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Ейнштейн

Альберту Ейнштейну належить близько 300 наукових робіт з фізики і близько 150 книг і статей в різних областях знань. Деякі його сучасники говорили, що спілкування з ним було подібне четвертому виміру.

 

Цитати Альберта Ейнштейна.

Ви думаєте, все так просто? Так, все просто. Але зовсім не так.

***

Той, хто хоче бачити результати своєї праці негайно, повинен йти в чоботарі.

***

Теорія - це коли все відомо, але нічого не працює. Практика - це коли все працює, але ніхто не знає чому. Ми ж об'єднуємо теорію і практику: нічого не працює ... і ніхто не знає чому!

***

Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений.

***

Всі знають, що це неможливо. Але ось приходить невіглас, якому це невідомо - він-то і робить відкриття.

***

Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війна, але четверта - палицями і камінням.

Тільки дурень потребує порядку - геній панує над хаосом.

***

Є тільки два способи прожити життя. Перший - ніби чудес не існує. Другий - ніби кругом одні чудеса.

***

Освіта - це те, що залишається після того, як забувається все вивчене в школі.

***

Всі ми генії. Але якщо ви будете судити рибу по її здатності підійматися на дерево, вона проживе все життя, вважаючи себе дурепою.

***

Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого.

***

Чим більша моя слава, тим я більше тупію; і таке, безсумнівно, загальне правило.

***

Уява важливіша, ніж знання. Знання обмежені, тоді як уява охоплює цілий світ, стимулюючи прогрес, породжуючи еволюцію.

***

Ти ніколи не вирішиш проблему, якщо будеш думати так само, як ті, хто її створив.

***

Якщо теорія відносності підтвердиться, то німці скажуть, що я німець, а французи - що я громадянин світу; але якщо мою теорію спростують, французи оголосять мене німцем, а німці - євреєм.

***

Математика - це єдиний досконалий метод водити самого себе за ніс.

***

За допомогою збігів Бог зберігає анонімність.

*** 

Єдине, що заважає мені вчитися, - це отримана мною освіта.

***

Я пережив дві війни, двох дружин і Гітлера.

***

Я ніколи не думаю про майбутнє. Воно саме приходить досить скоро.

***

Логіка може привести Вас від пункту А до пункту Б, а уява - куди завгодно.

***

Ніколи не запам'ятовуйте те, що ви можете знайти в книзі.

*** 

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