Деталі
Перегляди: 355

Коли в 1903 році брати Райт зпроектували перший літак, вони й уявити не могли, що авіаційна промисловість через 100 років стане надзвичайно прибутковим бізнесом.

До того ж авіація зробила величезний ривок вперед. Тоді як літак братів Райт пролетів всього близько 35 метрів, сучасний Boeing 787 може пролетіти понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Пропонуємо Вашій увазі маловідомі і дуже цікаві факти про авіабудування.

Point Green Якщо на великій висоті раптово відчиняться двері в салон літака, то це може привести до того, що людей буквально "висмокче" назовні через різницю тисків в салоні і зовні. Однак, відкрити двері літака в польоті практично нереально, якраз через ту ж різницю тиску.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Боїнг 747 може перевозити близько 230 000 літрів палива для реактивних двигунів, яке важить близько 180 тонн.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Інверсійний слід, який літаки залишають позаду себе, складається з водяної пари. Тонкий слід говорить про те, що зараз низька вологість повітря і ясна погода. А товстий, більш довгий слід може бути ранньою ознакою шторму.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green За підсумками дослідження, проведеного "Популярною механікою", було встановлено, що пасажири, які сидять у хвості літака, мають на сорок відсотків більше шансів вижити під час аварії, ніж ті, хто сидить у перших рядах.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Airbus A380, Boeing 787, ATR-600, а також літаки Bombardier C Series використовують менше трьох літрів палива для реактивних двигунів на сто пасажирокілометрів. Це відповідає ефективності більшості сучасних компактних автомобілів.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Повітря на літаках фільтрується за тією ж технологією, що і у повітряних фільтрах в лікарнях, тому воно майже не містить мікробів.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Якщо літак повинен здійснити аварійну посадку, то пілот може прийняти рішення скинути паливо з баків в крилах. Хоча це трапляється не дуже часто, подібне робиться для того, щоб зменшити вагу літака. Паливо зазвичай випаровується, перш ніж досягне землі.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Радари літаків не можуть виявити турбулентність. Турбулентність може утворитися як в ясну, безхмарну погоду, так і при поганій погоді.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green FAA вимагає, щоб з будь-якого літака можна було евакуюватися за дев'яносто секунд. Подібний термін був встановлений тому, що за півтори хвилини полум'я може поглинути весь літак, а за чотири з половиною хвилини літак вигорає повністю.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Автопілот, як правило, включений протягом більшої частини польоту. Комп'ютер може зробити більш точні налаштування, що призводить до зниження витрати палива, за винятком турбулентності. Автопілот не використовується, як правило, під час зльоту і посадки, хоча така можливість є.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Більшості пілотів авіакомпанії платять тільки за час, проведений в повітрі, і не оплачують час, що витрачається на те, щоб дістатися до аеропорту, на те, щоб взяти польотне завдання, і час, що витрачається на очікування черги на зліт.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Вантажний реактивний літак Ан-225 "Мрія" є найбільшим в світі літаком. Він майже настільки ж великий, як футбольне поле. Спочатку літак був побудований для транспортування шаттлів.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

Point Green Найбільший в світі пасажирський літак - Airbus A380. Цей двоповерховий реактивний лайнер з чотирма двигунами здійснив свій перший політ 27 квітня 2005 року.

Airbus A380

 

Point Green Boeing 767 засмоктує в свої двигуни під час польоту стільки повітря, що його вистачило б, щоб заповнити дирижабль Good Year приблизно за сім секунд. 

Airbus A380

 

Point Green Найменший у світі реактивний літак - BD-5 Micro. Його розмах крил становить від 4 до 6,5 метрів, а важить літак всього 160 кг.

Airbus A380

 

Point Green Ртуть вважається найбільшою загрозою для будь-якого літака і з цієї причини її не можна проносити на борт. Навіть невелика кількість ртуті може серйозно пошкодити алюміній, з якого зроблено більшість літаків. Літаки, які піддаються впливу ртуті, як правило, поміщають в карантин.

Airbus A380

 

Point Green Найшвидший літак в світі - Lockheed SR-71. Цей надзвуковий розвідник утримує рекорд швидкості (3530 км/год) протягом майже сорока років.

Airbus A380

 

Point Green Вікна на диспетчерських вишках аеропортів повинні бути під кутом рівно п'ятнадцять градусів, щоб зменшити можливість відблисків на склі.

Airbus A380

 

Point Green Англійська є міжнародною мовою польоту. Всі диспетчери і всі пілоти на міжнародних рейсах повинні говорити по-англійськи.

Airbus A380

 

Point Green Підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері призвело до збільшення числа випадків турбулентності. Крім того, багато експертів вважають, що глобальні зміни клімату призведуть до того, що кількість випадків турбулентності в найближчому майбутньому ще більше наростатиме.

літаки

 

Point Green За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), турбулентність, що виникає під час польоту, є провідною причиною травм пасажирів авіакомпаній і бортпровідників при несмертельних нещасних випадках. Щороку в середньому п'ятдесят вісім чоловік в Сполучених Штатах отримують поранення, якщо не пристібають ремінь безпеки під час польоту.

літаки

 

Point Green Дослідження показують, що вісімдесят відсотків авіакатастроф трапляються в перші три хвилини після зльоту і в заключні вісім хвилин перед посадкою.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Point Green Одне лобове скло або віконна рама кабіни Boeing 747-400 коштують стільки ж, скільки автомобіль BMW.

Цікаві факти про літаки та авіабудування.

 

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Також, Вам буде цікаво знати:
Комбінації клавіш, про які ви можливо не знали.
Комбінації клавіш, про які ви можливо не знали.
Як розганяють хмари?
Як розганяють хмари?
11 цікавих фактів про Meizu M3 Note
11 цікавих фактів про Meizu M3 Note
Незвичайний аеропорт на острові Сен-Мартен
Незвичайний аеропорт на острові Сен-Мартен
10 цікавих фактів про круїзні лайнери
10 цікавих фактів про круїзні лайнери
Цікаві факти про Android.
Цікаві факти про Android.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Короткі факти

﻿

Допомога сайту


Якщо Вам сподобався наш сайт, то Ви можете Віддячити нам

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

10 аргументів, чому люди які сплять оголеними - здоровіші.

10 аргументів, чому люди які сплять оголеними - здоровіші.Будьте готові викинути свою піжаму після прочитання цих 10 п

...
Як скачати відео з Youtube

Як скачати відео з YoutubeНайпростіший метод скачування  (НЕ будемо користуватися прог

...
Чому нам жарко при температурі повітря нижче , ніж температура нашого тіла

Чому нам жарко при температурі повітря нижче , ніж температура нашого тілаПрактично все, що робить наше тіло, будь то фізичне зусилля 

...
Говори и тебе почують.

риторикаБувають моменти у кожного з нас, коли потрібно виступити на

...
Цікаві факти про суперклей

Цікаві факти про суперклейСуперклей був винайдений випадково в 1942 році. Коли доктор

...
Всім хрю хрю! 10 свинських фактів, яких ви не знали.

425-730x487Виявляється хрюші - справжні няшки, а зовсім не брудні свині

...
50 цікавих фактів , які ви повинні знати про Шотландію

50 цікавих фактів , які ви повинні знати про ШотландіюЩо ви знаєте про батьківщину кілта і старовинних замків? Шот

...
Топ-10 головних страхів людини.

Топ 10 головних страхів людиниТак чи інакше, ми всі боїмося різною мірою проявляти свої по

...
Цікаві факти про дітей.

цікаві факти про дітейДіти - справжнє диво, яке дарує батькам і оточуючим масу нов

...
Фрази на різних мовах, що означають одне і те ж.

Фрази на різних мовах, що означають одне і те ж. Ми дослідили онлайн-словники на предмет того, як би звучали

...

Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com