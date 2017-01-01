 Цікаві факти про стрибки з парашутом.

Стрибок з парашутом єдиний вид падіння, після якого відчуваєш тільки гордість. Пропонуємо Вашій увазі цікаві факти про парашутний спорт.

Коли людина стрибає з парашутом, то вона знаходиться у вільному падінні з середньою швидкістю 50 м/с (180 км/год).

Стрибки з парашутом вважаються дуже екстремальним видом спорту. Багато хто думає, що смертність в парашутному спорті просто зашкалює. Насправді, ймовірність розбитися на смерть становить всього 0,025%.

Якщо людина хоче стрибнути з парашутом, то її вага повинна знаходитися в межах від 40 до 95 кг.

У 2005 році був зафіксований дивовижний випадок. У американської парашутистки Шейни Річардсон неправильно розкрилися обидва парашута, основний і запасний. В результаті вона увійшла в штопор і вдарилася об землю зі швидкістю 80 км/год. Як не дивно, Шейна вижила, хоча, без численних переломів і ударів не обійшлося. Найцікавіше, що американка ще й примудрилася після цього народити абсолютно здорову дитину (як виявилося, цей невдалий стрибок вона зробила, будучи вагітною).

Найстарішою людиною, яка здійснила стрибок з парашутом, є 97-річний англієць Джордж Мойзе. У свій день народження він стрибнув з висоти 3 км.

Коли людина стрибає з парашутом, вона не може розмовляти, перебуваючи у вільному падінні. Так що численні голлівудські бойовики, де герої-парашутисти спокійно розмовляють під час стрибка, не відповідають дійсності.

Виявляється, перший проект парашута створив ще Леонардо да Вінчі. Англієць А. Ніколас вирішив довести, що парашут конструкції да Вінчі спрацює нітрохи не гірше сучасних аналогів, і зробив успішний стрибок з пристроєм, виготовленим за кресленнями великого винахідника.

Першою людиною, яка стрибнула з парашутом з літака, а не з повітряної кулі, був американець А. Беррі. Він зробив свій легендарний стрибок в 1912 році. Найцікавіше, Беррі з парашутним ранцем просто не влазив в кабіну літака, тому йому довелося спочатку добиратися до закріпленого на фюзеляжі контейнера з парашутом, потім надягати на себе підвісну систему, стоячи прямо на крилі літака, а вже тільки потім стрибати!

Найвищий стрибок здійснив спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер. Він стрибнув з висоти 38,6 км, досягнувши гігантської швидкості вільного падіння - 1342 км/год. Звичайно, Фелікс стрибав в спеціальному скафандрі, інакше б він або задихнувся, або згорів в атмосфері.

Найнижчий стрибок з парашутом на рахунку у англійського військового льотчика Т.Спенсера. У 1945 році його літак був збитий над німецьким Вісмаром, і пілоту довелося стрибати приблизно з 11 м.

Серед парашутистів-професіоналів поширений особливо небезпечний трюк - «банзай-стрибок», під час якого людина вистрибує з літака без парашута. За кілька секунд до стрибка з борта викидають парашутний ранець, спортсмен-екстремал спрямовується за ним, доганяє, надягає підвіску прямо в польоті і відкриває купол до досягнення критичної висоти. Як нескладно здогадатися з назви трюку, вперше його виконали японці.

Якщо ви ненавмисно запитаєте парашутиста про його останній стрибок, то він буде дуже лаятися. Можливо, навіть матом. Адже в серед професіоналів і любителів парашутного спорту на це слово існує табу. Воно замінюється іншими, більш недвозначними: наприклад, «крайній» або «недавній».

Якщо ваше захоплення парашутним спортом не поділяють друзі і рідні, не біда: у повітря завжди можна взяти свого собаку, навіть якщо він цього не хоче. Відважний мопс по кличці Отіс супроводжував господаря протягом 10 років і зробив цілих 64 стрибка!

Американський скайдайвер Люк Ейкинс здійснив історичний стрибок без парашута з висоти в 7,6 км. Такого раніше не робив ніхто! 42-річний "шибайголова", якого так називають в Каліфорнії, вдало приземлився на натягнуту між будівельними кранами сітку на рівні 20 поверху. Прийшовши до тями, він тут же обняв свою дружину і близьких.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.