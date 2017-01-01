Напевно, жоден персонаж в світі не має стільки імен, як Дід Мороз! В кожній країні у нього є унікальна народна назва. Ми зібрали для вас найвідоміші імена Діда Мороза, щоб, будучи в будь-якій точці земної кулі, ви змогли звернутися до дідуся на його рідній мові.

США - "Санта-Клаус" (Santa-Claus)

Італія - "Баббо-Натале" (Babbo-Natale)

Білорусь - "Зюзя"

Франція - "Пер-Ноель" (Père Noël)

Вірменія - "Дзмер Папі"

Нідерланди - "Сінтерклаас" (Sinterklaas)

Грузія - "Товліс Бабуа"

Фінляндія - "Йоулупуккі" (Joulupukki)

Польща - "Святий Миколай" (Święty Mikołaj)

Китай - "Шань Дань Лаожен"

Естонія - Ниулувана (jõuluvana)

Англія - "Фазер Крістмас" (Father Christmas)

Швеція - "Юльтумте" (Jultomten)

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.