Згадайте тільки, як може мотивувати лише одна цитата! Пропонуємо Вашій увазі підбірку висловлювань відомого американського психолога, автора бестселерів Дейла Карнегі.

Ви можете протягом двох місяців здобути більше друзів, цікавлячись іншими людьми, ніж придбали б за два роки, намагаючись зацікавити інших людей своєю особою.

Скажіть про себе все те, що збирається зробити ваш обвинувач, і ви позбавите вітру його вітрила.

Лестити - значить говорити людині саме те, що вона про себе думає.

Сильне бажання чогось навчитися - це вже 50% успіху.

Не критикуйте, не осуджуйте, не скаржіться.

Вираз, який ви носите на обличчі, куди важливіший одягу, який ви одягаєте на себе.

Кожна нація вважає себе вищою за інших націй. Це породжує патріотизм і ... війни.

У мене вистачає своїх проблем - мені ніколи турбуватися про те, що Бог не всіх порівну нагородив розумом.

Ім'я людини - найсолодший і найважливіший для нього звук, на будь-якій мові.

Уяви найгірші наслідки, які може спричинити твій вчинок, заздалегідь змирись з ними і дій!

Рядова людина, яка щаслива у шлюбі, набагато щасливіша генія, що живе на самоті.

Людьми правлять гордість і егоїзм, а рухають марнославство і забобони.

Пам'ятайте, що ваш співрозмовник може бути повністю не правий. Але він так не думає. Не засуджуйте його. По-іншому може поступити кожен дурень. Постарайтеся зрозуміти його. Тільки мудрі, толерантні, неабиякі люди намагаються це зробити.

Нам залишається жити на цій землі лише кілька десятиліть, а ми втрачаємо стільки неповернутих годин, роздумуючи над образами, про які через рік ми забудемо, про них забудуть і всі оточуючі.

Він занадто ледачий розумом або занадто зайнятий справами, щоб виховувати в собі точність і чіткість виразів.

Будь-який дурень може критикувати, засуджувати і висловлювати невдоволення - більшість дурнів так і роблять.

Якщо твоя душа низька, як кислий плід дикої яблуні, то ти приречений на невдачу, яку повністю заслуговуєш.

Особисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь надає перевагу черв'якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я, а про те, що любить риба.

Якщо людина намагається використовувати тебе в своїх цілях, викресли її з числа своїх знайомих.

Якщо доля підносить тобі лимон, зроби з нього лимонад.

Найкращий шлях до серця людини - це розмова з нею про те, що вона цінує понад усе.

Критика - це небезпечна іскра, яка може викликати вибух в пороховому погребі гордості.

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