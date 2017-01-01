Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

Шрами прикрашають обличчя чоловіка. А що з жінками? У змішаних єдиноборствах купа красивих дівчат, які вважають, що і дамам шрами не завадять. Особливо, якщо мова йде про особу суперниці. І поки фотографи з глянцевих журналів намагаються подати цих красунь в максимально вигідному світлі, у їхніх колег, які обслуговують Октагон, зовсім інші пріоритети.

Джина Карано.

Джина Карано була секс-символом змішаних єдиноборств ще до того, як це стало мейнстрімом. Як би там не було, після TKO від Кріс Сайборг з єдиноборствами вона зав'язала. Можливо, подивилася на це фото і вирішила - так ну його нафіг, вже краще кіно.

Дар'я Ібрагімова.

Ще один приклад того, що трапляється, коли проти Кріс Сайборг б'ється жінка. Дарині Ібрагімовій пощастило набагато менше, ніж Джині.

Міша Тейт.

Багато хто вважає саме Мішу секс-символом сучасного жіночого ММА. Кет Зінгано спустила її шанувальників з небес на землю, нагадавши, що UFC - це все ще бої, а не конкурс бікіні.

Анастасія Янькова.

Найсексуальніша дівчина в російських єдиноборствах кілька років успішно билася за правилами професійного кікбоксингу та її обличчя після цих боїв не сильно відрізнялося від того, до якого всі звикли. Але ММА - це зовсім інша історія. І на наступний день після турніру Bellator 161 ми в цьому ще раз переконалися, коли Настя оновила свій інстаграм.

Ронда Рауза.

З одного боку - цей кадр вже всіх дістав, але не включити його в добірку було б злочином. Одне з найбільш неприємних фото в багатому портфоліо головної зірки жіночих боїв. І, як не дивно, найпопулярніше за останні місяці. Навіть популярніше, ніж відверта фотосесія в бодіпейнт «купальнику».

Джессіка Пенья.

Хто б міг подумати, що Джессіка Пенья - досить сексуальна жінка. Адже в бою проти Джоани Енджейчік вона виглядала як чудовисько Франкенштейна.

Пейдж Ванзант.

Обличчя юної Пейдж Ванзант в бою з Ройз Намаюнас точно довело до інфаркту парочку її фанатів. Думаєте Пейдж після цього бою завершила кар'єру? Вона взяла, звичайно, паузу для участі в американських «Танцях із зірками», але потім повернулася в UFC і нокаутувала свою нову суперницю.

УВАГА! Під час фотосесій всі моделі серйозно постраждали. Але від цього не стали менш сексуальними.

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