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дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

Напевно, жоден персонаж в світі не має стільки імен, як Дід Мороз! В кожній країні у нього є унікальна народна назва. Ми зібрали для вас найвідоміші імена Діда Мороза, щоб, будучи в будь-якій точці земної кулі, ви змогли звернутися до дідуся на його рідній мові.

 

pin США - "Санта-Клаус" (Santa-Claus)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Італія - "Баббо-Натале" (Babbo-Natale)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Білорусь - "Зюзя"

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Франція - "Пер-Ноель" (Père Noël)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Вірменія - "Дзмер Папі"

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Нідерланди - "Сінтерклаас" (Sinterklaas)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Грузія - "Товліс Бабуа" 

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Фінляндія - "Йоулупуккі" (Joulupukki)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Польща - "Святий Миколай" (Święty Mikołaj)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Китай - "Шань Дань Лаожен"

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Естонія - Ниулувана (jõuluvana)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

pin Англія - "Фазер Крістмас" (Father Christmas)

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pin Швеція - "Юльтумте" (Jultomten)

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

 

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