномена.

Більшість людей стикаються з цим феноменом принаймні кілька разів у житті, тоді як інші стикаються з цим настільки регулярно, що вже чекають повторних надходжень нової інформації. Але яка причина феномену? Чи є якийсь прихований сенс за феноменом Баадера-Майнхоф?

Явище має деяку схожість з синхронністю, що є переживанням багатьох збігів. На зразок того, як варто вам подумати про те, де та чи інша людина, або що треба б йому зателефонувати, як від нього лунає дзвінок. Обидва ці явища викликає почуття легкого здивування, і змушує задуматися над тим, наскільки ймовірним є такий збіг. В обох випадках часто згадується доля, коли здається, існує механізм, що визначає що має статися. як ніби ми спостерігаємо плитку доміно, якій судилося впасти в ряду подій, які перебувають поза нашим контролем.

Незважаючи на переконання науки, що ми самі викликаємо часті збіги, щось підказує, що таке пояснення буде недостатнім. Наш досвід показує, що часте зіткнення з раніше невідомою інформацією відбувається дуже точно і часто, щоб пояснюватися ось так просто. Але спостереження саме по собі вкрай недосконале, і не можна йому повністю довіряти.

Причина в тому, що наш розум перебуває в полоні готових установок щодо патернів. Наш мозок є чудовим інструментом розпізнавання патернів, ця особливість дуже корисна для навчання, але також веде до того, що мозок надає важливого значення малозначущими подіям. З огляду на ті бомбардування з імен, слів і ідей, яким людина піддається щодня, не дивно, що іноді ми стикаємося з тією ж інформацією знову протягом короткого часу. Коли відбувається випадковий збіг, мозок приділяє цьому особливу увагу, тому що два випадки вже складають початок якоїсь послідовності. Ми не помічаємо сотні тисяч обривків інформації, яка більше не повторюється, тому що вони не шикуються в певну послідовність. Властивість ігнорувати «нецікаві» дані є прикладом вибіркової уваги.

Насправді збіги є властивістю сприйняття. Люди схильні недооцінювати ймовірність збігу подій, тому наші очікування розходяться з реальністю. А незбіжні події не привертають нашу увагу, тому що збігу є тенденцією, і мозок спонукає нас до більш уважного відбору патернів... і отже більш високої їх цінності для мозку, ніж події незбіжні. Коротше кажучи, патерни є в деякому роді звичкою сприйняття.

Але коли ми чуємо ім'я або факт, про який чули буквально вчора, то нам здається що це щось більше, ніж просто збіг. Це відбувається тому, що феномен підсилює ефект новизни, когнітивне спотворення, яке посилює важливість попереднього спостереження. Це в свою чергу збільшує майбутню уважність щодо певного факту, коли ми знову зіткнемося з ним незабаром.

Чому феномен отримав таку назву точно невідомо. Можливо хтось вивчав німецькі угруповання міських партизанів, зокрема «Червоні бригади» Баадера-Майнхоф, і потім через короткий час знову про них почув.

Але як би не називався феномен, можна сказати з упевненістю, що феномен Баадера-Майнхоф своєю магією і таємничістю розбавляє відсталу і нудну науку, і її зловісну когорту: факти. І якщо ви ніколи не чули про цей феномен раніше, чекайте наступної про нього згадки протягом наступних кількох днів.

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