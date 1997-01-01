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В одному з недавніх інтерв'ю колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі і член Залу боксерської слави Майк Тайсон, якому в цьому році виповнилося 50 років, розповів про свій візит в середню школу:

«На зустрічі зі мною було дуже багато учнів, можливо, тисяча осіб. Щоб всі вони дізналися, що я був боксером, довелося показати на великому екрані фрагменти моїх боїв.

Вони були впевнені, що я просто актор з фільму «Похмілля у Вегасі». А один хлопець сказав, що знає щось про мене як про боксера з розповідей свого діда. Це було принизливо ».

Якщо завтра Майк захоче заглянути і до вас в школу, підготуйтеся, друзі. Не принижуйте легенду.

 Що потрібно знати про Майка Тайсона.

Point Green В юності Тайсона не раз заарештовували за крадіжку. У виправну установу Брукліна, куди він одного разу потрапив, приїхав Мохаммед Алі, який регулярно спілкувався з важкими підлітками. Після цієї зустрічі Майк вперше задумався про кар'єру боксера.

Що потрібно знати про Майка Тайсона.

 

Point Green Більше за інших людей на Тайсона вплинув тренер Кас Д'амато, якого Майк вважав своїм «білим батьком». Завдяки Касу Майк навчився читати і писати, виграв головний аматорський турнір США «Золоті рукавички» і дебютував в 1985 році на професійному рингу.

Що потрібно знати про Майка Тайсона.

 

Point Green Майк став наймолодшим чемпіоном світу в суперважкій вазі, нокаутувавши в листопаді 1986 року Тревора Бербіка. Майку було 20 років 4 місяці і 23 дні. Рекорд актуальний і сьогодні.

Point Green Сила удару Тайсона на піку кар'єри - 800 кг. Ударом такої сили можна вбити людину.

Point Green Найвідоміший бій за участю Майка відбувся влітку 1997 року. У третьому раунді реваншу проти Евандера Холіфілда Тайсон відкусив суперникові частину вуха і був дискваліфікований. Після бою Майк пояснив свої дії тим, що Холіфілд постійно бив його головою. Через роки боксери помирилися.

Point Green Боксер потрапив до Книги рекордів Гіннеса як автор найбільшої кількості найшвидших нокаутів - 9 нокаутів менш ніж за 1 хвилину.

 

Point Green Майк Тайсон «Найбільш жорстока людина в історії спорту» за версією каналу ESPN.

Point Green Перед боєм з Ленноксом Льюїсом Майк спровокував масштабну бійку, під час якої був навіть нокаутований президент WBC Хосе Сулейман.

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Point Green Володар найвідомішого татуювання в спорті. У 2003 році Тайсон набив візерунок спіралей навколо лівого ока. Деякий час вважалося, що Майк зробив тату під впливом культури маорі. Але в одному зі своїх інтерв'ю боксер зізнався, що просто вибрав візерунок, який міг зробити його обличчя «менш добродушним».

тайсон

 

Point Green Тайсон тричі був судимий. Найвідоміший судовий процес над ним пройшов в 1992 році, коли Майк був засуджений до шести років в'язниці за згвалтування. Відсидів у підсумку три. Пізніше отримував мінімальні терміни за побиття і вживання наркотиків.

Що потрібно знати про Майка Тайсона.

 

Point Green Майк любить голубів більше, ніж людей.

- Це не хобі, не тимчасове захоплення, я був вірний голубам і тоді, коли бився, і коли сидів за гратами. Вони так схожі на нас, але на відміну від людей птахи не можуть обдурити, вони відповідають добром на добро, і коли ти про них піклуєшся, платять тобі щирою прихильністю.

Що потрібно знати про Майка Тайсона.

 

Point Green У 2011 році був включений до Міжнародної зали боксерської слави в Канастоті разом з Костею Цзю, Хуліо Сезаром Чавесом і Сильвестром Сталлоне.

Що потрібно знати про Майка Тайсона.

 

Point Green Знімався в декількох фільмах і серіалах. Найвідоміша робота Майка в кіно - комедія «Похмілля у Вегасі». Так-так, це ви і самі знаєте. Просто нагадали.

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