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 Мотивуючі цитати Брайана Трейсі.

Брайан Трейсі - автор книг і аудіопрограм на теми бізнесу, управління продажами, самореалізації, лідерства і т. д...

 

Щоб літати з орлами, не пасіться з індиками.

Якщо ти здатний посміхатися життю, життя завжди посміхнеться тобі у відповідь.

Закон підсвідомої діяльності свідчить, що будь-яка ідея чи думка, яка приймається вашою свідомістю за істину, буде без питань прийнята і вашою підсвідомістю, яка одразу ж береться за роботу по втіленню її в реальність. Як тільки ви починаєте вірити в можливість здійснення якоїсь дії, ваша підсвідомість починає роботу як передавач ментальної енергії, в результаті чого ви притягуєте людей і обставини, які гармонійно відповідають вашим новим домінуючим думкам.

У світі повно людей, які очікують, що в їхньому житті з'явиться той, хто зможе перетворити їх в те, якими вони хотіли б себе бачити. Однак допомоги чекати нізвідки - вони стоять на автобусній зупинці, але по цій вулиці автобуси не ходять.

Дуже часто нещасливі люди стверджують, що пожертвували своїм щастям заради того, щоб зробити щасливими інших. Коли я чую про це, то завжди згадую правило, яке свідчить: «Не можна віддати те, чого не маєш. Не можна зробити інших людей щасливими, якщо ти сам нещасний».

Ваш приголомшливий мозок може підняти вас з убогості до багатства, перетворити вас з одиночки на загального улюбленця, вивести з депресії, зробивши щасливим і радісним, - якщо ви правильно скористаєтеся ним.

Закон концентрації говорить, що все, про що ви роздумуєте, збільшується в розмірах. Чим більше ви про щось думаєте, тим глибше воно входить у ваше життя.

Неможливо думати про одне, а отримувати в результаті інше. Не можна посадити овес, а отримати ячмінь. Успіх і щастя дається тим людям, які виробляють здатність цілковито зосереджуватися на чомусь одному і не залишати це без уваги до тих пір, поки процес не буде завершено.

Досягають успіху лише ті, хто завжди прагне допомагати іншим. Ті, хто шукає лише свою вигоду, приречені на поразку.

Ви з неминучістю притягує до себе людей і обставини, які в гармонії з переважаючими у вас думками.

Якщо хочеш отримати те, що ніколи не мав, стань тим, ким ніколи не був.

Найголовніший ваш скарб - це мир в душі.

Щоночі, перш ніж заснути, уявляйте собі свій ідеальний завтрашній день. Ви побачите, багато в чому так і буде.

Ви там, де ви є, і той, хто ви є, через те, як ви себе сприймаєте. Змініть думку про себе, і ви зміните ваше життя.

Ви не владні над тим, що з Вами відбувається, але Ви владні над своїм ставленням до подій. І саме це відношення і визначає, хто кого контролює - події Вас або Ви ці самі події.

Чим більше ви собі подобаєтеся, чим більше ви самого себе поважаєте, тим більше ви любите і поважаєте інших, тим більше вони люблять і поважають вас.

Якщо ви хочете бути більш щасливим, робіть більше спроб.

Коли на небі сонце - у мене завжди гарний настрій. Сьогодні похмуро, і я не в дусі. І я подумала, чому мій настрій так залежить від погоди. Адже сонце є на небі завжди. Потрібно тільки вміти зазирнути за хмари...

Позбавтеся від негативних людей у ​​вашому житті, оточіть себе тими, хто вірить у вас і надихає вас. Якщо ви оточені негативними людьми, нічого з того, чого я вчу вас, не буде працювати.

Ви можете мати все, про що здатні думати постійно.

Установка термінів здійснення ваших цілей активізує роботу вашої підсвідомості і зміцнює вашу рішучість.

Шанси на успіх зазвичай приходять одягненими в робочий одяг.

Всі зміни у вашому житті відбуваються тоді, коли ваш розум натрапляє на нову ідею.

Зробіть душевний спокій своїм пріоритетом і організуйте довкола нього решту життя.

Різниця між героєм і боягузом полягає в тому, що герой зберігає сміливість буквально кількома хвилинами довше. Звичайна людина прагне уникати неприємних ситуацій. Мужня людина змушує себе дивитися страху в обличчя і наперекір йому робити те, що було задумано.

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