Хто краще паркує машину - жінки або чоловіки, в якій країні живуть найвищі люди, скільки часу ми витрачаємо на поцілунки на протязі життя, а що таке демодекс. Про це та про інше в добірці цікавих фактів про все на світі.

Цікаві факти про людей.

••• Мешканки Гавайських островів не соромляться «зізнаватися» чоловікам у тому, що вони жадають їх уваги. Показують вони це за допомогою квітів, які закладають за своє праве вушко. Сильніше бажання - більше кольорів.

•••44% людей обожнюють спостерігати за емоціями партнера на поцілунки. А ось інші воліють цілуватися, щільно закривши очі прикривши повіки.

•••Не всі закохані, відкинуті партнерами, вміють спокійно перенести розрив. 40% з них позбавляються від депресії в клініці.

•••Дорослі люди сміються в середньому приблизно 15 разів за день, тоді як діти – приблизно 400 разів.

•••У кожного з нас йде в середньому 7 хвилин, щоб заснути міцним сном.

•••Перша любов закінчується весіллям тільки у 2-х осіб з 5-ти.

•••Люди за все життя витрачають на поцілунки в середньому півмісяця або 20 160 хвилин.

•••Відвідавши громадський туалет, миють руки тільки 75% представників сильної статі і 90% слабкої.

•••Паркувати автомобіль найкраще вміють жінки, а не чоловіки.

•••Цілуючись, 65% людей воліють відхиляти голову в праву сторону.

•••В середньому за все життя дами мають секс з 4-ма партнерами.

•••Люди в проміжку від 20-ти до 70-ти років на сексуальні забави відводять приблизно 36 000 хвилин або 25 днів.

•••Аборигени Англії влаштовують чайні церемонії частіше жителів інших країн. Для порівняння: в 20 разів більше жителів Америки.

•••Дама за 5 років застосовує стільки помади, що якщо це число представити у вигляді тюбика, то він зрівнявся б з її зростом.

•••Найвищими людьми (якщо брати в середньому) вважаються жителі Голландії.

•••Якщо брати в середньому, то найнижчими по зросту людьми вважаються жителі Японії.

•••У віях багатьох з нас мешкають демодекси – мікро кліщі, які мають ротову порожнину і навіть кігті.

•••Протягом життя кожен з нас виробляє стільки слини, що її цілком вистачило б заповнити 2 басейни, кожен середнього розміру.

•••Чоловіки за своє життя збривають щетину довжиною 8,4 метра, витрачаючи на це заняття 3 350 годин.

•••Хоча б раз на місяць кошмарні сни відвідують 47% людей.

•••Практично кожна людина за своє життя "намотує" пряму, яка дорівнює 5-ти земним екваторам.

•••Плачуть без сліз в основному діти 1-3 місяців.

•••Документально підтверджено, що найбільше число оргазмів, яке може бути за 1 годину – 16 у чоловіка і 134 в однієї жінки.

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