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 Стародавній рим

У Стародавньому Римі існували традиції, які сучайній людині можуть здатися м'яко кажучи дивними. Пропонуємо Вашій увазі підбірку цікавих звичаїв Стародавнього Риму.

• Приймаючи гостей, знатні римляни прагнули похизуватися і подати немислимі страви. Так, наприклад, Петроній пише про господаря, який бажаючи здивувати гостей, виставив на стіл печену свиню, в якій були зашиті живі дрозди. Коли свиню розрізали, дрозди розлетілися.

• У Стародавньому Римі існував дивний звичай - якщо хтось вбивав чийогось батька, то злочинця топили в мішку, куди також поміщали змію, собаку і півня. Для чого, невідомо!

• Гомосексуалістів в Стародавньому Римі називали не "блакитними", а «зеленими». Справа в тому, що зелений одяг традиційно носили жінки. Тому вираз «зелений», означав жінкоподібність або нетрадиційну орієнтацію.

• Римська богиня Юнона мала титул Монета, що в перекладі з латині означає «та що застерігає» або «радниця». Біля храму Юнони на Капітолії знаходилися майстерні, де виготовляли металеві гроші. Саме тому ми називаємо їх монетами, а в англійській мові від цього титулу відбулася загальна назва грошей - «money». 

• Латинське слово «codex» означало «шматок дерева». Саме на дерев'яних дощечках, змазаних воском, були виготовлені перші книги в звичному нам форматі, а не у формі сувою. Пізніше замість дерева римляни для кодексів стали використовувати пергамент. У 3 столітті у вигляді кодексу було видано зібрання імператорських конституцій. Сьогодні в Українській мові слово «кодекс» використовується саме для назв зведень законів.

• Звичай поцілунку молодят в кінці церемонії одруження прийшов до нас із Стародавнього Риму. У той час він мав дещо інший зміст. Весілля розглядалося як контракт, а поцілунок служив своєрідною печаткою, скріплюючою договір.

• У давньоримській армії існував вищий вид страти під назвою «децимація» - страта кожного десятого. Підрозділ який провинився, поділяли на десятки незалежно від рангу і терміну служби. Кожна десятка кидала жереб, і того, на кого він випадав, страчували його ж дев'ять товаришів.

• Солдати в римському війську жили в наметах по 10 осіб. У кожному наметі був старший, якого називали «деканом».

• Перший у світі торговий центр був побудований в Римі імператором Траяном. Він складався з декількох рівнів і більше 150 торгових точок, які продавали все, починаючи від їжі і спецій і закінчуючи одягом.

• Фаши (fasces), які представляли собою пучок перев'язаних червоним бантом прутів, з бронзовою віссю в центрі, символізували міць і єднання Риму. Італійське слово «фашизм» отримало свою назву від слова «fasces».

• Піт гладіаторів і жир тварин, які билися на арені, за межами театрів продавали в сувенірних горщиках. Вважалося, що це прекрасний засіб для поліпшення кольору обличчя жінки. (див. Цікаві факти про гладіаторів)

• Багаті жінки, могли дозволити собі тіні для повік або помаду. Правда, макіяж в основному робили собі повії, і це вважалося одночасно аморальним і спокусливим.

• Заклинання «абракадабра» вперше було згадано у працях Серена Саммоніка, який жив у 2 столітті і був лікарем римського імператора Каракалли. Це слово потрібно було записати на амулеті в стовпчик 11 разів, щоразу забираючи останню літеру. Такий запис мав поступово послаблювати силу злого духа і сприяти одужанню хворого.

• Часто вживана фраза «гроші не пахнуть» родом із Стародавнього Риму. Ці слова злетіли з язика самого імператора Веспасіана, в той момент, коли рідний син присоромив його за введення податку на користування туалетом у громадських місцях для збагачення своєї скарбниці.

• Римлянка користувалася повагою вдома і в суспільстві: в її присутності не можна було говорити грубості і вести себе непристойно. У своєму будинку римлянка була повноправною господинею. Дружина могла вживати їжу за одним столом з чоловіком і його друзями.

• Давньоримські жінки не мали особистих імен. Вони отримували лише родове ім'я, наприклад, Юлія, якщо вона народилася в роді Юліїв. Якщо в одній сім'ї було кілька дочок, до їх родових імен додавали порядкові преномени: Сегунда (друга), Терція (третя) і т.д.

• Римські туалети були дуже місткі - у найбільших могли «вміститися» близько 50 осіб. На підлозі туалетів була мозаїка, звичайно з зображенням дельфінів, а в центрі туалету бив фонтан, там часто грали музиканти, а присутні люди вели бесіди і ділилися новинами. Заклади ці були платними, а сеча, одержувана з них, використовувалася пральнями для прання.

• В Італії , крім звичного для європейців страху перед числом 13, нещасливим вважається також число 17. Можливе пояснення цьому криється ще в могилах древніх римлян, на яких були нерідкі написи VIXI, що в перекладі означає «Я жив» або «Моє життя скінчилося». Якщо виразити напис римськими цифрами, то й вийде VI+XI=6+11=17.

• Назва солі послужила основою для багатьох слів. Так наприклад, римським солдатам видавали дозвіл на купівлю солі, яка називалася salarium argentum. Від цього слова виникло англійське слово «заробітна плата» - «salary» і французьке «солдат». Крім того, звичка римлян солити зелень, призвела до утворення слова «салат». 

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