Сайт MyScriptFont.com пропонує прекрасний по простоті, і до того ж безкоштовний метод виготовлення свого власного шрифту, та користуватися ним на комп'ютері...

Крок 1.

Необхідно завантажити собі на коп'ютер PDF файл з шаблоном для заповнення і роздрукувати. У клітинки шаблону потрібно вписати літери, цифри і символи. Ледь помітні контури букв позначають, які клітинки призначені для яких саме букв. Обов'язкові до заповнення символи зі стандартної алфавітно-цифрової клавіатури (на жаль, українських букв там не буде). Опціонально можна додати усіляких умлаутів і інших менш використовуваних символів. Писати краще чорним фломастером середньої товщини.

Крок 2.

Необхідно відсканувати творіння в режимі «чорно-білий, 300 dpi» (можливо, підійде і фотографія гарної якості).

Крок 3.

Завантаживши скан заповненого шаблону на сайт, ви відразу отримуєте файл шрифту в форматі ttf або otf. Безкоштовно. Встановивши шрифт в систему, ви можете користуватися ним як будь-яким іншим шрифтом в будь-яких програмах.

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