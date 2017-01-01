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Як переможцем Олімпійських ігор став мертвий спортсмен.

Унікальний випадок стався на Олімпійських іграх у Стародавній Греції в 564 році до нашої ери. У той рік проводилися Ігри 54-ої Олімпіади, а переможцем у панкратіоні став ... мертвий атлет.

Панкратіон був, безумовно, найжорстокішим видом спорту, який коли-небудь входив в програму Олімпійських ігор. Цей вид єдиноборств включав в себе прийоми боротьби і кулачного бою, дозволялося бити лежачого суперника, завдавати ударів руками, ногами, колінами, ліктями, головою, застосовувати больові і задушливі прийоми.

Вагових категорій в панкратіоні не було, а час поєдинку не обмежувався, бій тривав до перемоги одного з учасників. Правда, суддя все-таки був присутній під час бою, але в його обов'язки входило не допустити смертельного випадку. Що, втім, вдавалося не завжди.

 

Суддя був озброєний міцною палицею, для того щоб, в разі необхідності, простіше було зупинити поєдинок. Спортсмен, який визнав свою поразку, мав підняти вгору великий палець або поплескати свого суперника по тілу. В цьому випадку поєдинок припинявся.

Ніякого захисного спорядження атлети під час поєдинку не використовували. На 54 Олімпійські ігри прибув боєць Арріхіон (за іншими джерелами - Аррахіон) з міста Фігалія. На попередніх Іграх Арріхіон вже домагався титулу чемпіона, і був сповнений рішучості захистити його.

Арріхіону вдалося дійти до вирішальної сутички, правда, ім'я його суперника по фіналу в історії не збереглося. Противник зумів обгорнути шию Арріхіона ногами і провести задушливий прийом. З останніх сил, уже задихаючись, Арріхіон зміг схопити суперника за палець на нозі і вивернути його. Від страшного болю той скинув угору руку, визнаючи свою поразку. Сутичка була зупинена. Але коли суддя підійшов до чемпіона, то побачив, що він уже мертвий.

Арріхіон задихнувся. Виникла дуже делікатна ситуація: суперник Арріхіона здався, а сам переможець помер. Рішенням арбітрів чемпіоном Олімпійських ігор був визнаний мертвий атлет, адже його суперник здався першим. При цьому, як і належить, переможець був увінчаний лавровим вінком переможця Ігор. Його поклали на голову мертвого солдата.

На батьківщині в Фігаліі Арріхіон став справжнім героєм, який переміг за принципом «вмирати, але не здаватися». На площі міста в пам'ять про бійця була встановлена ​​статуя, а ім'я чемпіона згадували в своїх творах відомі давньогрецькі письменники Павсаній і Філострат.

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