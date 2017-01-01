Топ-10 незвичайних видів мавп.

За теорією Дарвіна, саме мавпи стали прабатьками сучасної людини. Сьогодні ці милі тварини продовжують існувати на планеті, дивуючи різноманітністю видів. Маленькі і великі, чорні і білі (і навіть руді), спокійні й енергійні - всі вони відрізняються один від одного. Природа не пошкодувала фантазії, створила майже три десятка різновидів мавп.

Ось 10 найбільш незвичайних з них:

Білоголовий лангур.

Милу тваринку можна віднести до рідкісного виду, так як у всьому світі налічується близько 70 особин білоголового лангура. Істота відрізняється невеликим зростом - до 0,5 м. Вага білоголового лангура пропорційно невелика. Самці можуть досягати 8-9 кг, самки ж більш «компактні». «Дамочки» важать від 6 до 8 кг, в залежності від зросту. Мешкає білоголовий лангур лише в північній частині В'єтнаму і в південному регіоні Китаю.

Японський макак.

Як неважко здогадатися, цей представник дикої природи зустрічається виключно в Японії. Японські макаки локалізуються в північних частинах острова, де клімат відрізняється низькими температурами. Взимку температура повітря падає до -5 ° C. Сніг тримається 3-4 місяці, тому японським макакам доводиться шукати гарячі джерела, щоб перечекати холодний сезон. Примати харчуються овочами і фруктами, листяними рослинами. Цікаво, що японський макак завжди миє їжу перед вживанням.

Очковий тонкотіл.

Мініатюрні мавпочки практично все життя проводять на деревах. Спускаються на землю вони лише в крайніх випадках. Улюблене місце локалізації очкових тонкотілів - верхні яруси високих дерев. Особини харчуються квітами і фруктами, з'їдаючи до 2 кг. їжі в день. Вони «компактні» - зріст приматів становить до 0,5 м, при цьому довжина хвоста приблизно дорівнює довжині тіла. Живуть, як правило, в Таїланді та Малайзії.

Гелада.

На відміну від попереднього сімейства гелади дуже ліниві. Лазання по стовбурах і гілках для них відноситься до складних завдань, тому примати воліють залишатися на землі. Спосіб життя гелад формує їх раціон. Тварини харчуються листям і стеблами рослин, коренеплодами, а в деяких випадках навіть комахами. Гелада вважається досить небезпечною, так як відрізняється дещо агресивним характером.

Орангутан.

Серед громадських мас більше поширена назва «орангутанг», але в зоології вид мавп звучить як «орангутан». Великі і потужні істоти живуть до 30 років, вважаючи за краще постійно пересуватися по деревах за допомогою величезних рук. Орангутанги вважаються найбільш наближеними до людини за структурою ДНК істотами. Вони досить великі - вага деяких представників досягає 130 кг при зрості 1,5 м.

Бабуїн.

Друга назва мавп - жовтий павіан. Зустрічаються бабуїни переважно в африканських державах: Кенії, Ефіопії, Конго та ін. Примати відрізняються спритністю, мешкаючи на землі, але періодично піднімаючись на дерева. Серед раціону жовтого павіана присутні не тільки рослини, але і дрібні ссавці. Живуть бабуїни в великих стадах, які налічують близько 100 особин.

Золотиста Кирпоноса Мавпа.

Горді і непохитні звірятка живуть в центральній частині Китаю. Золотиста Кирпоноса Мавпа відмінно пристосована до холодів, тому жителі країни прозвали її «сніжною мавпою». Мавпочка обожнює переміщатися по деревах, при виникненні найменшої небезпеки забираючись на самі верхівки. Рідкісна тварина вважає за краще не занадто соціальний спосіб життя. Як правило, мавпи формують невеликі групки до 20 представників.

Носач.

Своєрідна зовнішність Носача не дасть його сплутати з іншими приматами. У самців є характерна риса - великий ніс грушоподібної форми. З цієї причини носач навіть внесений до списку найбільш потворних істот на планеті. Соціальна структура зазвичай представлена ​​в формі груп від 10 до 30 особин без чітко вираженого ватажка. Носачі харчуються плодами рослин, а іноді й їх квітками.

Немійський тонкотіл.

Невеликі мавпочки мешкають у В'єтнамі і Лаосі, формуючи стада до 50 особин. Основна їжа немійського тонкотіла - квітки, насіння і фрукти. Вид знаходиться під загрозою зникнення, тому його ретельно охороняють. Середня тривалість життя становить близько 25 років. Немійський тонкотіл не відрізняється великими габаритами - при довжині тіла 60-70 см його вага досягає приблизно 10 кг.

Тонкінський Гульман.

Як і інші примати, тонкінські гульмани формують стійкі соціальні структури. Живучи в групах від 4 до 25 особин, мавпи підкоряються лідеру зграї. Ватажками зазвичай стають самки. Тонкінський Гульман дуже любить переміщатися по гілках, поїдаючи плоди і молоді пагони. Основна частина мавп мешкає в Китаї і В'єтнамі. Загальна чисельність тварин становить близько 2 тисяч, але існує інформація про постійне скорочення кількості цих представників дикої природи.

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