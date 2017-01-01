14 жовтня 2012 року 43-річним австрійським парашутистом Феліксом Баумгартнером (Felix Baumgartner) за підтримки компанії Red Bull був здійснений унікальний проект "Red Bull Stratos", в рамках якого було побито відразу декілька світових рекордів.

Фелікс Баумгартнер перед польотом.

Баумгартнер піднявся в стратосферу Землі на висоту 39 кілометрів в склопластиковій капсулі, прикріпленій до повітряної кулі, наповненої гелієм. Вага гондоли склала 1400 кг, а об'єм кулі - 850 000 кубічних метрів. Рекордними для підйомів на повітряній кулі стали висота 39 км. і обсяг повітряної кулі.

Повітряна куля проекту Red Bull Stratos.



Підйом Баумгартнера тривав близько 2,5 годин. Піднявшись на потрібну висоту, Баумгартнер, в скафандрі, стрибнув з капсули і пролетів 36,5 кілометрів у вільному падінні, після чого розкрив парашут і вдало приземлився.

Рекламний ролик проекту Red Bull Stratos:

Відео стрибка Фелікса Баумгартнера зі стратосфери:

Компанія Red Bull організувала на сайті YouTube трансляцію польоту, яку дивилися більше 8 мільйонів чоловік, що стало рекордом для прямих трансляцій на YouTube. Трансляція велася з затримкою в 20 секунд, щоб в разі можливої ​​загибелі парашутиста глядачі не побачили страшних кадрів.

Ризик для життя в цьому польоті був дійсно великий. Під час вільного падіння Баумгартнер став першою людиною в історії, яка змогла подолати без двигуна надзвукову швидкість.

За заявами організаторів проекту, максимальна швидкість вільного падіння Баумгартнера склала тисячу триста сорок два км/год (ця швидкість буде перевірена Міжнародною авіаційною федерацією).

Небезпечним моментом у вільному польоті стало обертання Баумгартнера з неконтрольованою швидкістю. Однак з цим все ж вдалося впоратися. Баумгартнер встановив новий рекорд висоти стрибка з парашутом, однак йому не вистачило 10 секунд, щоб побити рекорд часу у вільному падінні, встановлений радянським парашутистом Євгеном Андрєєвим. Баумгартнер занадто рано розкрив парашут, тому що не зміг правильно оцінити відстань до Землі (скло його шолома запітніло через поломки в системі обігріву скафандра).



1 листопада 1962 на стратостаті "Волга" Євген Андрєєв і Петро Долгов піднялися на висоту 25,5 км., Після чого зістрибнули. Євген Андрєєв пролетів 24,5 км. у вільному падінні і розкрив парашут на відстані 1 км від Землі. Час у вільному падінні Андрєєва склав 4 хвилини 30 секунд.

Напарник Андрєєва Петро Долгов повинен був відразу стрибати, розкривши парашут. Спуск з такої висоти повинен був зайняти 38 хвилин. Але при виході з кабіни трапилася розгерметизація скафандра і Долгов загинув прямо в повітрі.



16 серпня 1960 американський парашутист Джозеф Кіттінгер піднявся на повітряній кулі на висоту 31,3 км., Після чого стрибнув спочатку з використанням малого стабілізуючого парашута, а через 4 хвилини і 36 секунд був розкритий основний парашут. Оскільки Кіттінгер не був у вільному падінні в повному сенсі цього слова (використовувався малий парашут), то його рекорд в 4 хвилини і 36 секунд не визнано Міжнародною авіаційною федерацією.

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