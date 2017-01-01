 Що таке пейджер, і як ним користувались?

Зараз вже всі забули, що таке пейджер. А всього років 20 тому він був символом успішності. Ті, кому не вистачало грошей на мобільний телефон, що коштував в ті часи більше 1000 доларів плюс чималі витрати на оплату дзвінків, обзаводилися пейджерами. Втім, власники мобільників ними теж не нехтували.

Що таке пейджер?

Пейджер - маленький пристрій одностороннього зв'язку, який відображає короткі повідомлення (не довгі СМС-ки) на дисплеї.

Особливість цього виду зв'язку полягає в тому, що сигнали могли передавати тільки спеціалізовані пейджингові мережі. Повідомлення відправлялися на апаратик з центру пейджингового зв'язку, де оператори набирали їх на звичайній клавіатурі і відправляли адресату.

Щоб відправити повідомлення на пейджер, треба було подзвонити за певним номером оператору, назвати номер абонента або його псевдонім і продиктувати повідомлення. Можна було так само вказати і час, коли це повідомлення потрібно було відправити. Оператор відправляв набране повідомлення в ефір, позначаючи його спеціальним кодовим сигналом, унікальним для кожного пейджера, який і ловив призначене йому повідомлення, як радіоприймач.

Якщо власник пейджера в той момент опинявся «поза зоною доступу» (наприклад, в метро) або просто відключив апарат, то повідомлення він міг пропустити. Щоб цього не сталося, можна було замовити багаторазову відправку повідомлення.

При відсутності мобільних телефонів такий зв'язок був дуже зручним. На пейджер можна було відправити доручення, попросити зателефонувати, про щось попередити, дати сигнал і т.д.

Винахід пейджера.

Перші пристрої пейджингового зв'язку з'явилися в США в кінці 20-х років. Винайшов їх радіоінженер Чарльз Нііргард. Легенда свідчить, що коли він лежав у госпіталі, йому страшенно набридали селекторні виклики, за якими шукали лікарів. Саме ці гучні виклики спонукали його придумати такий «тихий» зв'язок. У 30-ті роки пейджерами активно користувалася поліція.

Але поширення цих пристроїв йшло повільно. Більш сучасний варіант пейджера був створений в Англії в 1956 році компанією Motorola. У ті роки число абонентів мережі не могло бути більше 57, а радіус дії не перевищував 200 м. Проте, він був дуже корисний всередині лікарень, великих офісів і т.п. Тоді ж з'явилася і назва - пейджер - від слова «page» (прислуговувати).

Перші апарати могли тільки видавати пищачий сигнал, завдяки чому з'явилася й інша назва - біпер. Почувши сигнал, лікар знав, що йому треба бігти в операційну, військовий поспішав в штаб, пожежні готувалися до виїзду на пожежу.

Потім пейджери ускладнилися: вони отримали можливість передавати звукові повідомлення. Почувши сигнал бипера, абонент підносив його до вуха і слухав повідомлення, передане диспетчером. Завдяки системі контурів всередині пейджера, він міг приймати тільки той сигнал, який призначений саме для нього. Інші сигнали йому недоступні.

Досить швидко біпери забезпечили маленькими екранчиками, на яких відображалася спочатку тільки цифрова, а потім і буквена інформація. Ця інформація не просто відображалася, але і запам'ятовувалася. Таким чином, абонент міг у будь-який зручний час перечитати послання. Деякі відомства в Англії і США користуються пейджерами досі: вони дуже зручні й економічні, коли не потрібен двосторонній зв'язок.

Модернізація пейджингового зв'язку.

Розквіт пейджингового зв'язку в США і Європі припав на 80-ті роки, коли з'явилася можливість передавати текстову інформацію. Повідомлення, яке передавав користувач, оператор забивав в комп'ютер, де воно зберігалося. Передача по моторолівському протоколу FLEX здійснювалася або відразу після замовлення, або в призначений користувачем час. Можливі були повтори через певний інтервал, щоб абонент гарантовано прийняв сигнал і не забув про нього.

Пейджери Motorola Advisor були забезпечені 80-символьним 4-рядковим дисплеєм з підсвічуванням, індикатор батарейки, вбудованим годинником, будильником. Але в цей же час почали швидко поширюватися мобільні телефони, і зірка пейджинга згасла.

Пейджери в СРСР.

З'явившись в СРСР в кінці 70-х років, пейджери не стали надбанням широких мас. Ними користувалися в основному медики. Сплеск пейджингової активності припав на Олімпіаду 80, коли пристроєм користувалися багато служб. Але в основному пейджери поширилися вже з 1993 року.

Тоді, в 90-ті, пейджери нарівні з рідкісними мобільникам, були ознакою достатку господаря. З'явилися навіть дешеві китайські годинники у формі цього засобу зв'язку. Багато любителів пускати пил в очі купували ці години для демонстрації своєї уявної «крутості».

Оператори пейджингових мереж не приймали повідомлення з матом на превеликий жаль ненормативної лексики. Уже тоді винайшли евфемізми типу «6 ля». І оператори слухняно набирали «ляляляляляля».

Трохи пізніше деякі оператори організували передачу повідомлень через електронну пошту або сайт, на якому користувач сам набирав повідомлення. Правда, на пошту відразу сипався різноманітний спам.

Кінець ери пейджерів.

Можливо, двосторонній пейджинг - твейджінг - дозволив би пейджерам жити і розвиватися далі, але грянув 1998 рік. Тоді, опинившись на межі розорення, мобільні оператори переорієнтувалися з середнього класу, якого у нас і сьогодні кіт наплакав, на основні маси населення. Мобільники і тарифи стали швидко дешевшати. Останній удар був нанесений розвитком сервісу SMS.

Сьогодні пейджери використовуються лише подекуди, в локальних відомчих мережах, оскільки пейджерний зв'язок і самі пристрої значно дешевші мобільників. Крім того, повідомлення, передані на пейджер, залишаються в комп'ютерах, а це вже документ, розмова ж по мобільнику «до справи не пришиєш». Але це все тільки залишки колишньої слави.

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