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 aliexpress

Сьогодні сайт AliExpress неймовірно популярний. Майже кожен користувач інтернету зможе відповісти, що це онлайн-зона вільної торгівлі китайських підприємців. 

Але далеко не кожному відомо, де розташований головний офіс, як виглядає головна будівля компанії і яка статистика продажів. Так що ж являє собою AliExpress?

Складно говорити про AliExpress не згадавши Alibaba Group. Alibaba Group – це прабатько AliExpress. Творець корпорації Джек Ма свого часу вклав у цей проект душу, завдяки чому організація розрослася до гігантських масштабів.

Джек ма

В групу Alibaba також входять такі майданчики як Tmall, Taobao та інші. AliExpress став окремим проектом навесні 2010-го, сайт адаптований для дрібного бізнесу: торгівлі в роздріб та дрібним оптом китайських перекупників з відправкою товарів в інші країни. Тут ви знайдете мільйони різних товарів китайського виробництва, починаючи від брелоків і рукавичок, закінчуючи дорогою технікою і прикрасами з діамантами.

Серце компанії – головний офіс, розташований у місті Ханчжоу, який є столицею провінції Чжецзян. Туристів, які побачили його, вражає, в першу чергу, ультрасучасний дизайн і масштаби комплексу: тут розташовані не тільки офісні будівлі, а також ресторани, зони відпочинку, магазини і кафе.

алиэкспрес

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Ще трохи цікавих фактів:

1. Аналітики роблять прогнози, що вже в 2017 році торговий оборот групи може перевищити 471 мільярда доларів, ставши лідером роздрібних мереж.

2. Велика частина обороту компанії припадає на російський ринок. Друге місце займає США.

3. Засновник Джек Ма був удостоєний звання «найбагатша людина Китаю».

4. У штаті компанії близько 40 тисяч співробітників.

5. Під час грандіозного розпродажу 11 листопада 2015 року, в перші 12 хвилин компанія Alibaba Group реалізувала товари на суму 1,57 млрд. 

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