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 свята сша

США - це багатонаціональна країна, яка ввібрала в себе культури величезної кількості народів. Тому деякі американські свята сходять до традицій різноманітних народностей, проте всі торжества просякнуті сучасним американським духом. У американців слово «свято» немислимо без «святкування» в повному сенсі цього слова. 

Грубо кажучи, в Америці немає державних свят, які відзначає вся країна. Кожен штат самостійно проголошує свої офіційні урочистості. Федеральним урядом було визначено всього 10 святкових днів. Державні свята по закону відзначають тільки державні службовці, Конгрес і президент. Однак, як показує практика, практично всі штати відзначають ці 10 свят.

 

pin Федеральні свята США.

Деякі загальнодержавні свята є власне національними для США, вони відзначаються тільки на території цієї держави:

green point with spaceДень Мартіна Лютера Кінга - відзначається в третій понеділок січня, названий на честь чорношкірого активіста, який боровся проти дискримінації за расовою ознакою.

green point with spaceДень Незалежності США (Independence Day) - святкується 4 липня, і є одним з найпопулярніших. 4 липня проводяться всілякі паради, запалюються феєрверки, сім'ї влаштовують пікніки на природі, співають пісні.

green point with spaceДень президентів - відзначається в третій понеділок лютого дуже гордо і пишно, присвячений він пам'яті найвидатніших президентів Сполучених Штатів - А. Лінкольна і Дж. Вашингтона.

green point with spaceПоминання (Memorial Day) - проводиться в останній травневий понеділок, присвячений пам'яті загиблих військовослужбовців у військових конфліктах. Прийнято відвідувати меморіали та кладовища, державні прапори приспускаються.

green point with spaceДень ветеранів (Veterans Day) - другий понеділок листопада. Дуже схожий з попереднім Memorial Day. В цю дату шанують всіх військовослужбовців - і живих, і мертвих. Проводяться паради ветеранів, зустрічі військовослужбовців, концерти, на яких співаються пісні певної епохи.

green point with spaceДень праці (Labor Day) - прийнято відзначати в перший понеділок осені, проводяться масові демонстрації, святкується кінець літа і початок сезону американського футболу саме в ці вихідні.

green point with spaceДень подяки (Thanksgiving Day) - святкується в четвертий четвер листопада, один з найулюбленіших сімейних свят у американців. У четвер вечором американці збираються в колі сім'ї за столом, який прикрашає індичка, і дякують Богу за даровані їм блага. У Нью-Йорку організовується грандіозний парад надувних іграшок.

green point with spaceДень Колумба (Columbus Day) - відзначають у другий понеділок жовтня на честь відкриття Колумбом Північної Америки в 1492 році. У річницю відкриття своєї держави населення відвідує різні урочисті заходи і церковні служби.

день колумба

Крім чисто американських урочистостей, федеральними в США вважаються релігійні і загальноприйняті свята, які відзначаються в більшості країн світу:

green point with spaceРіздво (Christmas Day) - народження Христа відзначається у традиційну католицьку дату - 25 грудня. Напередодні прикрашаються ялинки, будинки і двори різнокольоровими вогнями, люди обмінюються подарунками і шлють один одному вітальні листівки не тільки англійською, а й на будь-якій іншій мові світу

green point with spaceНовий рік (New Year’s Day) - ясна річ, відзначається 1 січня. Однак на відміну від наших традицій, не так пишно, головним зимовим торжеством в США все ж є Різдво. На Новий Рік американці обмінюються побажаннями щастя і процвітання. (див. Як святкують Новий Рік в різних країнах)

green point with spaceВеликдень (Easter) відзначається згідно з католицьким календарем, не є державним, але все ж широко відзначається всіма християнами. Традиційно в пасхальний понеділок діти і президент катають великодні яйця на галявині біля Білого дому

Федеральні торжества проходять відповідно до закону кожного окремого штату. Місцева влада може вирішити не відзначати ту чи іншу дату, в їх же повноваженнях вирішити чи буде у населення вихідний або робочі будні.

 

pin Незвичайні свята США.

Крім офіційних свят, жителі США, які розмовляють англійською мовою, і давно прийняли культуру і традиції цієї країни, відзначають безліч інших цікавих і незвичайних свят. Ці дати не є вихідними, але люди все одно намагаються відсвяткувати їх як слід.

Деякі американські свята ми вже давно перейняли, наприклад, 14 лютого або Хелловін. Про традиції святкування цих урочистостей розповідати не будемо, так як ми всі їх чудово знаємо. Краще розповімо про інші незвичайні для нас свята США:

green point with spaceДень святого Патріка. (St. Patrick's Day) - 17 березня - цю дату відзначають американці ірландського походження в честь Святого Патріка - покровителя Ірландії. На честь цього святого влаштовується парад з танцями, піснями і віршами англійською мовою. Прийнято одягатися в одяг зеленого кольору. Якщо на вас не буде надіто нічого зеленого, то вас можуть вщипнути!

день святого патріка

 

green point with spaceДень бабака (Groundhog Day) - 2 лютого. Це свято нам відоме, завдяки знаменитому однойменному голлівудському фільму з Біллом Мюрреєм. Це свого роду ворожіння про весняну погоду. Якщо бабак спокійно виходить зі своєї норки навіть в похмуру погоду, не бачачи власної тіні, то скоро настане весна, а якщо він навіть в сонячну погоду лякається своєї тіні і ховається назад у своє житло, то будуть ще холоди. Так американці і канадці зустрічають весну.

green point with spaceФестиваль Summer Redneck Games. Проводиться щорічно 12 липня в штаті Джорджія. Визнано найбезглуздішим  фестивалем, так як апофеозом торжества є змагання з борсання в рідкій глині. Брудний дощ вітається і викликає бурю позитивних емоцій в учасників і глядачів.

фестивалі сша

 

green point with spaceДень Хот-дога (National Hot Dog Day) - 18 липня - відзначається один з найголовніших символів американської кухні. Звичайно, прийнято їсти різного роду гарячі хот-доги

green point with spaceДень пірата (International Talk Like A Pirate Day) - 19 вересня. Прийнято вбиратися в костюм пірата, надягати пов'язку на одне око, пити ром і голосно співати «Йо-хо-хо» англійською мовою. Влаштовуються тематичні вечірки.

green point with spaceДемонстрація голих дуп - друга субота липня. Вельми дивний фестиваль, суть якого полягає в тому, що всі бажаючі стають в ряд біля залізної дороги і показують свої голі сідниці кожному поїзду, що проїжджає повз... веселощі...

green point with spaceSweetest Day - третя субота жовтня. Торжество для любителів солодощів. Смачні та солодкі подарунки даруються не тільки дітям, а й дорослим ласунам. Є прекрасним приводом за допомогою коробочки цукерок висловити свої почуття закоханості або поваги

При цьому у кожного штату свої традиції, які можуть відрізнятися один від одного кардинально.

Happy holydays! 

А які незвичайні свята знаєте ви? Можливо вам вдалося взяти участь в святкуванні одного з них. Розкажіть в коментарях.

 

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