 Рекорди в історії підкорення Евересту.

Еверест (Джомолунгма) - найвища вершина земної кулі висотою 8848 метрів. Знаходиться в Гімалаях, на кордоні Непалу та Тибетського автономного округу Китаю. У перекладі з тибетської Джомолунгма означає "Божественна". Непалське ім'я гори - Сагарматха - означає "Мати Богів". Еверестом гора була названа в честь начальника англійської топографічної експедиції Джорджа Евереста в 1850 році.

Еверест першими підкорили новозеландець Едмунд Хілларі і його непальський провідник Норгей Тенцинг 29 травня 1953 року.

16 травня 1975 року Еверест вперше підкорила жінка - японська альпіністка Дзюнко Табей.

Рекордсменом по відвідуванню вершини Евереста є знаменитий альпініст з Непалу Апо Шерп, який побував на вершині 21 раз. Останнє сходження на вершину він здійснив 11 травня 2011 року.

Найстаршим альпіністом, якому вдалося досягти вищої гірської вершини земної кулі, став 76-річний непалець Мін Бахадур Шірчан. 25 травня 2008 він дістався до вершини в супроводі гірських провідників.

Найшвидший підйом - за 16 годин 42 хвилини - зробив австрійський альпініст Крістіан Стенгл 25 травня 2006 року. Для сходження він вибрав маршрут по північно-східному схилу гори і пройшов його сам. Примітно також, що під час підйому австрієць не користувався балонами з киснем.

Наймолодшим альпіністом, що підкорив Еверест, став 13-річний американський підліток Джордан Ромеро який вийшов на Еверест 22 травня 2010 року в компанії свого батька і трьох провідників.

У травні 2013 року росіянин Валерій Розов стрибнув у костюмі-крилі (Wingsuit) з висоти 7220 метрів з гребеня північної вершини Евересту, поставивши світовий рекорд в дисципліні B.A.S.E.

Рекорд тривалості перебування на Евересті належить непальскому духовному вчителю Бхакта Кумару Раю. Він провів на найвищій вершині світу 32 години, 27 з них - в медитації. Кисневим балоном Бхакта Кумар Рай користувався тільки 11 годин.

У 2001 році дивовижний подвиг сходження на Еверест зробив незрячий американець Ерік Вейхенмайер. До того моменту він уже підкорив всі найвищі гірські піки на всіх континентах.

У 1992 році француз П'єр Тардевель спустився на лижах по схилу Евересту. Він з'їхав з південної вершини, розташованої на висоті 8571 метрів, і подолав три кілометри за три години.

У 1998 році француз Кирил Десремо здійснив перший спуск з вершини на сноуборді.

У 1988 році француз Жан-Марк Бовін здійснив перший політ на параплані з вершини Евересту.

У 1991 році через вершину з Непалу в Тибет перелетіли на двох повітряних кулях четверо екстремалів-англійців.

У 2001 році подружжя з Франції, Бертран і Клер Берньє, злетіли вниз з вершини на планері-тандемі.

У травні 2004 року італієць Анджело Д'Арріго вперше в історії повітроплавання здійснив політ на дельтаплані над вершиною Евересту.

14 травня 2005 року вертоліт вперше приземлився на вершину гори Еверест. Унікальний політ виконав Дідьє Дельсаль (Didier Delsalle) - льотчик-випробувач фірми Eurocopter - на серійному вертольоті Eurocopter Ecureuil / AStar AS350 B3.

4 жовтня 2008 року було здійснено перший в історії стрибок з парашутом над Еверестом. Авторами рекорду стали представник Нової Зеландії Венді Сміт, британець Холлі Бадж і канадець з британським громадянством Нейл Джонс. Екстремали пролетіли близько хвилини у вільному падінні, вистрибнувши з літака над Еверестом на висоті близько 9 тисяч метрів.

3 червня 2005 на вершині гори Еверест вперше відбулася церемонія одруження. Узами шлюбу на висоті 8848 метрів поєдналися громадяни Непалу Мони Мулепаті і Пем Дорже Шерпа. Церемонія тривала 10 хвилин. Під час одруження на молодятах були одягнені кисневі маски і вінки зі штучних квітів.

8 травня 2008 року вперше на вершину гори Еверест був доставлений Олімпійський вогонь. Його доставили в капсулах, розроблених спеціально для збереження полум'я в умовах низьких температур і розрідженого повітря.

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