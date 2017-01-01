Так, в світі грибів існує, так званий, Фізарум багатоголовий, який вміє вирішувати інтелектуальні завдання. Він знає, як сидіти на дієті, знаходити виходи з лабіринтів і багато іншого, але при цьому у нього повністю відсутні сліди, які хоч чимось можуть нагадувати мозок і ЦНС.

Гриб має забарвлення жовтого кольору, а середовище проживання Фізарума - сирі місця.

В якості їжі він використовує бактерії і мікроби. Також він може пересуватися з місця на місце. Його напіврідка структура дозволяє йому зміщуватися спочатку в одну сторону, потім в іншу, нагадуючи маятник. Повний цикл такого руху триває приблизно дві хвилини.

Дослідники вивчили Фізарум і прийшли до висновку, що він наділений інтелектом, і його рівень можна прирівняти до деяких комах, в числі яких можна виділити мурах. Японські вчені, систематично відкривають щось дивовижне про природу і зацікавилися специфікою гриба, та прийшли до висновку, що при русі до їжі він може обходити перешкоди і справлятися з завданням проходження лабіринтів, вибираючи найбільш оптимальний шлях до своєї мети.

Говорячи про їжу, слід сказати, що Фізарум досить перебірливий в цьому відношенні. Його їжа збалансована і містить необхідну кількість білків і вуглеводів. Він знає, що необхідно його «організму» в конкретний момент часу і прагне споживати відповідні мікроелементи.

У 2010 році ті ж японські вчені провели дивовижний досвід. Вони розмістили елементи вівсяних пластівців з території, що охоплює майже 40 міст. Для того щоб дістатися до них, гриб почав розростатися і через деякий час утворив цілу мережу, яку оцінили неймовірно високо з точки зору економічності і раціональності, порівнявши з японською системою залізниць.

Через якийсь час вчені з Європи повторили аналогічний експеримент в різних країнах і підтвердили думку своїх колег з Японії.

Природа має унікальні здібності, і час від часу яскраво вказує нам на це.

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