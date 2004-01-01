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 Дивовижні факти про гриби.

Гриби - це унікальні створіння природи, яких вчені до цих пір не можуть віднести ні до рослин, ні до тварин. Крім того, що вони дуже смачні, вони також корисні в різних сферах життя людини. Наприклад, це медицина або переробка промислових відходів. У той же час вживання деяких видів грибів може бути небезпечним для організму людини.

 

Пропонуємо вашій увазі деякі цікаві факти про гриби, які ви могли не знати.

green point with spaceЗадовго до того, як на Землі з'явилися дерева, на нашій з вами планеті росли гігантські гриби.

green point with spaceІснує їстівний гриб, що росте в дикій природі, який за смаком нагадує м'ясо смаженої курки. Називається цей гриб «трутовик сірчано-жовтий» (Laetiporus sulphureus).

green point with spaceВчені припускають, що для збільшення бойової люті вікінги вживали галюциногенні гриби.

green point with spaceГриб «мухомор» містить психотропні хімічні речовини, які викликають у людини макропсію. При цьому людині буде здаватися, що деякі об'єкти навколо неї виглядають меншими або більшими, ніж це є насправді.

green point with spaceЯпонські вчені провели дослідження і з'ясували, що удар блискавки в землю призводить до збільшення кількості грибів на даній території.

green point with spaceОлені - практично єдиний вид тварин, який свій харчовий раціон «розбавляє» галюциногенними грибами.

green point with spaceУ 2004 році китайські вчені провели дослідження, за результатами якого вони з'ясували, що вживання грибів разом із зеленим чаєм на 90% знижує ризик розвитку раку молочної залози.

green point with spaceГриби за своїм складом більше схожі з представниками фауни, ніж флори.

green point with space«Бліда поганка» - один з найнебезпечніших видів грибів, вживання якого може викликати проблеми з печінкою і нирками.

green point with spaceУ деяких країнах узаконено продаж галюциногенних грибів.

green point with spaceДеякі види грибів мають властивість «розчинятися», тому їх необхідно з'їдати протягом декількох годин після збору.

green point with spaceГриби утилізують рослини після того, як ті помирають. Буквально за кілька місяців вони можуть перетворити дерево в родючий грунт. Якби не гриби, то Земля була б похована в смітті і життя на планеті би зникло.

green point with spaceГриби використовують не тільки в якості продуктів харчування, а й при приготуванні медикаментів. Сучасні дослідження показують, що гриби можуть бути корисні при виготовленні антибактеріальних, протизапальних лікарських засобів і антиоксидантів. Також вони є невід'ємною частиною біоремедіаціі - комплексу методів очищення вод, грунтів і атмосфери. Так, наприклад, гриби можуть використовуватися для переробки промислових відходів.

green point with spaceБагато видів грибів при зростанні «тягнуться до Сонця, так само як і рослини. Але вчені поки не знають, як гриби використовують сонячне світло.

green point with spaceГриб є дуже поживною їжею. Деякі види можуть бути хорошим джерелом вітаміну B поряд з необхідними мінералами, такими як мідь і калій. У той же час в них міститься лише мала частка жирів, солей і вуглеводів. Гриби «портобелло» містять більше калію, ніж банани.

green point with spaceДо винаходу синтетичних барвників гриби використовували для фарбування вовни та інших натуральних волокон. Вони здатні виробляти сильні, яскраві кольори.

грибиЧитайте ще більше цікавих фактів про гриби.

 

 

 

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