Ця загадкова низка кривавих подій сталася на півдні Франції. Почалась вона у 1764 році, а закінчилась в 1767 році. Винуватцем всього став жеводанський звір - величезне чудовисько, яке нападало на людей і вбивало їх. Таємниця, яка його огортає, прирівнюється до таємниці залізної маски.

Ніхто не зміг визначити, ким же був страшний монстр - величезним вовком, представником великих хижих кішок або надзвичайно великою гієною. Існує також думка, що він був представником древніх тварин, вимерлих багато тисяч років тому. Тут можна назвати печерного лева і шаблезубу кішку. Одним словом, кругом одні неясності і загадки, але звернемося до фактів.

Поява жеводанського звіра.

В описуваний час на півдні Франції була невелика провінція Жеводан. У наші дні це департамент Лозер. Місцевість там гориста і лісиста. У XVIII столітті в лісовій гущавині жило багато вовків та іншої різної живності. Поруч з лісом розташовувалися селища, в яких жили селянські сім'ї. Люди орали землю і тримали домашню худобу. Відповідно, стада корів, супроводжувані пастухами, паслися на лугах.

В цілому, околиці були спокійними. Вовки бешкетували тільки ночами, тягаючи курей і овець, а у день ​​вони знали своє місце і сиділи в лісі. Тому жителі сіл цілком безбоязно йшли далеко від житла і навіть заглиблювалися в глуху хащу, зовсім не боячись сірих розбійників. Та й кожному відомо, що вовк - звір дуже розумний і ніколи не нападає на людину, так як розуміє, чим це може для нього закінчитися.

Але 1 червня 1764 року сталася несподіванка. Величезний звір кинувся на селянку, яка пасла череду корів. Жінка кинулася до своїх тварин, а бики вийшли вперед і опустили рогаті голови. Чудовисько голосно загарчало, але не наважилось вступити в бій з биками. Воно відступило назад і зникло серед дерев найближчого лісу.

Однак через кілька днів сталося вбивство 14-річної дівчини. Вона виявилася далеко від села, а захисників поруч не було. Потім пішла ціла низка вбивств, причому жертвами ставали в основному діти. До кінця 1764 року було убито 28 чоловік, а 10 отримали поранення.

Ті, що вижили так описували загадкового звіра: "Значно більший за вовка, лапи з кігтями, морда витягнута і нагадує собачу, хвіст довгий, гнучкий, а на кінці маленький пензлик. Забарвлення буре, черево жовтувате. На спині є чорні смуги. Груди широкі і покриті сірою шерстю. Зуби великі та гострі. Рухи спокійні, впевнені і неквапливі. Біжить довгими стрибками".

У своїх убитих жертв монстр відгризав голови, розривав животи і розкидав навколо нутрощі. Відрізнявся неймовірною зухвалістю. Міг з'явитися прямо на сільській вулиці і напасти на першого зустрічного. А коли люди підбігали з сокирами і вилами, повільно відступав до лісу, скалячи величезні гострі зуби. Жоден вовк не наважувався б на такий вчинок. В результаті всього цього в навколишніх селах почалася справжня паніка.

Губернатор Лангедоку, який межував з провінцією Жеводан, відправив в лісисту місцевість загін солдатів під командуванням капітана Жака Дюамеля. Були ретельно прочесані ліси, проведені облави на місцевих вовків, вбиті кілька десятків сірих хижаків, але монстра зловити не змогли. Загадковий звір йшов від пасток, не попадався в капкани і не брав в рот отруєну приманку. Він отримав прізвисько жеводанський звір, а багато хто став вважати його перевертнем.

Один з мисливців випадково зіткнувся з кривавим хижаком біля села. Він зробив 2 постріли. І хоча вони потрапили в ціль, монстру не було завдано серйозної шкоди. Під час всієї цієї баталії мисливець і загадкове чудовисько зустрілися поглядами. Після цього стрілець всім розповідав, що очі у звіра були людськими. Це ще більше зміцнило віру людей в те, що вони мали справу з перевертнем.

Подальший хід подій.

У 1765 році напади тривали. Про страшне чудовисько доповіли королю Франції Людовику XV. Той послав в Жеводан 2-х професійних мисливців. Це були батько і син д'Енневаль. У лютому 1765 року ті прибули в провінцію. Вони привезли з собою цілу зграю гончих собак і протягом декількох місяців прочісували навколишні ліси. У серпні вони влаштували масову облаву, в якій брали участь і солдати, і місцеві жителі. Але ніякого монстра вони так і не побачили.

Буквально через 2 дні після того як облава закінчилася, кровожерливий хижак напав на молоду дівчину. Але та зуміла відбитися і втекла. Проте всім стало ясно, що батькові і синові д'Енневаль удача не посміхається. Король відкликав цих людей, а їм на зміну послав свого головного мисливця Франсуа Антуана де Ботерне.

Той прибув з посиленим підрозділом солдатів і почав методично прочісувати околиці. Цим людям вдалося знищити понад 1000 вовків, але то були звичайні сірі хижаки, які не мали ніякого відношення до кровожерливого монстра.

Пам'ятник мужній дівчині, яка зуміла відбитися від кровожерливого монстра.

В кінці вересня де Ботерне разом з місцевими мисливцями вбили надзвичайно великого вовка. Його висота становила 80 см, довжина тіла досягала 1,7 метра, а вага дорівнювала 60 кг. Ікла в пащі були величезними і дотягувалися до 4 см. Коли вовку розпороли черево, то знайшли в шлунку шматки вже неабияк зіпсованої тканини. Не було ніякого сумніву, що мисливці застрелили людожера. З його тіла виготовили опудало і відправили в Париж. Всі зітхнули з полегшенням, але час показав, що заспокоюватися рано.

На початку грудня 1765 року, знову почалися напади на людей. Причому страждали в основному діти. Напади тривали і в 1766 році, але вони вже були не такими частими, як раніше. Правда, влітку хижак активізувався, але в кінці осені несподівано пропав.

Загадкового чудовиська не було 4 місяці, а його поява в березні 1767 року ознаменувалася загибеллю маленького хлопчика. Але найстрашнішим було те, що поряд зі слідами монстра деякі мисливці стали виявляти людські сліди. Виникла цілком логічна думка, що у кровожерного хижака є господар. Саме він і керує його жахливими діями. Підозра людей впала на місцевого лісничого, якого звали Антуан Шастель. Той відрізнявся нелюдимістю, але прямих доказів проти цієї людини не було.

Знищення жеводанського звіра.

Тим часом в червні 1767 року була організована ще одна облава. У ній взяли участь понад 300 мисливців, причому багато хто з них приїхали з інших куточків Франції. Серед цих людей знаходився батько лісничого який потрапив під підозру. Звали цю людину Жан Шастель. Він вирізнявся надзвичайною побожністю і був глибоко переконаний, що людей знищує перевертень. Тому свою рушницю він зарядив срібними кулями, освяченими в місцевій церкві.

Облава тривала кілька днів, але страшного монстра ніхто не бачив. І ось 19 червня в середині дня мисливці влаштували привал. Жан Шастель сидів на краю галявини лісу і уважно читав Біблію. Поруч з ним в траві лежала рушниця. Раптом пролунав шерех. Чоловік підняв очі і побачив за кілька кроків від себе огидне чудовисько. Воно приготувалося до стрибка, втупившись нерухомим поглядом на мисливця.

Шастель скинув зброю і вистрілив в кровожерного хижака. Потім перезарядив рушницю і вистрілив знову. Чудовисько впало на землю, не видавши ні звуку. Всі кинулися до нього. Це був дуже великий вовк, але за своїми розмірами він дещо поступався тому сірому хижакові, якого в 1765 році вбив де Ботерне.

Звірові розпороли живіт, і знайшли в шлунку частину руки маленької дівчинки. На тілі також були множинні шрами, що залишилися від ран, свого часу завдані йому мисливцями. Стало ясно, що це, швидше за все, і є жеводанський звір. З туші хижака зробили опудало і доставили його в королівський палац. Але те незабаром почало тхнути, так як було неякісно вироблене. Король наказав спалити його. Таким чином, воно не змогло зберегтися до наших днів.

Після вбивства монстра Жаном Шастелем, криваві напади на людей припинилися. Так що у жителів Жеводана не залишилося жодних сумнівів, що вбили саме того, кого треба. Але ось що це було за чудовисько, і що змусило його нападати на людей - тут однозначної відповіді немає до цього дня. Існують лише численні версії, здогадки, гіпотези і припущення.

Версії і припущення.

Так ким же все-таки був жахливий монстр? За весь час свого існування ним було вбито близько 230 чоловік, з яких 123 були вбиті та з'їдені

Кожен погодиться, що це дуже велика цифра для такого короткого періоду часу. Чи міг звичайний сірий вовк здійснювати подібне? Тут превалює думка, що існувало кілька вовків-людожерів. Швидше за все, їх було два. Першого вбили в 1765 році, а другого в 1767. Після цього напади припинилися. Але для сірих хижаків подібна поведінка зовсім не властива. Вони дуже розумні і розважливі, тому навряд чи стали б робити необдумані дурні вчинки.

Багато дослідників на перше місце ставлять загадкову фігуру лісничого Антуана Шастеля. Свого часу він довгий час пробув у Алжирі серед тубільців, і перейняв багато їх звичаїв. Жив далеко від рідних в гірській і лісистій місцевості Мон-Муше. Тримав собак, і, як відзначали люди, які добре його знали, у лісничого був справжній талант до дресирування найрізноманітніших тварин.

Цікавий один факт, який побічно вказує на вину Антуана Шастеля. Коли лісничий їхав куди-небудь у справах, напади страшного монстра на людей припинялися. Один раз він був відсутній 3 місяці, і весь цей час загадковий хижак не турбував людей.

Можна припустити, що Шастель вивіз з Африки якусь екзотичну хижу тварину. Це могла бути гієна. Лісничий надресирував її так, що вона стала нападати на людей. Великі африканські гієни доростають до півтора метрів в довжину і до 90 см у висоту. Однак вони не вміють бігати довгими стрибками.

Цікаво також те, що після вбивства жеводанського звіра лісничий зник з провінції. Більше ніхто і ніколи його не бачив. Що стало з цією людиною, як склалася його подальша доля - невідомо.

Монстром міг виявитися і азіатський лев. У нього практично немає гриви, а довгий гнучкий хвіст закінчується пензликом. Ця тварина робить довгі стрибки і рве жертву кігтями передніх лап. Саме таку тактику при нападі і використовувало загадкове чудовисько.

Одним словом, жеводанських звір - це суцільні загадки і питання. Вже майже 300 років він вважається однією з головних таємниць Франції. А ось розкрити її і пізнати істину поки не вдається нікому.

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