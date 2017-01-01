Цікаві факти про літаки та авіабудування.

Коли в 1903 році брати Райт зпроектували перший літак, вони й уявити не могли, що авіаційна промисловість через 100 років стане надзвичайно прибутковим бізнесом.

До того ж авіація зробила величезний ривок вперед. Тоді як літак братів Райт пролетів всього близько 35 метрів, сучасний Boeing 787 може пролетіти понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці.

Пропонуємо Вашій увазі маловідомі і дуже цікаві факти про авіабудування.

Якщо на великій висоті раптово відчиняться двері в салон літака, то це може привести до того, що людей буквально "висмокче" назовні через різницю тисків в салоні і зовні. Однак, відкрити двері літака в польоті практично нереально, якраз через ту ж різницю тиску.

Боїнг 747 може перевозити близько 230 000 літрів палива для реактивних двигунів, яке важить близько 180 тонн.

Інверсійний слід, який літаки залишають позаду себе, складається з водяної пари. Тонкий слід говорить про те, що зараз низька вологість повітря і ясна погода. А товстий, більш довгий слід може бути ранньою ознакою шторму.

За підсумками дослідження, проведеного "Популярною механікою", було встановлено, що пасажири, які сидять у хвості літака, мають на сорок відсотків більше шансів вижити під час аварії, ніж ті, хто сидить у перших рядах.

Airbus A380, Boeing 787, ATR-600, а також літаки Bombardier C Series використовують менше трьох літрів палива для реактивних двигунів на сто пасажирокілометрів. Це відповідає ефективності більшості сучасних компактних автомобілів.

Повітря на літаках фільтрується за тією ж технологією, що і у повітряних фільтрах в лікарнях, тому воно майже не містить мікробів.

Якщо літак повинен здійснити аварійну посадку, то пілот може прийняти рішення скинути паливо з баків в крилах. Хоча це трапляється не дуже часто, подібне робиться для того, щоб зменшити вагу літака. Паливо зазвичай випаровується, перш ніж досягне землі.

Радари літаків не можуть виявити турбулентність. Турбулентність може утворитися як в ясну, безхмарну погоду, так і при поганій погоді.

FAA вимагає, щоб з будь-якого літака можна було евакуюватися за дев'яносто секунд. Подібний термін був встановлений тому, що за півтори хвилини полум'я може поглинути весь літак, а за чотири з половиною хвилини літак вигорає повністю.

Автопілот, як правило, включений протягом більшої частини польоту. Комп'ютер може зробити більш точні налаштування, що призводить до зниження витрати палива, за винятком турбулентності. Автопілот не використовується, як правило, під час зльоту і посадки, хоча така можливість є.

Більшості пілотів авіакомпанії платять тільки за час, проведений в повітрі, і не оплачують час, що витрачається на те, щоб дістатися до аеропорту, на те, щоб взяти польотне завдання, і час, що витрачається на очікування черги на зліт.

Вантажний реактивний літак Ан-225 "Мрія" є найбільшим в світі літаком. Він майже настільки ж великий, як футбольне поле. Спочатку літак був побудований для транспортування шаттлів.

Найбільший в світі пасажирський літак - Airbus A380. Цей двоповерховий реактивний лайнер з чотирма двигунами здійснив свій перший політ 27 квітня 2005 року.

Boeing 767 засмоктує в свої двигуни під час польоту стільки повітря, що його вистачило б, щоб заповнити дирижабль Good Year приблизно за сім секунд.

Найменший у світі реактивний літак - BD-5 Micro. Його розмах крил становить від 4 до 6,5 метрів, а важить літак всього 160 кг.

Ртуть вважається найбільшою загрозою для будь-якого літака і з цієї причини її не можна проносити на борт. Навіть невелика кількість ртуті може серйозно пошкодити алюміній, з якого зроблено більшість літаків. Літаки, які піддаються впливу ртуті, як правило, поміщають в карантин.

Найшвидший літак в світі - Lockheed SR-71. Цей надзвуковий розвідник утримує рекорд швидкості (3530 км/год) протягом майже сорока років.

Вікна на диспетчерських вишках аеропортів повинні бути під кутом рівно п'ятнадцять градусів, щоб зменшити можливість відблисків на склі.

Англійська є міжнародною мовою польоту. Всі диспетчери і всі пілоти на міжнародних рейсах повинні говорити по-англійськи.

Підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері призвело до збільшення числа випадків турбулентності. Крім того, багато експертів вважають, що глобальні зміни клімату призведуть до того, що кількість випадків турбулентності в найближчому майбутньому ще більше наростатиме.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), турбулентність, що виникає під час польоту, є провідною причиною травм пасажирів авіакомпаній і бортпровідників при несмертельних нещасних випадках. Щороку в середньому п'ятдесят вісім чоловік в Сполучених Штатах отримують поранення, якщо не пристібають ремінь безпеки під час польоту.

Дослідження показують, що вісімдесят відсотків авіакатастроф трапляються в перші три хвилини після зльоту і в заключні вісім хвилин перед посадкою.

Одне лобове скло або віконна рама кабіни Boeing 747-400 коштують стільки ж, скільки автомобіль BMW.

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