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 Як настільна гра «Грошовий потік» вчить управляти своїми фінансами.

Настільна гра Cashflow, вона ж Грошовий потік, була створена бізнесменом і письменником Робертом Кійосакі в 1993 році. Ця гра створила в нашій діловій мові новий термін «грошовий потік». Звичні слова «дохід», «витрати», «оборот» і «прибуток» не відображали повністю сутності процесу.

Новий вираз прийшов з арсеналу американських ділків. Англійський термін cash flow (грошовий потік) означає обсяг готівки, що проходить через ваші руки, якими ви можете розпоряджатися, а не просто зберігати їх в «банку».

У нас настільна економічна гра для дорослих «Грошовий потік» випускається і продається за ліцензією від Роберта Кійосакі - її творця. По суті, це перший експеримент з навчання зрілих людей фінансової грамотності та інвестування за допомогою досить простої і цікавої гри.

 

Пізніше на ринку почали з'являтися аналогічні нові ігри - «Секрети багатіїв», «Піраміда успіху», «Інвестор», «Щурячі перегони». Але першооснова їх всіх - гра Cashflow або Грошовий потік. Відзначимо. Що основна мета цієї гри - навчити людей управляти своїми фінансами.

Гра займає зовсім небагато часу, а її освоєння і зовсім не вимагає ніяких спеціальних навичок. Навчитися грати може навіть дитина, але найбільшу користь вона принесе тим, хто відчуває в своєму житті фінансову скруту. При чому не важливо, багато чи мало ви заробляєте - гра вчить по-новому сприймати свої можливості.

Деякий час необхідно тільки для того, щоб навчитися бачити навколишні можливості. Це ж і головна мета гри. Адже кожній людині щодня надається незліченна кількість можливостей, здатних принести мільйони доларів, які більшість просто не помічає.

Блоггер Tony Stark, один з прихильників цієї гри, пише на своїй сторінці в Твіттері: «Відмінності між багатими і бідними не такі великі. Багаті впевнені: «Я - творець свого життя». Бідні впевнені: "Від мене нічого не залежить». Враховуйте це. Пам'ятайте слова Роберта Кіосакі: багаті не працюють заради грошей, тому що вони знають, як змусити гроші працювати на себе. Грайте в Грошовий Потік (Cashflow) і керуйте своїми грошима. 

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