Деталі
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Під фактами зазвичай розуміють будь-які реальні події або конкретні результати. Вони можуть бути різних напрямків з історії, природи, світу техніки і т.п., але завжди несуть пізнавальний характер.


pin Про життя знаменитостей:

Point Green Великий вчений і фізик Альберт Ейнштейн вважав шкарпетки найнепотрібнішим предметом одягу. Він настільки не любив їх одягати, що одного разу зовсім відмовився від носіння шкарпеток. Здогадуючись, що на світських заходах його не зрозуміють, Ейнштейн взував високі черевики.

Веселі цікаві факти.

 

Point Green Багато хто знає Томаса Едісона як відомого американського електротехніка, винахідника фонографа, пневматичної трафаретної ручки, телефону, кінокамери, електролічильника і т.д. Але мало кому відомий той факт, що він також придумав і цукерковий фантик.

Веселі цікаві факти.

 

Point Green Німецький поет-романтик 18-го століття Фрідріх Шиллер для написання своїх геніальних робіт черпав натхнення від «ароматів» гнилих фруктів.

Веселі цікаві факти.

pin Про людину:

Point Green Вчені збільшили параметри Барбі до людських розмірів і прийшли до висновку, що вони не відповідають загальноприйнятим стандартам (її пропорції рівні 90-45-85). Якби в реальності дівчата могли мати фігуру цієї ляльки, то вони не змогли б пересуватися на двох кінцівках.

Веселі цікаві факти.

 

Point Green У людей індивідуальні відбитки не тільки пальців і долонь, а й язика.

Веселі цікаві факти.

 

Point Green Ніс у людини росте протягом усього життя.

Веселі цікаві факти.

Point Green Пил в будинку - явище звичайне, проте не всі знають, що на 65-70% він складається з відмерлих частинок шкіри.

Веселі цікаві факти.

pin Про тварин:

Point Green Верблюд легко обходиться без води цілих 2 тижні, а жираф ще довше.

Веселі цікаві факти.

Point Green За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки до 70 метрів.

Веселі цікаві факти.

Point Green З усіх відомих людству живих організмів 95% є безхребетними.

Веселі цікаві факти.

Point Green У багатьох різновидів попелиці, самки народжуються вже вагітними.

Веселі цікаві факти.

Point Green Щоб зварити яйце страуса, знадобиться не менше 4-х годин.

Веселі цікаві факти.

Point Green Тарантули - великі отруйні тварини з сімейства павуків можуть жити без їжі протягом 2-х років.

Веселі цікаві факти.

Point Green Крокодили ковтають каменя з метою більш глибокого занурення.

Веселі цікаві факти.

Point Green За останні 4 тисячі років люди не одомашнили жодного нового звіра.

Веселі цікаві факти.

pin Про їжу:


Point Green У Норвегії існує блюдо з цікавою назвою «йолеброд» - суп з пива

Веселі цікаві факти.

Point Green Оси за смаком нагадують кедрові горішки, червяки - підсмажений бекон, а жуки - яблуко.

Веселі цікаві факти.

Point Green Дивно, у кукурудзи перший ряд зерен в качані завжди містить парне число.

Веселі цікаві факти.

Point Green Хліб завжди вважався головним продуктом харчування і символом основи матеріального життя. Адже недарма слово компаньйон (companion) походить від двох латинських слів: «com» ​​- разом і «panis» - хліб.

Дивно, у кукурудзи перший ряд зерен в качані завжди містить парне число.

 

pin Про одяг:


Point Green Від моряків модники і модниці успадкували не тільки тільняшки і штани кльоші, але і такий популярний елемент гардеробу, як футболку.

92-veselye-interesnye-fakty-21

Point Green Слово «светр» в перекладі з англійської означає «потіти» (sweat).

Дивно, у кукурудзи перший ряд зерен в качані завжди містить парне число.

Point Green Недарма штани, вживаються у множині. Раніше вони дійсно складалися з 2-х частин - штанин, які зовсім не з'єднювалися між собою, а кріпилися біля основи пояса.

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