Історія авіаперевезень знає чимало прикладів подорожей пасажирів з дивним і незвичайним багажем, і ось недавно до їх колекції прибавився ще один екземпляр - молодий австралієць здав в якості зареєстрованого багажу тільки одну банку пива. Ця блискуча ідея принесла йому несподівану популярність у мережі інтернет.

У той час, як більшість з нас, виїжджаючи на відпочинок, намагаються мінімізувати кількість сумок і валіз, щоб не здавати їх в багаж, хлопець з Австралії зробив все з точністю навпаки, поставивши тим самим в ступор персонал аеропорту.

Реєструючись на рейс авіакомпанії «Qantas» з Мельбурна в Перт, в якості зареєстрованого багажу він здав тільки банку пива «Emu Export». Співробітники спочатку не хотіли брати на борт даний багаж, проте оскільки обмежень по мінімальному розміру в правилах перевезення не було зафіксовано, вони змирилися і зареєстрували його за всіма правилами. Алкогольний напій пролетів в багажному відсіку 3.5 тисячі км., приземлився абсолютно цілим і, як ви можете здогадатися, добре охолодженим, після чого, власник із задоволенням його розпил разом зі своїм другом.

Але спершу банка пива з'явилася на стрічці з багажем, чим викликала чималий подив і захват інших пасажирів, які тут же кинулися її фотографувати на свої мобільні телефони. Власне, таким чином, «багаж» і став знаменитим - люди були вражені винахідливістю Діна Стінсона (того самого австралійського хлопця), який таким чином вирішив обійти правила і пожартувати над персоналом авіакомпанії, а заодно підказав цікаву ідею: якщо співробітники аеропорту перед посадкою на рейс вимагають викинути пляшку з напоєм, що перевищує 100 мл або, наприклад, щось із їжі, ви можете спробувати здати їх в багаж і допити / доїсти після прибуття.

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