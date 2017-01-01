Пропонуємо Вашій увазі 10 найбільш цікавих фактів з життя Санта Клауса і його команди, щоб відкрити завісу таємниці про життя цього загадкового героя.

У ніч перед Різдвом Санта встигає заглянути в 90 000 000 будинків, проїхати 510 000 000 км зі швидкістю 10 703 437,5 км/год за 31 годину.

У команду Санти входять 9 північних оленів:

• Дешер - Стрімкий

•Денсер -Танцюрист

•Пренсер - Гарцюючий

•Віксен - Сварливий

•Комет - Комета

•Кюпід - Купідон

•Доннер (Дандер) - Грім

•Блітц (Блікс) - Блискавка

•Рудольф

Костюм Санта Клауса був зеленим, до того як червоний колір був використаний в найвідомішій рекламній компанії Coca-Cola.

Ім'я фінського Санти - Йоулупуккі - перекладається як «різдвяний козел». Пов'язано це з давньою місцевою традицією, коли люди переодягалися в козлячі шкури, ходили по домівках, бавили дітей і дарували їм подарунки.

Кожне Різдво Північно-Американське командування аерокосмічної оборони / North American Aerospace Defense Command (NORAD) відстежує пересування саней Санта-Клауса. Все почалося в 1955, коли один з універмагів Колорадо помилково надрукував телефонний номер NORAD, як номер телефону Санта-Клауса в своїй різдвяній рекламній брошурі, і в організацію почали телефонувати малюки, що жадали спілкування з Сантою.

А ви знали, що поштовий індекс Санта-Клауса - H0H0H0, що в перекладі на означає «Хо-хо-хо!»?

Резиденція африканського Санта-Клауса знаходиться на вершині вулкана Кіліманджаро, тому що це єдина гора в Африці, де сніг лежить цілий рік.

Як не дивно, одним з найпопулярніших різдвяних фільмів є комедія Террі Цвінгофа «Поганий Санта». До перегляду з дітьми заборонений.

У фінського Санта-Клауса - Йоулупукі (в пер. - «різдвяний козел») - є паспорт із зазначенням дати народження «давним давно», свій робочий офіс і навіть молода дружина Йоулуморі (в пер. - «бабуся Різдво»).

Довжина оленячих рогів досягає 1 метра, а вага середнього оленя дорівнює 318 кг.

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