Калина є уособленням дівочої краси, ніжності, любові і сімейного щастя. Ще вона має назву - «весільне дерево». За старих часів робили букети з її гілок, які відігравали важливу роль у весільних обрядах як символ невинності. Нею прикрашали столи, дівочі вінки, а дівчата вишивали рушники листям і ягодами калини і дарували їх женихам. В Україні вважають, що в калину втілилася дівоча краса.

Калина разом із вербою є символами України. "Без верби і калини нема України" - кажуть в народі.



Vibúrnum ópulus - наукова назва калини звичайної, а також давньоримське позначення клена звичайного, що підкреслює схожість листя цих двох рослин. Українська назва калини походить від праслов'янського слова «калити» (гартувати, розжарювати) за схожість кольору плодів калини з кольором розпеченого заліза.

Невелике деревце висотою 1,5 - 3,5 метра або гіллястий чагарник являє собою калина звичайна. Гілки калини покриті сіро-бурою корою, яка вкрита поздовжніми тріщинами. Плоди калини дозрівають в кінці серпня - на початку вересня. Рубінові грона, в осінні непогожі дні, надають калині особливу красу.

Плоди її гіркі, але після перших морозів гіркота зменшується, і смак стає гіркувато-солодким. Цю красиву ягоду успішно використовують в їжу. З неї готують мармелад, пастилу, компоти, а також наливки, лікери, приправи до м'ясних страв та ліки.

Ягоди калини включають в дієту для тих, хто працює на шкідливих виробництвах, так як вони виводять з організму радіоізотопи.

Калина росте не тільки в Північній півкулі. Кущ калини можна зустріти на Мадагаскарі, а також в Південній Америці (Анди).

Біологи виділяють близько 150–175 видів калини. Ягоди калини багаті вітаміном A та C.

Кісточки калини мають форму сердечка.

Плоди і кору калини використовують в науковій і народній медицині.

Існують види, які висаджують як декоративні рослини.

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