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 афоризми

Згадайте тільки, як може мотивувати лише одна цитата! Пропонуємо Вашій увазі підбірку висловлювань відомого американського психолога, автора бестселерів Дейла Карнегі.

green point with spaceВи можете протягом двох місяців здобути більше друзів, цікавлячись іншими людьми, ніж придбали б за два роки, намагаючись зацікавити інших людей своєю особою.

green point with spaceСкажіть про себе все те, що збирається зробити ваш обвинувач, і ви позбавите вітру його вітрила.

green point with spaceЛестити - значить говорити людині саме те, що вона про себе думає.

green point with spaceСильне бажання чогось навчитися - це вже 50% успіху.

green point with spaceНе критикуйте, не осуджуйте, не скаржіться.

green point with spaceВираз, який ви носите на обличчі, куди важливіший одягу, який ви одягаєте на себе.

green point with spaceКожна нація вважає себе вищою за інших націй. Це породжує патріотизм і ... війни.

green point with spaceУ мене вистачає своїх проблем - мені ніколи турбуватися про те, що Бог не всіх порівну нагородив розумом.

green point with spaceІм'я людини - найсолодший і найважливіший для нього звук, на будь-якій мові.

green point with spaceУяви найгірші наслідки, які може спричинити твій вчинок, заздалегідь змирись з ними і дій!

green point with spaceРядова людина, яка щаслива у шлюбі, набагато щасливіша генія, що живе на самоті.

green point with spaceЛюдьми правлять гордість і егоїзм, а рухають марнославство і забобони.

green point with spaceПам'ятайте, що ваш співрозмовник може бути повністю не правий. Але він так не думає. Не засуджуйте його. По-іншому може поступити кожен дурень. Постарайтеся зрозуміти його. Тільки мудрі, толерантні, неабиякі люди намагаються це зробити.

green point with spaceНам залишається жити на цій землі лише кілька десятиліть, а ми втрачаємо стільки неповернутих годин, роздумуючи над образами, про які через рік ми забудемо, про них забудуть і всі оточуючі.

green point with spaceВін занадто ледачий розумом або занадто зайнятий справами, щоб виховувати в собі точність і чіткість виразів.

green point with spaceБудь-який дурень може критикувати, засуджувати і висловлювати невдоволення - більшість дурнів так і роблять.

green point with spaceЯкщо твоя душа низька, як кислий плід дикої яблуні, то ти приречений на невдачу, яку повністю заслуговуєш.

green point with spaceОсобисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь надає перевагу черв'якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я, а про те, що любить риба.

green point with spaceЯкщо людина намагається використовувати тебе в своїх цілях, викресли її з числа своїх знайомих.

green point with spaceЯкщо доля підносить тобі лимон, зроби з нього лимонад.

green point with spaceНайкращий шлях до серця людини - це розмова з нею про те, що вона цінує понад усе.

green point with spaceКритика - це небезпечна іскра, яка може викликати вибух в пороховому погребі гордості. 

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