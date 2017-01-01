Веселі цікаві факти.

Під фактами зазвичай розуміють будь-які реальні події або конкретні результати. Вони можуть бути різних напрямків з історії, природи, світу техніки і т.п., але завжди несуть пізнавальний характер.



Про життя знаменитостей:

Великий вчений і фізик Альберт Ейнштейн вважав шкарпетки найнепотрібнішим предметом одягу. Він настільки не любив їх одягати, що одного разу зовсім відмовився від носіння шкарпеток. Здогадуючись, що на світських заходах його не зрозуміють, Ейнштейн взував високі черевики.

Багато хто знає Томаса Едісона як відомого американського електротехніка, винахідника фонографа, пневматичної трафаретної ручки, телефону, кінокамери, електролічильника і т.д. Але мало кому відомий той факт, що він також придумав і цукерковий фантик.

Німецький поет-романтик 18-го століття Фрідріх Шиллер для написання своїх геніальних робіт черпав натхнення від «ароматів» гнилих фруктів.

Про людину:

Вчені збільшили параметри Барбі до людських розмірів і прийшли до висновку, що вони не відповідають загальноприйнятим стандартам (її пропорції рівні 90-45-85). Якби в реальності дівчата могли мати фігуру цієї ляльки, то вони не змогли б пересуватися на двох кінцівках.

У людей індивідуальні відбитки не тільки пальців і долонь, а й язика.

Ніс у людини росте протягом усього життя.

Пил в будинку - явище звичайне, проте не всі знають, що на 65-70% він складається з відмерлих частинок шкіри.

Про тварин:

Верблюд легко обходиться без води цілих 2 тижні, а жираф ще довше.

За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки до 70 метрів.

З усіх відомих людству живих організмів 95% є безхребетними.

У багатьох різновидів попелиці, самки народжуються вже вагітними.

Щоб зварити яйце страуса, знадобиться не менше 4-х годин.

Тарантули - великі отруйні тварини з сімейства павуків можуть жити без їжі протягом 2-х років.

Крокодили ковтають каменя з метою більш глибокого занурення.

За останні 4 тисячі років люди не одомашнили жодного нового звіра.

Про їжу:



У Норвегії існує блюдо з цікавою назвою «йолеброд» - суп з пива

Оси за смаком нагадують кедрові горішки, червяки - підсмажений бекон, а жуки - яблуко.

Дивно, у кукурудзи перший ряд зерен в качані завжди містить парне число.

Хліб завжди вважався головним продуктом харчування і символом основи матеріального життя. Адже недарма слово компаньйон (companion) походить від двох латинських слів: «com» ​​- разом і «panis» - хліб.

Про одяг:



Від моряків модники і модниці успадкували не тільки тільняшки і штани кльоші, але і такий популярний елемент гардеробу, як футболку.

Слово «светр» в перекладі з англійської означає «потіти» (sweat).

Недарма штани, вживаються у множині. Раніше вони дійсно складалися з 2-х частин - штанин, які зовсім не з'єднювалися між собою, а кріпилися біля основи пояса.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.