Цей харизматичний чоловік був завжди зухвалим, впертим, бундючним і впевненим у собі. Але саме ці якості допомагали йому триматися на плаву. Адже в брудному світі політики по-іншому - ніяк.

Пропонуємо Вашій увазі зухвалі, але правдиві цитати неймовірно розумної людини і політика Вінстона Черчілля.

Цитати Вінстона Черчілля.

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Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

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Я завжди дотримувався правила: не біжи, якщо можеш стояти; Не стій, якщо можеш сидіти; не сиди, якщо можеш лежати.

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Щоб залишатися у формі, необхідний спокій, хороша їжа і, найголовніше, ніякого спорту.

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Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався.

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Заберіть у мене сигару - і я оголошу вам війну!

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Я взяв від алкоголю більше, ніж він забрав у мене.

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У молодості я взяв собі за правило не пити ні краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже немолодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку.

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Спочатку шампанське - потім справа!

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Кава - напій дуже особистий. Його, як і коньяк, не можна пити кружками!

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- Якщо б я була Вашою дружиною, Уїнстон, то підсипала б Вам отруту в каву.

- А якби я був Вашим чоловіком, то випив би її.

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- Уінстон, та ви п'яні!

- Все вірно. А ви потвора. Завтра вранці я протверезію. А ви так і залишитеся потворою.

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Накопичувати гроші - річ корисна, особливо якщо це зробили за вас батьки.

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Річ не в тому, що жити з грошима дуже вже добре, а в тому, що жити без них дуже вже погано.

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Розумна людина не робить сама всі помилки - вона дає шанс і іншим.

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Діктатори їздять верхи на тиграх, боячись з них злізти. А тигри тим часом починають відчувати голод.

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Війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам.

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Влада - це наркотик. Хто спробував її хоч раз - отруєний нею назавжди.

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У мене лише одна мета - знищити Гітлера, і це значною мірою спрощує моє життя. Якби Гітлер вторгся в пекло, я щонайменше доброзичливо відгукнувся б про сатану в палаті громад.

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Мене часто запитують: «за що ми боремося?» Можу відповісти: «Перестаньмо битися - тоді зрозумієте».

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Іноді навіть максимуму наших можливостей виявляється недостатньо, і нам доводиться робити те, що ми раніше вважали вище своїх сил.

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Пессіміст бачить труднощі при кожній нагоді, оптиміст в кожній труднощі бачить можливості.

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Успіх - це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму.

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Постійні зусилля - а не сила чи розум - ось ключ до розкриття нашого потенціалу.

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Багато людей спотикаються об великі відкриття, але більшість з них просто переступають і йдуть далі.

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Я оптиміст. Не бачу особливої користі бути кимось ще.

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Мужність - це уміння зберігати гідність під пресом поганих обставин.

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Успіх - це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму.

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Я люблю свиней. Собаки дивляться на нас знизу вгору. Кішки дивляться на нас зверху вниз. Свині дивляться на нас як на рівних.

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Яструби злітають набагато вище, коли летять проти вітру.

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Фанатик - це людина, яка не може поміняти погляди і не може змінити тему.

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Товщина цього звіту захищала його від небезпеки бути прочитаним.

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Заглядувати занадто далеко вперед - недалекоглядно

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Кращий спосіб залишатися послідовним - це змінюватися разом з обставинами.

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Краще робити новини, ніж розповідати про них...

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