Деталі
Перегляди: 42

санта клаус

Пропонуємо Вашій увазі 10 найбільш цікавих фактів з життя Санта Клауса і його команди, щоб відкрити завісу таємниці про життя цього загадкового героя.

 

1 У ніч перед Різдвом Санта встигає заглянути в 90 000 000 будинків, проїхати 510 000 000 км зі швидкістю 10 703 437,5 км/год за 31 годину.

2 У команду Санти входять 9 північних оленів:

• Дешер - Стрімкий

Денсер -Танцюрист

Пренсер - Гарцюючий

Віксен - Сварливий

Комет - Комета

Кюпід - Купідон

Доннер (Дандер) -  Грім

Блітц (Блікс) - Блискавка

Рудольф

 

3 Костюм Санта Клауса був зеленим, до того як червоний колір був використаний в найвідомішій рекламній компанії Coca-Cola. 

санта

4 Ім'я фінського Санти - Йоулупуккі - перекладається як «різдвяний козел». Пов'язано це з давньою місцевою традицією, коли люди переодягалися в козлячі шкури, ходили по домівках, бавили дітей і дарували їм подарунки.

5 Кожне Різдво Північно-Американське командування аерокосмічної оборони / North American Aerospace Defense Command (NORAD) відстежує пересування саней Санта-Клауса. Все почалося в 1955, коли один з універмагів Колорадо помилково надрукував телефонний номер NORAD, як номер телефону Санта-Клауса в своїй різдвяній рекламній брошурі, і в організацію почали телефонувати малюки, що жадали спілкування з Сантою.

6 А ви знали, що поштовий індекс Санта-Клауса - H0H0H0, що в перекладі на означає «Хо-хо-хо!»?

7 Резиденція африканського Санта-Клауса знаходиться на вершині вулкана Кіліманджаро, тому що це єдина гора в Африці, де сніг лежить цілий рік.

8 Як не дивно, одним з найпопулярніших різдвяних фільмів є комедія Террі Цвінгофа «Поганий Санта». До перегляду з дітьми заборонений.

9 У фінського Санта-Клауса - Йоулупукі (в пер. - «різдвяний козел») - є паспорт із зазначенням дати народження «давним давно», свій робочий офіс і навіть молода дружина Йоулуморі (в пер. - «бабуся Різдво»).

10 Довжина оленячих рогів досягає 1 метра, а вага середнього оленя дорівнює 318 кг.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Схожі статті

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

Як називають Діда Мороза в різних країнах світу.

новий рік китай

Як святкують Новий Рік в різних країнах.

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

Цікаві факти про фінляндію

Цікаві факти про Фінляндію.

Чому небо блакитне?

Чому небо блакитне?

Цікаві факти про спорт

Короткі факти про спорт.

Випадкові статті

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

455345

Короткі цікаві факти про країни та міста.

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

Як Майкрософт зі студентом судився

Як Майкрософт зі студентом судився

Цікаві факти про березу

Цікаві факти про березу

Як вийти із зони комфорту?

Як вийти із зони комфорту?

Рубрики

Популярне

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про Японію.

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Африку

Цікаві факти про Африку.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Німеччину

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про гриби.

цікаві факти про індію

Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про Францію

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про Великобританію

Цікаві факти про Великобританію.

Цікаві факти

Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №1)

Як скачати відео з Ютуба

Як скачати відео з Ютуб.

Незвичайні звичаї і традиції народів світу.

Дивні звичаї і традиції народів світу.

Нове на сайті

новий рік китай

Як святкують Новий Рік в різних країнах.

дід мороз, санта клаус, дед мороз, новий рік, новый год, миколай

Як називають Діда Мороза в різних країнах світу.

Собака гавкає а караван іде

Значення фрази "Собака гавкає - караван іде".

теракотова армія

Теракотова армія в Китаї.

Цікаві факти про фінляндію

Цікаві факти про Фінляндію.

планета нептун

Цікаві факти про планету Нептун.

﻿
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com