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черчилль

Цей харизматичний чоловік був завжди зухвалим, впертим, бундючним і впевненим у собі. Але саме ці якості допомагали йому триматися на плаву. Адже в брудному світі політики по-іншому - ніяк.

Пропонуємо Вашій увазі зухвалі, але правдиві цитати неймовірно розумної людини і політика Вінстона Черчілля.

 

Цитати Вінстона Черчілля.

***

Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

***

Я завжди дотримувався правила: не біжи, якщо можеш стояти; Не стій, якщо можеш сидіти; не сиди, якщо можеш лежати.

***

Щоб залишатися у формі, необхідний спокій, хороша їжа і, найголовніше, ніякого спорту.

***

Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався.

***

Заберіть у мене сигару - і я оголошу вам війну!

***

Я взяв від алкоголю більше, ніж він забрав у мене.

***

У молодості я взяв собі за правило не пити ні краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже немолодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку.

***

Спочатку шампанське - потім справа!

***

Кава - напій дуже особистий. Його, як і коньяк, не можна пити кружками!

***

- Якщо б я була Вашою дружиною, Уїнстон, то підсипала б Вам отруту в каву.

- А якби я був Вашим чоловіком, то випив би її.

***

- Уінстон, та ви п'яні!

- Все вірно. А ви потвора. Завтра вранці я протверезію. А ви так і залишитеся потворою.

***

Накопичувати гроші - річ корисна, особливо якщо це зробили за вас батьки.

*** 

Річ не в тому, що жити з грошима дуже вже добре, а в тому, що жити без них дуже вже погано.

***

Розумна людина не робить сама всі помилки - вона дає шанс і іншим.

***

Діктатори їздять верхи на тиграх, боячись з них злізти. А тигри тим часом починають відчувати голод.

***

Війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам.

***

Влада - це наркотик. Хто спробував її хоч раз - отруєний нею назавжди.

*** 

У мене лише одна мета - знищити Гітлера, і це значною мірою спрощує моє життя. Якби Гітлер вторгся в пекло, я щонайменше доброзичливо відгукнувся б про сатану в палаті громад.

***

Мене часто запитують: «за що ми боремося?» Можу відповісти: «Перестаньмо битися - тоді зрозумієте».

*** 

Іноді навіть максимуму наших можливостей виявляється недостатньо, і нам доводиться робити те, що ми раніше вважали вище своїх сил.

*** 

Пессіміст бачить труднощі при кожній нагоді, оптиміст в кожній труднощі бачить можливості.

*** 

Успіх - це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму.

***

Постійні зусилля - а не сила чи розум - ось ключ до розкриття нашого потенціалу.

***

Багато людей спотикаються об великі відкриття, але більшість з них просто переступають і йдуть далі.

*** 

Я оптиміст. Не бачу особливої користі бути кимось ще.

*** 

Мужність - це уміння зберігати гідність під пресом поганих обставин.

*** 

Успіх - це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму.

***

Я люблю свиней. Собаки дивляться на нас знизу вгору. Кішки дивляться на нас зверху вниз. Свині дивляться на нас як на рівних.

*** 

Яструби злітають набагато вище, коли летять проти вітру.

***

Фанатик - це людина, яка не може поміняти погляди і не може змінити тему.

 ***

Товщина цього звіту захищала його від небезпеки бути прочитаним.

*** 

Заглядувати занадто далеко вперед - недалекоглядно

***

Кращий спосіб залишатися послідовним - це змінюватися разом з обставинами.

*** 

Краще робити новини, ніж розповідати про них... 

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