Кинути палити - мабуть одна з найскладніших справ, яку ви як курець можете зробити. Але, користь перекриває всі труднощі, з якими ви можете зіткнутися, намагаючись кинути курити. Нижче наведено 9 мотивуючих фактів, які допоможуть позбутися від цієї згубної звички.

Факт 1. Користь для здоров'я починається буквально відразу, як ви загасили останню сигарету. Вже через 20 хвилин артеріальний тиск і пульс повертаються в норму. Ризик отримати серцевий напад знижується на третину. Через 48 годин від останньої викуреної сигарети організм повністю очищається від чадного газу і нікотину. Легені починають очищатися від слизу і інших наслідків вдихання тютюнового диму, нюх і смакові відчуття поліпшуються. До кінця першого року без сигарет у вас покращиться кровообіг, функція легенів відновиться на 10%, більшість проблем з диханням зникне. Крім того, на 50% знижується ризик отримати серцевий напад в порівнянні з курцем. Через десять років ризик захворіти на рак легенів зменшується на 50%, а через п'ятнадцять років ризик серцевих захворювань можна порівняти з ризиком людини яка ніколи не палила.

Факт 2. Кинути палити вигідно. Фінансова вигода при відмові від куріння досить висока і буде ще більшою в перспективі, оскільки держава регулює ринок тютюнової продукції, і в рамках реалізації програм по боротьбі з палінням буде надалі підвищувати вартість пачки сигарет. Для прикладу, якщо пачка сигарет коштує 35 гривень, а викурюєте ви рівно пачку в день, то нескладна арифметика підказує, що в рік ви віддаєте зі своєї кишені 12 775 грн., а натомість отримуєте цілий набір "подарунків": задишка, жовтий колір обличчя, кашель, підвищений ризик отримати рак і скорочення життя на 10-15 років. Чи не занадто дорого за такий перелік "сувенірів"?

Факт 3. Куріння може перешкодити навіть зачати дитину, не кажучи вже про те, щоб народити здорову. В ідеалі, жіночий організм повинен бути чистий і вільний від нікотину щонайменше місяць, перш ніж завагітніти. А куріння під час вагітності просто небезпечне. Нікотин може спровокувати смерть плоду, викликану передчасним відшаруванням плаценти. Це також може привести і до смерті матері. Нікотин викликає звуження судин, а це загрожує нестачею кисню і поживних речовин, необхідних для нормального розвитку плода. Серед інших проблем можна виділити недостатню вагу у новонародженого, відставання в розвитку, лейкемію. Куріння матері також відзначають, як одну з причин синдрому раптової дитячої смерті (СРДС) у новонароджених. У чоловіків нікотин теж впливає на здатність залишити потомство - ймовірність зачати дитину зменшується в 3-4 рази в порівнянні з некурящими через зниження активності сперматозоїдів. Звуження судин порушує нормальну циркуляцію крові в передміхуровій залозі, що призводить до імпотенції і аденоми. Аденома в свою чергу - перша ознака можливого розвитку раку передміхурової залози.

Факт 4. Тривале куріння призводить до появи так званої "особи курця". Симптоми: глибокі зморшки, обвисла шкіра. Через нестачу кисню в крові, на шкірі можуть з'являтися червоні, фіолетові і помаранчеві плями. Куріння перешкоджає відновленню клітин шкіри, тому загоєння ран, наприклад, може йти довше, і при цьому залишаться більш помітні шрами. Встановлено, що куріння є одним з факторів, що провокують розвиток карциноми - одного з видів раку, що вражають епітеліальні клітини шкіри.

Факт 5. Некурящим подорожувати стає набагато легше. Більшість аеропортів по всьому світу заборонили куріння в зонах вильоту. З огляду на довгі черги в зонах огляду, вибігаючи покурити, ви дійсно ризикуєте запізнитися на свій літак. Більш того, опинившись в літаку, поїзді чи автобусі, де куріння заборонено, переносити тривалу поїздку вам буде набагато важче, якщо ви курите.

Факт 6. Контролюйте своє життя самі, замість того, щоб давати сигаретам диктувати свої правила. Практично нікому не подобається, коли їм кажуть, як їм треба діяти, що робити і як жити, але сигарети якраз міцно тримають курця в узді - "Досить вже працювати - йди покури. Досить спілкуватися з друзями - вийди покури. Досить насолоджуватися їжею - сходи покури". Сигарети, як паразит, починають керувати вашим життям, ще й значно його скорочуючи.

Факт 7. Курці подають поганий приклад своїм дітям і їхнім друзям. Батьки постійно говорять своїм дітям ні за що не курити, але самі при цьому димлять як паровози. Чим в більш юному віці людина людина

Факт 8. Куріння разом з алкоголем - вбивче поєднання. Поєднання нікотину з алкоголем в рази підсилює шкідливий вплив на організм. Для алкоголіків, які намагаються зав'язати вживати спиртне, сигарети можуть значно знизити шанси досягти успіху в цій справі. 80-95% алкоголіків курять. Щоб успішно розібратися з однією шкідливою звичкою, краще зав'язати відразу з обома.

Факт 9. Куріння створює численні небезпеки для дитячого здоров'я. Про вагітність і куріння ми вже сказали вище, але додамо, що якщо жінка курить під час вагітності, то її діти будуть більшою мірою схильні до алергії і нападів астми. Якщо маленька дитина підніме недопалок і почне його жувати, то нікотину, який залишився в фільтрі, може бути досить, щоб викликати її смерть.

Вирощування тютюну провокує вирубку лісів і є причиною отруєння нікотином серед населення, зайнятого в тютюновій промисловості, особливо в бідних країнах. Палаючий тютюн виділяє близько 4000 хімічних сполук, включаючи канцерогени, отруйні речовини і токсичні гази. Говорячи про утилізацію мільйонів недопалків потрібно відзначити, що багато недопалків потрапляють у водну систему, отруюючи її.

Ви можете кинути палити, залишатися життєрадісними, будувати плани і самі управляти власним життям. Як говорив Аллен Карр, вам не потрібно затягуватися сигаретою, щоб насолоджуватися смаком кави або отримувати задоволення від спілкування з друзями. Вам не потрібні жовтий колір шкіри, неприємний запах з рота, чорні зуби, задишка, кашель, волосся, яке постійно пахне сигаретним димом. Вам не потрібні сигарети, щоб насолоджуватися життям у повній мірі.

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