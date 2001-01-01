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 Рекорди в історії підкорення Евересту.

Еверест (Джомолунгма) - найвища вершина земної кулі висотою 8848 метрів. Знаходиться в Гімалаях, на кордоні Непалу та Тибетського автономного округу Китаю. У перекладі з тибетської Джомолунгма означає "Божественна". Непалське ім'я гори - Сагарматха - означає "Мати Богів". Еверестом гора була названа в честь начальника англійської топографічної експедиції Джорджа Евереста в 1850 році. 

Point Green Еверест першими підкорили новозеландець Едмунд Хілларі і його непальський провідник Норгей Тенцинг 29 травня 1953 року.

Джомолунгма, хилари едмунд

 

Point Green 16 травня 1975 року Еверест вперше підкорила жінка - японська альпіністка Дзюнко Табей.

Дзюнко Табей.

 

Point Green Рекордсменом по відвідуванню вершини Евереста є знаменитий альпініст з Непалу Апо Шерп, який побував на вершині 21 раз. Останнє сходження на вершину він здійснив 11 травня 2011 року.

Point Green Найстаршим альпіністом, якому вдалося досягти вищої гірської вершини земної кулі, став 76-річний непалець Мін Бахадур Шірчан. 25 травня 2008 він дістався до вершини в супроводі гірських провідників.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green Найшвидший підйом - за 16 годин 42 хвилини - зробив австрійський альпініст Крістіан Стенгл 25 травня 2006 року. Для сходження він вибрав маршрут по північно-східному схилу гори і пройшов його сам. Примітно також, що під час підйому австрієць не користувався балонами з киснем.

Крістіан Стенгл

 

Point Green Наймолодшим альпіністом, що підкорив Еверест, став 13-річний американський підліток Джордан Ромеро який вийшов на Еверест 22 травня 2010 року в компанії свого батька і трьох провідників.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green У травні 2013 року росіянин Валерій Розов стрибнув у костюмі-крилі (Wingsuit) з висоти 7220 метрів з гребеня північної вершини Евересту, поставивши світовий рекорд в дисципліні B.A.S.E.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green Рекорд тривалості перебування на Евересті належить непальскому духовному вчителю Бхакта Кумару Раю. Він провів на найвищій вершині світу 32 години, 27 з них - в медитації. Кисневим балоном Бхакта Кумар Рай користувався тільки 11 годин.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green У 2001 році дивовижний подвиг сходження на Еверест зробив незрячий американець Ерік Вейхенмайер. До того моменту він уже підкорив всі найвищі гірські піки на всіх континентах.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green У 1992 році француз П'єр Тардевель спустився на лижах по схилу Евересту. Він з'їхав з південної вершини, розташованої на висоті 8571 метрів, і подолав три кілометри за три години.

Point Green У 1998 році француз Кирил Десремо здійснив перший спуск з вершини на сноуборді.

П'єр Тардевель

 

Point Green У 1988 році француз Жан-Марк Бовін здійснив перший політ на параплані з вершини Евересту.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green У 1991 році через вершину з Непалу в Тибет перелетіли на двох повітряних кулях четверо екстремалів-англійців.

Point Green У 2001 році подружжя з Франції, Бертран і Клер Берньє, злетіли вниз з вершини на планері-тандемі.

Point Green У травні 2004 року італієць Анджело Д'Арріго вперше в історії повітроплавання здійснив політ на дельтаплані над вершиною Евересту.

Point Green 14 травня 2005 року вертоліт вперше приземлився на вершину гори Еверест. Унікальний політ виконав Дідьє Дельсаль (Didier Delsalle) - льотчик-випробувач фірми Eurocopter - на серійному вертольоті Eurocopter Ecureuil / AStar AS350 B3.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

 

Point Green 4 жовтня 2008 року було здійснено перший в історії стрибок з парашутом над Еверестом. Авторами рекорду стали представник Нової Зеландії Венді Сміт, британець Холлі Бадж і канадець з британським громадянством Нейл Джонс. Екстремали пролетіли близько хвилини у вільному падінні, вистрибнувши з літака над Еверестом на висоті близько 9 тисяч метрів.

Point Green 3 червня 2005 на вершині гори Еверест вперше відбулася церемонія одруження. Узами шлюбу на висоті 8848 метрів поєдналися громадяни Непалу Мони Мулепаті і Пем Дорже Шерпа. Церемонія тривала 10 хвилин. Під час одруження на молодятах були одягнені кисневі маски і вінки зі штучних квітів.

Рекорди в історії підкорення Евересту.

Point Green 8 травня 2008 року вперше на вершину гори Еверест був доставлений Олімпійський вогонь. Його доставили в капсулах, розроблених спеціально для збереження полум'я в умовах низьких температур і розрідженого повітря.

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