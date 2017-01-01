Деталі
Перегляди: 166

 

14 жовтня 2012 року 43-річним австрійським парашутистом Феліксом Баумгартнером (Felix Baumgartner) за підтримки компанії Red Bull був здійснений унікальний проект "Red Bull Stratos", в рамках якого було побито відразу декілька світових рекордів.

Фелікс Баумгартнер перед польотом.

Стрибок з парашутом із космосу.

Баумгартнер піднявся в стратосферу Землі на висоту 39 кілометрів в склопластиковій капсулі, прикріпленій до повітряної кулі, наповненої гелієм. Вага гондоли склала 1400 кг, а об'єм кулі - 850 000 кубічних метрів. Рекордними для підйомів на повітряній кулі стали висота 39 км. і обсяг повітряної кулі.

Повітряна куля проекту Red Bull Stratos.

Стрибок з парашутом із космосу.


Підйом Баумгартнера тривав близько 2,5 годин. Піднявшись на потрібну висоту, Баумгартнер, в скафандрі, стрибнув з капсули і пролетів 36,5 кілометрів у вільному падінні, після чого розкрив парашут і вдало приземлився.

Рекламний ролик проекту Red Bull Stratos:

Відео стрибка Фелікса Баумгартнера зі стратосфери:

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із космосу.

 

Компанія Red Bull організувала на сайті YouTube трансляцію польоту, яку дивилися більше 8 мільйонів чоловік, що стало рекордом для прямих трансляцій на YouTube. Трансляція велася з затримкою в 20 секунд, щоб в разі можливої ​​загибелі парашутиста глядачі не побачили страшних кадрів.

Ризик для життя в цьому польоті був дійсно великий. Під час вільного падіння Баумгартнер став першою людиною в історії, яка змогла подолати без двигуна надзвукову швидкість.

За заявами організаторів проекту, максимальна швидкість вільного падіння Баумгартнера склала тисячу триста сорок два км/год (ця швидкість буде перевірена Міжнародною авіаційною федерацією).

Небезпечним моментом у вільному польоті стало обертання Баумгартнера з неконтрольованою швидкістю. Однак з цим все ж вдалося впоратися. Баумгартнер встановив новий рекорд висоти стрибка з парашутом, однак йому не вистачило 10 секунд, щоб побити рекорд часу у вільному падінні, встановлений радянським парашутистом Євгеном Андрєєвим. Баумгартнер занадто рано розкрив парашут, тому що не зміг правильно оцінити відстань до Землі (скло його шолома запітніло через поломки в системі обігріву скафандра).


1 листопада 1962 на стратостаті "Волга" Євген Андрєєв і Петро Долгов піднялися на висоту 25,5 км., Після чого зістрибнули. Євген Андрєєв пролетів 24,5 км. у вільному падінні і розкрив парашут на відстані 1 км від Землі. Час у вільному падінні Андрєєва склав 4 хвилини 30 секунд.

Напарник Андрєєва Петро Долгов повинен був відразу стрибати, розкривши парашут. Спуск з такої висоти повинен був зайняти 38 хвилин. Але при виході з кабіни трапилася розгерметизація скафандра і Долгов загинув прямо в повітрі.


16 серпня 1960 американський парашутист Джозеф Кіттінгер піднявся на повітряній кулі на висоту 31,3 км., Після чого стрибнув спочатку з використанням малого стабілізуючого парашута, а через 4 хвилини і 36 секунд був розкритий основний парашут. Оскільки Кіттінгер не був у вільному падінні в повному сенсі цього слова (використовувався малий парашут), то його рекорд в 4 хвилини і 36 секунд не визнано Міжнародною авіаційною федерацією.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Також, Вам буде цікаво знати:
Цікаві факти про стрибки з парашутом.
Цікаві факти про стрибки з парашутом.
Чому шахи вважаються спортом?
Чому шахи вважаються спортом?
Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)
Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)
Як правильно качати прес
Як правильно качати прес
Цікаві факти про сумо.
Цікаві факти про сумо.
Як переможцем Олімпійських ігор став мертвий спортсмен.
Як переможцем Олімпійських ігор став мертвий спортсмен.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Короткі факти

﻿

Допомога сайту


Якщо Вам сподобався наш сайт, то Ви можете Віддячити нам

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

Значення фразеологізму Ахіллесова п'ята

Значення фразеологізму Ахіллесова п'ятаАхілл - улюблений герой безлічі легенд Стародавньої Греції.

...
Ефект Мпемби або чому гаряча вода замерзає швидше холодної?

Ефект Мпемби або чому гаряча вода замерзає швидше холодної?Ефект Мпемби (Парадокс Мпемби) - парадокс, який свідчить, що

...
Жахливі істоти річки Амазонка.

pirani-napali-na-lyudeyУ глибинах річки Амазонки, мешкають настільки дивовижні і ст

...
Що кажуть людині, яка чхнула ?

Що кажуть людині, яка чхнула ?У багатьох мовах відповіддю на чхання є побажання довгих рок

...
Від чого залежить колір очей?

Від чого залежить колір очей?Відтінку очей надають особливого значення, оскільки по ньому

...
33 кращих цитати Еріха Ремарка.

S-13-400x245Еріх Марія Ремарк - німецький письменник. Один з відомих май

...
Гетерохромія. Різний колір очей у людей і тварин

Гетерохромія. Різний колір очей у людей і тварин«Я тону в твоїх бездонних блакитних (карих, сірих, зелених)

...
10 дуже цікавих фактів про ... попу

10 дуже цікавих фактів про ... попуПопа - річ важлива! Можна на ній сидіти цілий день, можна не

...
10 нескладних трюків, які можуть значно поліпшити вашу пам'ять.

10 нескладних трюків, які можуть значно поліпшити вашу пам'ятьЧи думали ви коли-небудь про щось і майже відразу забували с

...
10 найцікавіших і несподіваних фактів про сон

son1-620x413Ми пропонуємо до прочитання добірку фактів про сон, які здал

...

Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com