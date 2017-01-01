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Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)

Вінгсьют являє собою костюм, що імітує крила. На сьогоднішній день польоти в такому костюмі відносять до різновиду парашутних стрибків. Вінгсьют формує в повітрі 3 форми крил (в області рук і між ногами), дозволяючи спортсмену управляти своїм польотом.

Двошаровий матеріал надувається за допомогою висхідних повітряних потоків через повітрозабірники, що створює підйомну силу для руху. Високий тиск в крилах формує відсутню жорсткість, завдяки якій крила легко утримуються руками. Все це дозволяє досягти майже повної схожості з польотом птаха!

Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)

Перед стрибком спортсмена піднімають на висоту 4 км, звідки він переповнений адреналіном спрямовується вниз зі швидкістю близько 180 км/год. Управління вінгсьютом вимагає хорошої підготовки, тому рекомендується почати мінімум з 200 звичайних стрибків з парашутом. Тим не менш, любителів цієї повітряної феєрії, яких не відлякує висока вартість комплекту ($ 5000), на сьогоднішній день вже чимало.

Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)

 

Історія

Незважаючи на гадану очевидність ідеї крил на руках, працездатна схема вінгсьюта була сформульована тільки в середині 1990-х років. Історія зберегла імена 75 винахідників крил типу «летюча миша», які намагалися стрибати з різними конструкціями власного винаходу. Майже всі вони загинули. Через надзвичайно високу смертність в 1950-х роках американська федерація парашутного спорту USPA навіть заборонила будь-які випробування крил типу «летюча миша», і ця заборона протрималася до кінця 1980-х років.

У середині 1990-х років француз Патрік де Гайардон винайшов сучасний вінгсьют:

• три крила замість двох;
• двошарові крила, надуває потоком, що набігає (ram-air).
• Всі три тканинних крила мають всередині нервюри, які надуваються потоком, що набігає через повітрозабірники, і при польоті парашутиста вперед створюють підйомну силу. Крім того, тиск всередині крила створює необхідну жорсткість, без якої крило було б важко тримати рукою.

 Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)

 

Навчання і пілотування.

Політ у вінгсьюті найбільш близький до польоту птаха. Парашутист в костюмі-крилі летить вперед, а не вниз. Вертикальна складова швидкості 80-100 км/год дозволяє продовжити політ до розкриття парашута до двох хвилин. Кращі пілоти можуть летіти з якістю 2,5 (при попутному вітрі - до 3), тобто на кілометр висоти пролітати 2,5 км по горизонту.

З активним розвитком бейсджампінгу в останні кілька років особливу популярність завоювали проксі-польоти, коли парашутист летить в декількох метрах уздовж схилу гір. Для проксі-польотів вибирається скеля з ухилом більшим, ніж льотна якість вінгсьюта. Зазвичай політ виконується в напрямку траверса схилу, як би «огинаючи» гору. Це дозволяє парашутисту слідувати рельєфу гори, легко контролювати висоту над схилом, повертаючи вліво або вправо, і швидко відійти на безпечну відстань від гори для розкриття парашута.

Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit) 

 

Цікаві факти.

Політ у вінгсьюті в групі називається зграєю (flock).
При польоті в зграї можна перемовлятися між собою, і чути один одного.
Світовий рекорд польотів в зграї становить 71 особа, які розташувались у формі бомбардувальника.
Суперечки на тему «Чи можливо приземлити вінгсьют без парашута?» Тривають роками, питання залишається відкритим.

Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)

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