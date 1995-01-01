Схоже, компанія Apple вирішила завоювати весь світ, випускаючи один продукт за іншим. Майже кожна друга людина на планеті має принаймні один з продуктів компанії Apple, будь то комп'ютер, телефон, годинник, або планшет, така сила цієї всесвітньо відомої марки.

Почавши виробництво в 1976 році в якості комп'ютерної компанії, що виробляє монітори, компанія Apple збільшила асортимент товарів з початку нового тисячоліття - породивши iPod, iPhone, iPad, і, зовсім недавно, iWatch. Варто відзначити, що Apple числиться в рейтингу 10 брендів, які подобаються молоді.

Співзасновник компанії Стів Джобс помер у жовтні 2011 року, в результаті чого багато хто став говорити, що Apple чекають важкі часи. Але поки передбачення не збуваються - з тих пір продукти компанії стали більш затребуваними, і тепер вона може похвалитися тим, що займає левову частку ринку за всіма видами електронних гаджетів. Незважаючи на те, що новини про Apple оновлюються щодня, все ще є багато цікавих і невідомих фактів про цюкомпанію.

Наприклад, оригінальний логотип компанії з самого початку не мав вигляд надкушеного яблука, але точно відносився до відомого фізика Ісаака Ньютона. Крім того, творець Ipod спочатку підніс ідею на оцінку двом найбільшим конкурентам Apple, які вважали, що логотип буде повним провалом. Поки яблуко не надкусили. Крім того, Apple володіє грошовим капіталом, більшим, ніж ВВП 136 країн.

Пропонуємо вашій увазі 20 запаморочливих фактів про Apple, компанію, яка відкрила світові Mac, iPhone, iPod і iPad.

20. Компанія названа на честь фрукта.

Стів Джобс відвідав яблучну ферму на початку 1970-х років, тоді він сидів на яблучній дієті, і саме це стало вирішальним фактором у виборі назви для компанії.

Джобс сказав, що назва "Apple" весела, енергійна і ні до чого не зобов'язує. Звукозаписна компанія, яка допомогла The Beatles домогтися всесвітнього успіху, Apple Corp, подала на комп'ютерну компанію до суду за нібито вкрадений товарний знак. Нарешті в 1978 році компанії досягли угоди в суперечці з приводу використання назви "Apple", хоча цьому передували кілька судових засідань.

Джобс, можливо, і був шанувальником The Beatles, але він стверджує, що його рішення назвати компанію не пов'язане з любов'ю до цієї групи.

19. На оригінальному логотипі компанії Apple присутній Ісаак Ньютон.

Хоча перший логотип компанії Apple був майже відразу ж замінений на «райдужне яблуко" - який потім використовувався до серпня 1999 року - на початковому логотипі зображений сер Ісаак Ньютон.

Логотип (на фото нижче) показував, як англійський фізик і математик, сидить під деревом з яблуком над головою - яке, як свідчить легенда, впало на голову Ісааку Ньютону і допомогло відкрити закон всесвітнього тяжіння.

18. Фотографії, які ви бачите на рекламі Iphone завжди показують час "9:41"

Стів Джобс представив світу перше покоління iPhone 29 червня 2007 року саме о 09:41. З цієї причини, кожний раз, коли iPhone показують в рекламі, час буде залишатися незмінним - «9:41», в пам'ять про цей історичний момент.

Зверніть увагу на рекламу iPhone, і переконайтеся в цьому самі.

17. Приймаючи угоду щодо використання Itunes, необхідно також підписати обіцянку не використовувати продукти Apple для виробництва ядерної зброї.

У світі понад 800 млн власників рахунків iTunes по всьому світу - і кожен з них, неважливо, в якій точці світу він знаходиться, погодився не використовувати продукти компанії Apple для створення ядерної зброї.

У договорі міститься положення про те, що будь-яка людина, підписавшись на обліковий запис в iTunes відмовляється від виробництва атомних бомб. Тому спробуйте використовувати інший додаток Apple.

16. Все що ви скажете Siri, зберігається і аналізується компанією.

Кожна людина, яка використовувала операційну систему IOS від Apple, хоча б раз користувався голосовим набором команд, і була вкрай розчарована в Siri.

Особистий помічник і всезнаючий навігатор дозволяє користувачеві поговорити зі своїм телефоном, і, в теорії, телефон повинен бездоганно виконувати команди. Кожна команда, яка дається Siri, зберігається і аналізується протягом двох років в компанії Apple, в центральній базі даних.

15. На першому зображенні Macintosh був діснеївський Скрудж МакДак.

Коли Apple створював Macintosh на початку 1980-х років, компанія перепробувала безліч різних знімків, з метою встановити найвищу роздільну здатність екрану.

На першому малюнку, який відображається на прототипі Mac був Діснеївський Скрудж МакДак. Цілком закономірно, що на першому зображенні на Apple і комп'ютерах Mac, Скрудж Макдак зображений сидячим на сумці, набитою готівкою, граючи на скрипці - власники компанії з легкістю можуть повторити це в реальному житті...

14. Перший комп'ютер Apple I був проданий за $ 666.66.

Оригінальний 4K Apple I поступив в продаж в липні 1976 року за $ 666,66 - або приблизно за $ 2,760 в перерахунку на даний час - що викликало бурю обурення в християнській громаді, і багато хто стверджував, що ціна була обрана по диявольській причині, так як це «число звіра».

Проте, співвласник Стів Возняк твердо переконував, що причина вибору цієї ціни в тому, що реальна ціна Apple I була близько $ 667.00. Просто цифру $ 666.66 було «швидше написати».

13. Philips і Realnetworks відхилили ідею створення IPod.

Фактично, ідея створення iPod належить винахіднику Тоні Фаделл - він всього лише продав ідею Apple, після того, як його пропозицію відкинули дві інші великі компанію по створенню електроніки.

В кінці 1990-х років, Фаделл звернувся до Philips і RealNetworks з ідеєю цифрового музичного плеєра - проблема була тільки в тому, що для його винаходу не було ніякого майбутнього.

Стів Джобс і Apple були настільки вражені втіленням цієї ідеї, що Фаделл в результаті був доданий в список винахідників Apple. iPod випустили в жовтні 2001 року і він досягнув величезного успіху.

12. Яблуко коштує $ 479 млрд.

Коли 100 найбільших публічних торгових компаній в світі були оцінені за їх ринковою вартістю в 2014 році, компанія Apple Inc вийшла на перше місце з несподіваною оцінкою в $ 479 млрд.

Друга за величиною компанія, Exxon Mobil, відстала на $ 57млрд, вона оцінена в $ 422 млрд. - в той час як Microsoft став третьою за величиною компанією. Він оцінений в $ 340 млрд. Google закріпився на четвертому місці з оцінкою в $ 313 млрд.

11. Рідкокристалічний дисплей виготовлений не компанією Apple.

Apple і Samsung змагаються один з одним у виробництві смартфонів, дисплеїв, музичних плеєрів, і комп'ютерів, а також активно судяться один з одним за нібито порушення авторського і патентного права. Проте, Samsung поставляє деталі компанії Apple.

Насправді, Samsung розробляє і РК-дисплеї, які Apple використовує в своїх iPad. І в той же час ці дві компанії активно судяться один з одним.

10. Генеральний директор компанії Apple Тім Кук є першим (і єдиним), хто зізнався, що він гей, серед Fortune 500.

Тім Кук приєднався до Apple в 1998 році в якості старшого віце-президента з міжнародних продажів, просунувся по кар'єрних сходах до виконавчого віце-президента з міжнародних продажів і операцій, потім до головного офісу, і, нарешті, був призначений головним виконавчим директором в серпні 2011 року.

Будучи членом Ради директорів Nike і Національного футбольного Фонду, Кук став першим генеральним директором Fortune 500 - 500 компаній в США з найвищим валовим доходом, який відкрито оголосив, що він гей.

Більше ніхто з генеральних директорів компаній зі списку Fortune 500 відкрито не заявили про свою нетрадиційну орієнтацію, а це значить, що Кук є першим, хто на це зважився, і єдиним на сьогодні.

9. Компанія має близько $ 100 млрд. валютних резервів.

Протягом багатьох років компанія Apple змогла згенерувати величезний запас грошових резервів в розмірі $ 100 млрд - це значить, що у компанії більше грошей, ніж ВВП 136 країн світу. Крім того, Apple має грошові запаси вищі ніж, ніж ВВП Ісландії, Кот-д'Івуар, Сербії та Словенії разом узятих.

8. Apple закодувати Iphone під назвою "М68" і Ipod під назвою "ДАЛСІМЕР" в процесі виробництва.

В електронній промисловості, кожне потенційне нововведення повинно бути приховано і захищено на стадії розробки, щоб конкуруючі компанії не розуміли, що ж насправді створюється.

Для того, щоб зберегти дві особливі новинки в секреті під час виробництва, компанія Apple закодувала iPhone під назвою "М68" і iPod під назвою "Далсімер" так, що навіть люди компанії не знали, що саме розробляється.

7. Логотип Apple не має відношення до Біблії.

Популярність компанії в 1980-і роки породила безліч чуток навколо себе, більшість з яких є безглуздими. Дехто стверджував, що логотип Apple має пряме відношення до Біблії.

Логотип у вигляді надкушеного яблука не має ніякого відношення до Адама і Єви, відкусивши заборонений плід в Едемському саду. Стіву Джобсу просто сподобалося саме таке зображення яблука.

Вибравши назву компанії, Джобс попросив дизайнера Жан Луї Гассе розробити відповідний логотип. За підсумком було представлено два варіанти логотипу: один з них був ціле яблуко, другий - надкушене. Стіву Джобсу більше сподобався другий варіант, він виглядав більш вигадливо.

6. Робочі місця, які розробляють надсекретні інновації, огороджено муром.

Як вже стало ясно, секретність має першорядне значення в Apple HQ, коли розробляються нові продукти - це засекречена інформація навіть всередині самого колективу Apple.

Коли співробітник працює над новим інноваційним продуктом, який тримається в таємниці компанією, навколо його робочого місця встановлюються стіни, а вікна покриваються матовим покриттям.

5. Логотип Apple на перших ноутбуках був перевернутий.

До 1990-х років, логотип компанії на портативних комп'ютерах Apple Macintosh ставав перевернутим, як тільки відкривалася кришка ноутбука.

Стів Джобс дійсно думав, що таке положення логотипу - лицем до користувача, допоможе клієнтам відкривати ноутбук з правильного боку. Однак в такому положенні, при відкриванні кришки, логотип перевертався.

Однак, як тільки продукти Apple потрапили на екрани телевізорів, їх стали все частіше показувати у фільмах і телевізійних програмах, то в компанії зрозуміли, що їх продукція виглядає безглуздо з перевернутим яблуком. Тому логотип перевернули на початку 1990-х років.

4. Apple випустили відео-ігрову приставку у 1995 році, відому під назвою "PIPPIN"

Apple Pippin, або, як її ще називали - PiPP! N, відео-ігрова приставка, випущена компанією Apple в 1995 році. Однак, Pippin провалилася з тріском, її виробництво було зупинено майже через два роки після надходження в продаж.

З 100 000 примірників, вироблених на продаж, було продано менше половини з дуже пристойною на той час ціною - $ 600. Ймовірно, з цієї причини Apple більше не займається випуском ігрових приставок.

3. Якщо ви палите поруч з коп'ютером Apple - Ви анулюєте його гарантію.

Куріння не тільки вбиває - воно ще й анулює гарантію комп'ютерів Apple. Навіть клієнти, які купують гарантію AppleCare не захищені від ушкоджень димом. З поломками через пошкодження комп'ютера тютюновим димом співробітники стикаються регулярно, тому відмовляють в ремонті.

Одна із скарг дійшла до Стіва Джобса. Він відповів: «Нікотин - небезпечна речовина, яка знаходиться в списку управління з охорони праці та техніки безпеки (OSHA), і Apple не буде вимагати від своїх співробітників працювати з будь-якими речовинами, небезпечними для здоров'я».

Так що наступного разу, коли ви вирішите покурити поруч з вашим Mac пам'ятайте, що ви не тільки шкодите вашому здоров'ю, але також позбавляєте себе останніх шансів на гарантійний ремонт комп'ютера в разі поломки.

2. Найдорожчий магазин компанії Apple знаходиться на П'ятій Авеню на Манхеттені.

Мережа магазинів Apple Retail включає в себе 440 магазинів по всьому світу, включаючи найдорожчий - на П'ятій Авеню в Нью-Йорку.

Цей магазин коштує понад $ 6.7 млн, і стоїть на чолі всіх магазинів Apple. Він також вважається найбільш фотографованою будівлею роздрібного продажу на планеті через те, що люди стоять в немислимих чергах в очікуванні придбати новинки Apple.

1. "Apple INC" забрали слово "комп'ютер" зі своєї назви тільки в 2007 році.

В даний час з "Apple Inc" асоціюється майже кожна згадка будь-якої електронної продукції, але до 2000-х років компанія славилася виключно виробництвом комп'ютерів.

Компанія була такою до 2007, але після виходу iPhone і iPod через 6 років компанія "Apple Computer, Inc" нарешті прибрала «комп'ютер» зі своєї назви, ставши "Apple Inc".

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Коментар