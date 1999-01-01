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пизанська вежа

Експерти стверджують, що знаменита вежа в Пізі буде стояти ще мінімум 200 років. Вона навіть може залишитися у вертикальному положенні (майже вертикальному) назавжди. Все це завдяки реставраційному проекту, який вберіг вежу від краху.

З самого початку будівництва на нестійкому ґрунті в 1174 році, вежа регулярно все сильніше і сильніше нахилялася на південь. Нахил її в одну сторону навіть вплинув на те, як вона була побудована, так як її архітектори намагалися "компенсувати" структуру, нахиляючи її на північ, в результаті чого вежа отримала бананоподібну форму.

Кілька необачних будівельних проектів прискорили поступове падіння Пізанської вежі протягом останніх декількох століть. Таким чином, у 1990 році вона досягла  найгострішого кута нахилу в 5,5 градусів. За всіма розрахунками, вежа мала обвалитися, досягнувши кута в 5,44 градуси, але на щастя, передбачення комп'ютерної моделі не збулися, і інженери виступили з проектом її реконструкції.

Відновлювальні роботи, які проводилися в період з 1999 по 2001 роки, стабілізували вежу. Інженери розмістили вагу на північній стороні башти, в той же час вони позбулися деякої кількості грунту під вежею, внаслідок чого вона повільно занурилася назад.

Тепер Пізанська вежа стоїть під нахилом лише 3,99 градуси. Говорячи про сильні землетруси або інші непередбачувані катастрофи, інженери стверджують, що вона все одно залишиться на місці, і стоятиме так, як мінімум, кілька сотень років.

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