З шоколадом пов'язано багато цікавих фактів та історій. Пропонуємо дізнатися про це лакомство дещо нове.

Увага: під час читання вам може нестерпно захотітися скуштувати шматочок. Ми попередили!

Смачні факти про шоколад.

1. Перший формат шоколаду, який повною мірою підходив для широкого вжитку, був розроблений на шоколадній фабриці Фрай, розташованій в Брістолі (Англія) в 1847 році.

2. У Бельгії 17 тисяч людей зайняті у виробництві шоколаду.

3. Один маленький шматочок шоколаду може дати людині достатньо енергії, щоб пройти 45,5 метрів.

4. Фахівці армії США спільно з компанією Hershey поліпшили термостійкі якості сучасного шоколаду, зробивши його здатним витримувати спекотне сонце під час операції «Буря в пустелі». Спеціально розроблені шоколадні батончики зберігають твердість при температурі до 60 °C.

5. Шоколад містить фенілетиламін, природну амінокислоту, яка, як вважають вчені, володіє ефектом афродизіака і навіть, кажуть, здатна лікувати похмілля.

6. Шоколад був включений в пайок солдатів Другої світової війни. Згідно з розпорядженням воєначальників, смак цього продукту повинен був характеризуватися як «трохи ліпший, ніж варена картопля», щоб не допустити його стрімкого поїдання.

7. Перша машина для виробництва шоколаду була зроблена в Барселоні (Іспанія) в 1780 році.

8. Кот-д'Івуар є на сьогодні провідним світовим виробником какао-бобів. Близько 37% цього продукту весь світ одержує звідти.

9. Свідчення про існування какао-бобів на планеті дають зрозуміти, що цей продукт є, ймовірно, одним з найдавніших видів їжі на Землі.

10. У 2012 році Швейцарія була визнана країною з найвищим споживанням шоколаду на душу населення. Кожен швейцарець з'їдає за рік близько 12 кг цього продукту.

11. Технічно, білий шоколад не можна назвати шоколадом, оскільки він не містить речовин какао.

12. Найдорожча шоколадна плитка в світі – взята в першу подорож до Антарктиди капітаном Робертом Скоттом плитка Cadburry. Зараз її вік становить понад 100 років, і вона досі залишилася недоторканою. У 2001 році плитка була куплена за 687 доларів на аукціоні Крістіс анонімним покупцем.

13. Ацтеки вважали, що какао було подароване людям богом мудрості. Насіння какао цінувалися дуже високо і виступали як форма валюти.

14. Дослідження показують, що темний шоколад позитивно впливає на якості пам'яті, обсяг уваги, час реакції і навички вирішення проблем за рахунок збільшення притоку крові до мозку. Цей вид шоколаду може також поліпшувати здатність розрізняти малоконтрастні зображення (наприклад, в умовах поганої погоди) і сприяти зниженню кров'яного тиску.

15. Для створення півкіло шоколаду потрібно близько 40 какао-бобів.

16. Слово «шоколад», ймовірно, походить з ацтецької мови науатль, яка має в розпорядженні поняття xocolātl (що означає «гірка вода»).

17. При створенні легендарної сцени в душі зі знаменитого фільму «Психо» Альфред Хічкок використовував шоколадний сироп Bosco в якості замінника крові.

18. Найбільша в світі плитка шоколаду вагою 5792 кг, була створена на фабриці Торнстонс у Великобританії 7 жовтня 2011 року. Площа рекордного шматка шоколаду склала 3,96х3,96 м.

19. У відповідності з передовими науковими дослідженнями, шоколад здатний запобігати проблемам, що виникають під час вагітності. Речовина теобромін, що міститься в шоколаді, може знизити ризик прееклампсії, яка є основним ускладненням у вагітних.

20. Близько 40% мигдалю і 20% арахісу, вироблених у світі, призначаються для шоколадних виробів.

21. Шоколад – відмінне джерело антиоксидантів. Особливо хороший в цьому плані темний шоколад, багатий на флавоноїди – антиоксиданти, що допомагають запобігти серцевим захворювання.

22. Дерева какао, також відомі як шоколадні дерева, живуть до 200 років, проте виробляють застосовувані у виробництві боби лише протягом близько 25 років.

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