Деталі
Перегляди: 6

 Як зробити персональний шрифт зі свого почерку.

Сайт MyScriptFont.com пропонує прекрасний по простоті, і до того ж безкоштовний метод виготовлення свого власного шрифту, та користуватися ним на комп'ютері...

Крок 1.

Необхідно завантажити собі на коп'ютер PDF файл з шаблоном для заповнення і роздрукувати. У клітинки шаблону потрібно вписати літери, цифри і символи. Ледь помітні контури букв позначають, які клітинки призначені для яких саме букв. Обов'язкові до заповнення символи зі стандартної алфавітно-цифрової клавіатури (на жаль, українських букв там не буде). Опціонально можна додати усіляких умлаутів і інших менш використовуваних символів. Писати краще чорним фломастером середньої товщини.

Крок 2.

Необхідно відсканувати творіння в режимі «чорно-білий, 300 dpi» (можливо, підійде і фотографія гарної якості).

Крок 3.

Завантаживши скан заповненого шаблону на сайт, ви відразу отримуєте файл шрифту в форматі ttf або otf. Безкоштовно. Встановивши шрифт в систему, ви можете користуватися ним як будь-яким іншим шрифтом в будь-яких програмах. 

Якщо вам сподобалася стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Схожі статті

Фізарум - інтелектуальний гриб.

Фізарум - гриб наділений інтелектом.

Гриби які світяться в темноті. Цікаві факти.

Гриби, які світяться в темряві. Цікаві факти.

весна

Цікаві факти про весну.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

традиції

Найдивніші звичаї і традиції народів світу

Цікаві факти про вулкани.

Цікаві факти про вулкани.

Випадкові статті

Що день вашого народження може розповісти про вас?

Що день вашого народження може розповісти про вас?

водень, гідроген

Цікаві факти про водень.

Користь риторики. Вчіться ефективно розмовляти.

Користь риторики. Вчіться ефективно розмовляти.

риторика

Говори і тебе почують.

Стрибок з парашутом із космосу.

Стрибок з парашутом із стратосфери.

Цікаві факти про сумо.

Рубрики

Популярне

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про Японію.

Цікаві факти про Африку

Цікаві факти про Африку.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Україну.

афоризми

Афоризми і цитати мудрих людей.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про рослини.

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про тварин.

Як скачати відео з Ютуба

Як скачати відео з Ютуб.

Цікаві факти про Німеччину

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

цікаві факти про індію

Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про Францію

Дивовижні факти про Чорне море

Дивовижні факти про Чорне море.

Цікаві факти про Великобританію

Цікаві факти про Великобританію.

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про космос.

Нове на сайті

Що таке cуд Лінча? Походження фразеологізму.

Що таке cуд Лінча? Походження фразеологізму.

Аллен Карр, Кращі цитати з книги "Легкий спосіб кинути палити"

Кращі цитати з книги "Легкий спосіб кинути палити"

Кинути палити

9 мотивуючих фактів для тих, хто кидає палити.

ворона

Чому хижаки не їдять ворон?

Карт бланш

Карт-бланш. Що означає цей термін?

Роксолана

Цікаві факти про Роксолану. (Хюррем Султан)

﻿
як почистити срібло, почистить серебро
Цікаві факти
Цікаві факти про мови та діалекти
Цікаві факти про війни.
Пропорції людини
А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.
Чому хокеїсти б'ються ?
Цікаві факти про Данію
Цікаві факти про планету Земля.
50 цікавих фактів , які ви повинні знати про Шотландію
спека
Португалі
Ну дуже цікаві факти про Єгипет.
30 фактів про міньйонів, які Ви могли не знати.
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com