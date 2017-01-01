З моменту введення григоріанського календаря в 17 столітті, 31 грудня вважається останнім днем ​​року. Протягом століть всюди встановлювалися різні новорічні традиції - забобонні, цікаві, незвичайні. Напередодні нового року пропонуємо Вам добірку примітних звичаїв з різних країн світу.

Італія.

Італійці новорічній ночі віддають всі почесті: тут обов'язково надягають червону нижню білизну. Незалежно від матеріалу - шовк, вовна або бавовна, червона білизна обов'язкова як для чоловіків, так як і для жінок. Це обіцяє щастя, перш за все, в любові. Після півночі традиційно їдять сочевицю. Вона, завдяки своїй формі, приносить багатство в сім'ю.

Іспанія.

Іспанці з'їдають опівночі рівно дванадцять ягід винограду - під кожен удар курантів. Тому, хто збився з рахунку, в наступному році нібито не пощастить. Тому супермаркети пропонують незадовго до новорічної ночі упаковки рівно з дванадцятьма ягодами. Перед тим, як випити в честь нового року шампанського, іспанці кладуть в келих золоте кільце - це теж обряд на щастя. І, також як італійці, чоловіки і жінки носять в новий рік червону нижню білизну.

Болгарія.

Болгари зустрічають новий рік ударами по спині. Для цього вони прикрашають одну гілку вишні, а потім використовують її в якості жезла. З нею діти ходять в новий рік від дверей до дверей і покривають вдячних жителів ударами. Це повинно принести багатство і здоров'я - але іноді це просто боляче.

Чехія.

Забобонні чехи традиційно їдять коропів в новорічну ніч. Поширений звичай ділити яблука і по малюнку насіння передбачати майбутнє. Якщо розташування насіння нагадує зірки, все буде добре, якщо хрест - загрожує біда.

США.

Американці, зокрема, в південних штатах, на новий рік їдять сочевицю, а саме - суп з сочевиці. Вважається, що вона приносить гроші і удачу. Деякі навіть вдаються до добровільного домашнього арешту на пару днів під гаслом «Ніхто нікуди не піде». Відповідно, ніхто не повинен залишати будинок - лише для того, щоб не викидати холодний суп з сочевиці, що залишився від попереднього дня. Хто все-таки ризикне і піде з дому, тому загрожує рік, повний невдач.

Аргентина.

У аргентинців є особливо оригінальний звичай - позбавлятися від старих документів. Вони рвуть їх в останній день року на дрібні шматочки і кидають як конфетті в новорічну ніч з вікна. Отже, всюди утворюються символічні звалища.

Ізраїль.

Rosh Hashana - так називається початок року в Ізраїлі і супроводжується гучним звуком баранячого рогу. Через пронизливий звук люди повинні приходити до покаяння. Підсолоджувати свято яблуками з медом, медовим пирогом і солодким морквяним пудингом, який на ідиші називається Meren.

Китай.

Китайці напередодні нового року не святкують нічого. У них новий рік починається тільки в лютому. Тоді будинок очищається за допомогою бамбукових гілок від злих духів і все оновлюється: постільна білизна та одяг. Незадовго до початку нового року, з 23-ї години, відкриваються всі вікна, щоб впустити новий рік.

Японія.

Як і китайці, японці чистять свої будинки перед настанням нового року до блиску. Рівно опівночі по всій країні годинники на храмах б'ють 108 разів - щоб виселити 108 людських пороків і старий рік. Напередодні нового року ліплять пельмені з клейкого рису («Моті») і їдять вранці. Це обіцяє довге життя. Але не завжди: так як пельмені дуже клейкі, вони застрягають в горлі у деяких невдах, які через це вмирають. А 1998 рік був в цьому відношенні рекордним: було зафіксовано 21 смерть.

Великобританія.

Британці зустрічають новий рік хлопавками - менше в приватному порядку, а частіше через організовані величезні феєрверки, наприклад, на колесі огляду «London Eye». Хто тут з віскі, хлібом і шматком вугілля в руках постукає в двері, повинен бути впущений в будинок. Це приносить щастя (і гостей).

Франція.

Затишні французи відзначають свято досить спокійно. Феєрверків не запускають, в кращому випадку, на паризьких Єлисейських полях. Замість цього французи збираються в новорічну ніч з друзями на вечерю, п'ють шампанське, насолоджуються фуа-гра та устрицями.

Греція.

Тут на новий рік печуть так званий Покровський хліб. На удачу пекар кладе всередину монетку. Хто монету знайде, може сподіватися на великий грошовий прибуток в новому році.

Австрія.

У Відні традиційно танцюють, звичайно ж, вальс. Перед собором Святого Стефана підривають петарди, їдять сир і п'ють шампанське. Нерозумно тільки, що тут шанують звичай бити порожні пляшки об ноги людей, що веселяться поруч. А якщо хто від шоку впаде, може отримати важкі травми від осколків.

Німеччина.

Німці дуже люблять феєрверки, петарди, так звані батареї, ящики з безліччю ефектних хлопавок і світлових ракет. Причини традиції - у вигнанні злих духів: вони не повинні прийти в новий рік. Також німці підтримують звичай ворожіння на свинці. При цьому свинець спочатку плавиться, а потім опускається в холодну воду. Сформована фігура трактується: серце або кільця обіцяють щастя в любові.

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