Напевно, жоден персонаж в світі не має стільки імен, як Дід Мороз! В кожній країні у нього є унікальна народна назва. Ми зібрали для вас найвідоміші імена Діда Мороза, щоб, будучи в будь-якій точці земної кулі, ви змогли звернутися до дідуся на його рідній мові.
США - "Санта-Клаус" (Santa-Claus)
Італія - "Баббо-Натале" (Babbo-Natale)
Білорусь - "Зюзя"
Франція - "Пер-Ноель" (Père Noël)
Вірменія - "Дзмер Папі"
Нідерланди - "Сінтерклаас" (Sinterklaas)
Грузія - "Товліс Бабуа"
Фінляндія - "Йоулупуккі" (Joulupukki)
Польща - "Святий Миколай" (Święty Mikołaj)
Китай - "Шань Дань Лаожен"
Естонія - Ниулувана (jõuluvana)
Англія - "Фазер Крістмас" (Father Christmas)
Швеція - "Юльтумте" (Jultomten)
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