Альберту Ейнштейну належить близько 300 наукових робіт з фізики і близько 150 книг і статей в різних областях знань. Деякі його сучасники говорили, що спілкування з ним було подібне четвертому виміру.
Цитати Альберта Ейнштейна.
Ви думаєте, все так просто? Так, все просто. Але зовсім не так.
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Той, хто хоче бачити результати своєї праці негайно, повинен йти в чоботарі.
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Теорія - це коли все відомо, але нічого не працює. Практика - це коли все працює, але ніхто не знає чому. Ми ж об'єднуємо теорію і практику: нічого не працює ... і ніхто не знає чому!
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Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений.
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Всі знають, що це неможливо. Але ось приходить невіглас, якому це невідомо - він-то і робить відкриття.
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Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війна, але четверта - палицями і камінням.
Тільки дурень потребує порядку - геній панує над хаосом.
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Є тільки два способи прожити життя. Перший - ніби чудес не існує. Другий - ніби кругом одні чудеса.
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Освіта - це те, що залишається після того, як забувається все вивчене в школі.
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Всі ми генії. Але якщо ви будете судити рибу по її здатності підійматися на дерево, вона проживе все життя, вважаючи себе дурепою.
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Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого.
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Чим більша моя слава, тим я більше тупію; і таке, безсумнівно, загальне правило.
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Уява важливіша, ніж знання. Знання обмежені, тоді як уява охоплює цілий світ, стимулюючи прогрес, породжуючи еволюцію.
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Ти ніколи не вирішиш проблему, якщо будеш думати так само, як ті, хто її створив.
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Якщо теорія відносності підтвердиться, то німці скажуть, що я німець, а французи - що я громадянин світу; але якщо мою теорію спростують, французи оголосять мене німцем, а німці - євреєм.
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Математика - це єдиний досконалий метод водити самого себе за ніс.
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За допомогою збігів Бог зберігає анонімність.
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Єдине, що заважає мені вчитися, - це отримана мною освіта.
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Я пережив дві війни, двох дружин і Гітлера.
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Я ніколи не думаю про майбутнє. Воно саме приходить досить скоро.
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Логіка може привести Вас від пункту А до пункту Б, а уява - куди завгодно.
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Ніколи не запам'ятовуйте те, що ви можете знайти в книзі.
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