 Гриби які світяться в темноті. Цікаві факти.

Давно відомо, що деякі живі організми, такі як риби, комахи і навіть гриби можуть випромінювати видиме світло. Про останні, до речі, йдеться ще в роботах давньогрецького філософа Аристотеля, а також письменника Плінія Старшого. Однак в наші дні у дослідників є ще чимало запитань про природу грибів які світяться.

За різними оцінками вчених відомо приблизно від 68 до 71 видів люмінесцентних грибів. Три чверті вивчених до теперішнього часу грибів-світлячків відносяться до роду Mycena. Ця група грибів живе за рахунок розкладання органічних речовин.

Найбільша їх кількість росте в Японії - 10 видів, ще 8 - в Південній Америці на території Бразилії. Їх легке зеленувате світіння є результатом хімічних окислювальних реакцій, які відбуваються в клітинах грибів в той момент, коли відбувається поглинання ними кисню. Вчені встановили, що люмінесцентний процес у грибів схожий на той, який відбувається у світящих бактерій та інших люмінесцентних організмів.

Слід зазначити, що мікологами виявлено не менше 7 видів люмінесцентних грибів, світіння яких відрізняються досить зловісним жовтувато-зеленим світлом, яке вони випромінюють практично протягом 24 годин на добу... Саме їх вивчення дозволило пролити світло на еволюцію люмінесценції в природі.

Гриби, що випромінюють досить яскраве жовто-зелене світло виявлені в Белізі, Бразилії, Домініканської Республіці, на Ямайці, в Японії, Малайзії і Пуерто-Ріко. При цьому, якщо денне світло не дуже яскраве, то світіння грибів можна побачити і в денний час, хоча зеленувато-жовте світло на тлі денного світла виділяється погано, тому і помітити його досить складно, особливо якщо не знаєш про нього. Але якщо помістити такі гриби в темну кімнату, то після нетривалої адаптації ваших очей до темряви, ви зможете спостерігати їх світіння дуже добре в будь-який час доби.

Такий люмінесцентний гриб як Mycena luxaeterna зустрічається на сучках дерев в приатлантичних лісах. Плодове тіло цього гриба досить маленьке: його капелюшок має розмір близько 8 мм. в діаметрі, розташований на желеподібній ніжці. Видова назва цього виду гриба означає "вічний світло".

На корі дерева в Реабілітаційному центрі орангутанів на території Малайзії на острові Борнео, був знайдений гриб, описаний під назвою Mycena silvaelucens. Діаметр його капелюшка досягав майже 18 мм в діаметр.

Мікологи встановили, що у грибів роду Mycena люмінесцентні види походять з 16 різних ліній, що свідчить про те, що люмінесценція еволюціонувала з однієї точки, при цьому деякі види цього роду в процесі еволюції пізніше втратили здатність світитися. У вчених досі залишається багато нез'ясованих питань про ці грибаи, і зокрема, як і чому вони починають світитися. Є припущення, що деякі гриби світяться, щоб привабити нічних тварин, які допомагають в розповсюдженні спор грибів по території.

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