Деталі
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Шрами прикрашають обличчя чоловіка. А що з жінками? У змішаних єдиноборствах купа красивих дівчат, які вважають, що і дамам шрами не завадять. Особливо, якщо мова йде про особу суперниці. І поки фотографи з глянцевих журналів намагаються подати цих красунь в максимально вигідному світлі, у їхніх колег, які обслуговують Октагон, зовсім інші пріоритети.

 

pin Джина Карано.

Джина Карано була секс-символом змішаних єдиноборств ще до того, як це стало мейнстрімом. Як би там не було, після TKO від Кріс Сайборг з єдиноборствами вона зав'язала. Можливо, подивилася на це фото і вирішила - так ну його нафіг, вже краще кіно.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

 

pin Дар'я Ібрагімова.

Ще один приклад того, що трапляється, коли проти Кріс Сайборг б'ється жінка. Дарині Ібрагімовій пощастило набагато менше, ніж Джині.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

 

pin Міша Тейт.

Багато хто вважає саме Мішу секс-символом сучасного жіночого ММА. Кет Зінгано спустила її шанувальників з небес на землю, нагадавши, що UFC - це все ще бої, а не конкурс бікіні.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

 

pin Анастасія Янькова.

Найсексуальніша дівчина в російських єдиноборствах кілька років успішно билася за правилами професійного кікбоксингу та її обличчя після цих боїв не сильно відрізнялося від того, до якого всі звикли. Але ММА - це зовсім інша історія. І на наступний день після турніру Bellator 161 ми в цьому ще раз переконалися, коли Настя оновила свій інстаграм.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

 

pin Ронда Рауза.

З одного боку - цей кадр вже всіх дістав, але не включити його в добірку було б злочином. Одне з найбільш неприємних фото в багатому портфоліо головної зірки жіночих боїв. І, як не дивно, найпопулярніше за останні місяці. Навіть популярніше, ніж відверта фотосесія в бодіпейнт «купальнику».

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

 

pin Джессіка Пенья.

Хто б міг подумати, що Джессіка Пенья - досить сексуальна жінка. Адже в бою проти Джоани Енджейчік вона виглядала як чудовисько Франкенштейна.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

 

pin Пейдж Ванзант.

Обличчя юної Пейдж Ванзант в бою з Ройз Намаюнас точно довело до інфаркту парочку її фанатів. Думаєте Пейдж після цього бою завершила кар'єру? Вона взяла, звичайно, паузу для участі в американських «Танцях із зірками», але потім повернулася в UFC і нокаутувала свою нову суперницю.

УВАГА! Під час фотосесій всі моделі серйозно постраждали. Але від цього не стали менш сексуальними.

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