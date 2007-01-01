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Цікаві факти про сумо

Перші історично достовірні відомості про сумо відносяться до середини 7 століття. У другому місяці 642 року при дворі Імператора відбувся борцівський турнір на честь корейського посла. З тих пір під егідою Імператора щорічно влаштовувалися змагання, приурочені до свята закінчення осінніх польових робіт.

За однією з версій, до XVI століття аналог дохе (рингу) розташовувався на узвишші, а за його межами були гострі кілки. Історичні дані підтверджують наявність такого виду «спорту», але не з'ясовано, чи має він відношення до сумо.

У сумо заборонено бити інакше, ніж відкритою долонею, а також по очах і в область геніталій. Заборонено хапати за волосся, вуха. Не можна проводити задушливі прийоми. Все інше дозволено, тому в арсенал борців входять ляпаси, поштовхи, захвати за будь-які дозволені частини тіла і особливо пояса, а також кидки, різного роду підніжки і підсічки.

У професійному сумо немає вагових категорій, тому одним з визначальних чинників є маса борця. Майже всі спортсмени, окрім початківців, важать під 100 і більше кг, а для сектторі (борців вищих дивізіонів) маса вище 120 кг обов'язкова.

У поєдинку не можуть зустрітися борці однієї Хея, а також, хоча це явно не обумовлено, рідні брати, навіть якщо вони виявилися в різних Хея. Це обумовлено боротьбою з договірними матчами.

В цілому річний дохід екодзуна (бійця вищої категорії), включаючи сторонні заробітки (наприклад, реклама) приблизно відповідає доходу футболіста світового класу. Японія є визнаним центром сумо і єдиною країною, де проводяться змагання професіоналів. В іншому світі існує тільки аматорське сумо.

У борців сумо була особлива зачіска - Такаяма. Майстри Такаяма славилися і були особливо шановані. Окрім краси, така зачіска має властивість пом'якшувати удар по тім'ячку, можливий, наприклад, при падіннях головою вниз.

Борцям будь-якого рівня заборонено самостійно водити автомобіль. Порушників цього правила чекає покарання, так, викритий в 2007 році Кьокутенхо був дискваліфікований на один турнір, що означало істотну втрату в ранзі. Зазвичай, борці їздять на таксі або їх возять на спеціальних мікроавтобусах.

Обмеження на число іноземців постійно посилюються. Введена загальна квота (40 осіб) була пізніше замінена на вимогу: одна людина в Хея. У лютому 2010 року рада директорів Асоціації ще більш посилила умови прийому іноземців: борець вважається іноземцем не по громадянству, а за походженням, що практично перекриває доступ для іноземних спортсменів в цей вид спорту.

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