Деталі
Перегляди: 4

 цікаві факти

Хто краще паркує машину - жінки або чоловіки, в якій країні живуть найвищі люди, скільки часу ми витрачаємо на поцілунки на протязі життя, а що таке демодекс. Про це та про інше в добірці цікавих фактів про все на світі.

 

 

Цікаві факти про людей.

 Мешканки Гавайських островів не соромляться «зізнаватися» чоловікам у тому, що вони жадають їх уваги. Показують вони це за допомогою квітів, які закладають за своє праве вушко. Сильніше бажання - більше кольорів.

 

44% людей обожнюють спостерігати за емоціями партнера на поцілунки. А ось інші воліють цілуватися, щільно закривши очі прикривши повіки.

 

Не всі закохані, відкинуті партнерами, вміють спокійно перенести розрив. 40% з них позбавляються від депресії в клініці.

 

Дорослі люди сміються в середньому приблизно 15 разів за день, тоді як діти – приблизно 400 разів.

 

У кожного з нас йде в середньому 7 хвилин, щоб заснути міцним сном.

 

Перша любов закінчується весіллям тільки у 2-х осіб з 5-ти.

 

Люди за все життя витрачають на поцілунки в середньому півмісяця або 20 160 хвилин.

 

Відвідавши громадський туалет, миють руки тільки 75% представників сильної статі і 90% слабкої.

 

Паркувати автомобіль найкраще вміють жінки, а не чоловіки.

 

Цілуючись, 65% людей воліють відхиляти голову в праву сторону.

 

В середньому за все життя дами мають секс з 4-ма партнерами.

 

Люди в проміжку від 20-ти до 70-ти років на сексуальні забави відводять приблизно 36 000 хвилин або 25 днів.

 

Аборигени Англії влаштовують чайні церемонії частіше жителів інших країн. Для порівняння: в 20 разів більше жителів Америки.

 

Дама за 5 років застосовує стільки помади, що якщо це число представити у вигляді тюбика, то він зрівнявся б з її зростом.

 

Найвищими людьми (якщо брати в середньому) вважаються жителі Голландії.

 

Якщо брати в середньому, то найнижчими по зросту людьми вважаються жителі Японії.

 

У віях багатьох з нас мешкають демодекси – мікро кліщі, які мають ротову порожнину і навіть кігті.

 

Протягом життя кожен з нас виробляє стільки слини, що її цілком вистачило б заповнити 2 басейни, кожен середнього розміру.

 

Чоловіки за своє життя збривають щетину довжиною 8,4 метра, витрачаючи на це заняття 3 350 годин.

 

Хоча б раз на місяць кошмарні сни відвідують 47% людей.

 

Практично кожна людина за своє життя "намотує" пряму, яка дорівнює 5-ти земним екваторам.

 

Плачуть без сліз в основному діти 1-3 місяців.

 

Документально підтверджено, що найбільше число оргазмів, яке може бути за 1 годину – 16 у чоловіка і 134 в однієї жінки.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка , залиште свої коментарі або відгуки

Також, Вам буде цікаво знати:
Підбадьорливий ефект кави - ілюзія
Підбадьорливий ефект кави - ілюзія
Топ-10 найдорожчих світових брендів за оцінкою Forbes
Топ-10 найдорожчих світових брендів за оцінкою Forbes
Цікаві факти про Першу Світову Війну
Цікаві факти про Першу Світову Війну
20 коротких фактів про все на світі, які перетворять вас на ходячу Вікіпедію
20 коротких фактів про все на світі, які перетворять вас на ходячу Вікіпедію
10 цікавих фактів для «чомучок», які хочуть все знати.
10 цікавих фактів для «чомучок», які хочуть все знати.
Веселі цікаві факти.
Веселі цікаві факти.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Чому змії скидають шкіру?

змія скидає шкируМолоді змії ростуть дуже швидко, трохи пізніше цей процес сп

...
8 вражаючих шпигунських пристроїв

8 вражаючих шпигунських пристроївШпигунство всюди, так що не забувайте ні на хвилину, що банк

...
Цікаві факти про жіночі груди.

Цікаві факти про жіночі груди.У всі часи жіночі груди вважали предметом підвищеної уваги.

...
Топ-7 руйнівних звичок бідності

Топ-7 руйнівних звичок бідностіВсі люди рівні. Нікому при народженні не дається особливий г

...
Дзеркало - середньовічний винахід людства

Дзеркало - середньовічний винахід людства

Найдавнішим дзеркалам, які відомі людству приблизно 7 тися

...
Не витрачайте час даремно. Його вже не повернеш!

Не витрачайте час даремно. Його вже не повернеш!В нереально швидкому темпі нашого життя, дуже важливо вміти

...
Цікаві факти про скунса.

Цікаві факти про скунса.Скунс - цікавий звірок, що мешкає на території Північної Аме

...
Звідки беруться пробки для вина? Цікаві факти про корок.

Звідки беруться пробки для вина? Цікаві факти про пробку.Пробка це дивовижний матеріал, властивості якого не можуть д

...
Що означають наші несвідомі малюнки?

Що означають наші несвідомі малюнки?Мова піде не про красиві і усвідомлювані малюнки, а про зобр

...
Говерла. Найвища гора України. Цікаві факти.

Говерла. Найфища гора України. Цікаві факти.На Заході України прийнято говорити: якщо ви були в Карпатах

...
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com