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 венерина мухоловка

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) знайома всім як найвідоміша хижа рослина в світі. Вона наділена неймовірними рефлексами, які допомагають їй поїдати мух, жуків і навіть невеликих жаб. Рослина заманює свою жертву завдяки пахучому солодкому нектару. Але як би приємно це не звучало, Венерина мухоловка виглядає досить страхітливо. 

Середовище проживання рослини - савани США, де збереглася болотиста, волога місцевість. До речі саме в США, а точніше в штаті Північна Кароліна, мухоловка отримала статус «державної хижої рослини».

 

Як же відбувається процес полювання на комах? Сама пастка розташована на короткому стеблі і зовні нагадує розкриту раковину молюсків. По краях розташовано по одному ряду зубчиків, які схожі на довгі вії. Однак все це лише антураж, справжня зброя це залози і волоски-тригери.

венерина мухоловка

 

Залози розташовуються уздовж внутрішньої сторони зубчиків-вій і виділяють солодкий пахучий нектар, повз який так складно пройти комахам. Коли жертва заповзає всередину пастки, в справу вступають волоски-тригери - вони реагують на дотики. Пастка закривається не відразу лише кілька послідовних дотиків до волосків-тригерів (а їх по три на кожній стулці) здатні закрити пастку.

венерина мухоловка

 

Впіймавши в свою пастку комаху, Венерина мухоловка починає процес травлення. Ті ж залози що виробляли нектар, починають рясно виробляти травний сік, в якому рослина топить свій обід. Зазвичай на перетравлення йде кілька днів, після чого стулки знову відкриваються, являючи світу лише оболонку яка залишилась від комахи.

венерина мухоловка

 

Першим вирощувати в домашніх умовах Венерину мухоловку став американський президент Томас Джефферсон в 1804 році, який був не тільки політиком і борцем за незалежність США, але ще і ботаніком-аматором.

Сьогодні, завдяки багатьом зусиллям вчених, в глиняних горщиках і теплицях зростає більше зразків рослини, ніж в дикій природі. Були виведені темно-бордові, бордові і малинові підвиди.

венерина мухоловка

 

Ну і наостанок кілька фактів про Венерину мухоловку:

green point with spaceМухоловка за своє життя харчується 3-4 рази, а потім помирає.

green point with spaceВенерина мухоловка "поїдає" комах, щоб отримати з них необхідний для життя азот

green point with spaceТравний сік Венериної мухоловки здатний переварити людську плоть.

green point with spaceЧарльз Дарвін присвятив цій рослині цілу книгу, яку частково сам і проілюстрував.

green point with spaceВиведено венерині мухоловки, які здатні накопичувати сонячне світло і світитися в темряві блакитним кольором.

green point with spaceВенерина мухоловка занесена в Червону книгу. 

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