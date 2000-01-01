Якщо ви коли-небудь літали, то могли помітити, що стюардеси, коли зустрічають пасажирів, тримають руки за спиною. Любителям різних цікавих фактів буде цікаво, що за цим криється.

Те, що це не випадковість, свідчить той факт, що така поведінка стюардес спостерігається практично в будь-якій країні світу. Давайте розберемося, що приховують від нас прекрасні дами в строгих костюмах.

Секрет досить простий, але цікавий. Справа в тому, що в обов'язки бортпровідника входить перерахунок пасажирів. Але тикати пальцями в людей, примовляючи «один ... два ... три ...» якось несолідно. Тому стюардеси тримають за спиною спеціальний прилад, за допомогою якого «переклікують» кожну людину.

Лічильник-клікер є нехитрим механізмом, і виглядає він ось так:

Але чому не робити це відкрито, не приховуючи процес від пасажирів?

Тут, мабуть, вступають в силу закони психології людини. Щоб не турбувати вас незрозумілим пристроєм, який може насторожити і стурбувати недовірливих громадян перед підняттям у повітря, це робиться непомітно. Плюс до всього і вид у бортпровідниць виходить офіційно-класичним, або як хочете його назвіть! :)

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